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Политика17 января 2023 12:39

Народ выставил оценки: Лучшие чиновники Тверской области работают в Рамешках, худшие - в Максатихе

Подведены итоги опроса эффективности работы местной власти за 2022 год
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Интересно, удивят ли полученные оценки самих слуг народа?

Интересно, удивят ли полученные оценки самих слуг народа?

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Народ вновь выставил оценки чиновникам. На сайте администрации Твери появились результаты опроса об эффективности работы местной власти за 2022 год.

Подобное анкетирование проводится практически каждый год с 2015-го. Результаты подбиваются отдельно для каждого района и округа (городского и муниципального) Тверской области.

Если с опросом вы ещё не знакомы, расскажем, что нам предлагают оценить. Это эффективность работы органов местного самоуправления и главы муниципалитета (города, района, округа), а также качество общественного транспорта, дорог, тепло-, водо-, электро- и газоснабжения.

Анкетирование проводится в интернете - на сайте областного правительства (как найти опрос, расскажем ниже). В начале каждого года чиновники обнародуют результаты прошлогоднего опроса. Системы баллов нет, в отчётности просто публикуется процент положительных оценок по тому или иному параметру.

Расскажем об оценках, которые получили чиновники за 2022 год. Но перед этим позволим себе важную ремарку. Есть такое понятие - репрезентативность. В нашем случае, говоря проще, это соответствие реально существующему общественному мнению. Репрезентативен ли данный опрос?

Судите сами. Число людей, принявших участие в анкетировании, и в предыдущие годы было невысоким, а нынче стало ну просто смешным. В Твери в опросе за 2020 год приняли участие 12 670 человек. В просе за 2021 год - уже только 1255 человек. А за 2022-й - 729 человек! И это при населении почти в 425 тысяч человек… Выходит, в областной столице проголосовало только 0,17% жителей.

Связано ли это с ленью (которая, однако, не мешает нам поднимать бучу в соцсетях), или с тем, что в эффективность таких мероприятий мы не верим, сказать сложно. Отметим лишь, что пиарятся такие опросы, мягко говоря, нешироко. Восполним этот пробел.

ОЦЕНКИ МЕСТНЫМ АДМИНИСТРАЦИЯМ

Отличников-стобалльников среди чиновников нет. Никто не приблизился даже к 90% положительных оценок. Вот лучшие результаты, полученные органами местного самоуправления. 81% одобрения получили чиновники в Рамешковском муниципальном округе, 80% одобрения - в Лихославльском муниципальном округе и 78% одобрения - в ЗАТО «Озёрный».

Менее всего работой местных управленцев довольны в Максатихинском (5%) и Кимрском (9%) округах, а также в Бологовском районе (10%).

ОЦЕНКИ ГЛАВАМ

Тройка лидеров среди местных глав выглядит так же, как и тройка самых эффективных администраций. Интересно, что два из трёх мест пьедестала почёта занимают дамы.

Наилучшие оценки у главы Рамешковского округа Александра Пилюгина (83%), главы Лихославльского округа Натальи Виноградовой (80%) и главы ЗАТО «Озёрный» Натальи Яковлевой (80%).

Худшие оценки у главы Максатихинского округа Максима Хованова (5%), главы Бологовского района Геннадия Ломаки (7%) и главы Торжка (11%). В должности и.о. главы этого старинного города с 28 января 2022 года находится Сергей Кулагин. Прежний градоначальник - Юрий Гурин.

ТВЕРЬ

Проштрафились чиновники областного центра. Деятельность тверской администрации получила лишь 17% положительных оценок. Это седьмое с конца место (всего в списке 42 района и округа, а Тверь, напомним, также является городским округом).

Работу главы Твери Алексея Огонькова положительно оценили 18% от числа опрошенных жителей областной столицы. И это тоже седьмое с конца место. Напомним, 5 декабря 2022 года у главы Твери закончился контракт. Нового градоначальника гордума должна выбрать в конце января.

Общественный транспорт Твери положительно оценили 50% опрошенных. Дороги областной столицы получили 24% позитивных оценок.

Коммуналка получила следующие оценки:

- теплоснабжение - 44% положительных оценок

- водоснабжение - 42%

- электроснабжение - 64%

- газоснабжение - 76%.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ

Опрос проходит на сайте областного правительства. Кликните по меню в левом верхнем углу (три горизонтальные полосочки) и промотайте список в самый низ. Там вы увидите большую плашку «Опрос». Кликните по ней и действуйте согласно инструкции.

На момент публикации данной заметки (17 января 2023 года) опрос был неактивен. Но он должен появиться в срок до 1 марта (в прошлом году голосование стартовало в феврале). В общем, следите. «КП»-Тверь» вам тоже обязательно всё расскажет, как только появится информация.

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