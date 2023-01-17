Народ выставил оценки: Лучшие чиновники Тверской области работают в Рамешках, худшие - в Максатихе

Интересно, удивят ли полученные оценки самих слуг народа? Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Народ вновь выставил оценки чиновникам. На сайте администрации Твери появились результаты опроса об эффективности работы местной власти за 2022 год.

Подобное анкетирование проводится практически каждый год с 2015-го. Результаты подбиваются отдельно для каждого района и округа (городского и муниципального) Тверской области.

Если с опросом вы ещё не знакомы, расскажем, что нам предлагают оценить. Это эффективность работы органов местного самоуправления и главы муниципалитета (города, района, округа), а также качество общественного транспорта, дорог, тепло-, водо-, электро- и газоснабжения.

Анкетирование проводится в интернете - на сайте областного правительства (как найти опрос, расскажем ниже). В начале каждого года чиновники обнародуют результаты прошлогоднего опроса. Системы баллов нет, в отчётности просто публикуется процент положительных оценок по тому или иному параметру.

Расскажем об оценках, которые получили чиновники за 2022 год. Но перед этим позволим себе важную ремарку. Есть такое понятие - репрезентативность. В нашем случае, говоря проще, это соответствие реально существующему общественному мнению. Репрезентативен ли данный опрос?

Судите сами. Число людей, принявших участие в анкетировании, и в предыдущие годы было невысоким, а нынче стало ну просто смешным. В Твери в опросе за 2020 год приняли участие 12 670 человек. В просе за 2021 год - уже только 1255 человек. А за 2022-й - 729 человек! И это при населении почти в 425 тысяч человек… Выходит, в областной столице проголосовало только 0,17% жителей.

Связано ли это с ленью (которая, однако, не мешает нам поднимать бучу в соцсетях), или с тем, что в эффективность таких мероприятий мы не верим, сказать сложно. Отметим лишь, что пиарятся такие опросы, мягко говоря, нешироко. Восполним этот пробел.

ОЦЕНКИ МЕСТНЫМ АДМИНИСТРАЦИЯМ

Отличников-стобалльников среди чиновников нет. Никто не приблизился даже к 90% положительных оценок. Вот лучшие результаты, полученные органами местного самоуправления. 81% одобрения получили чиновники в Рамешковском муниципальном округе, 80% одобрения - в Лихославльском муниципальном округе и 78% одобрения - в ЗАТО «Озёрный».

Менее всего работой местных управленцев довольны в Максатихинском (5%) и Кимрском (9%) округах, а также в Бологовском районе (10%).

ОЦЕНКИ ГЛАВАМ

Тройка лидеров среди местных глав выглядит так же, как и тройка самых эффективных администраций. Интересно, что два из трёх мест пьедестала почёта занимают дамы.

Наилучшие оценки у главы Рамешковского округа Александра Пилюгина (83%), главы Лихославльского округа Натальи Виноградовой (80%) и главы ЗАТО «Озёрный» Натальи Яковлевой (80%).

Худшие оценки у главы Максатихинского округа Максима Хованова (5%), главы Бологовского района Геннадия Ломаки (7%) и главы Торжка (11%). В должности и.о. главы этого старинного города с 28 января 2022 года находится Сергей Кулагин. Прежний градоначальник - Юрий Гурин.

ТВЕРЬ

Проштрафились чиновники областного центра. Деятельность тверской администрации получила лишь 17% положительных оценок. Это седьмое с конца место (всего в списке 42 района и округа, а Тверь, напомним, также является городским округом).

Работу главы Твери Алексея Огонькова положительно оценили 18% от числа опрошенных жителей областной столицы. И это тоже седьмое с конца место. Напомним, 5 декабря 2022 года у главы Твери закончился контракт. Нового градоначальника гордума должна выбрать в конце января.

Общественный транспорт Твери положительно оценили 50% опрошенных. Дороги областной столицы получили 24% позитивных оценок.

Коммуналка получила следующие оценки:

- теплоснабжение - 44% положительных оценок

- водоснабжение - 42%

- электроснабжение - 64%

- газоснабжение - 76%.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ

Опрос проходит на сайте областного правительства. Кликните по меню в левом верхнем углу (три горизонтальные полосочки) и промотайте список в самый низ. Там вы увидите большую плашку «Опрос». Кликните по ней и действуйте согласно инструкции.

На момент публикации данной заметки (17 января 2023 года) опрос был неактивен. Но он должен появиться в срок до 1 марта (в прошлом году голосование стартовало в феврале). В общем, следите. «КП»-Тверь» вам тоже обязательно всё расскажет, как только появится информация.