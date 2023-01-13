Как будто и вправду застолье: Молодой певец из Тверской области спел в шоу Андрея Малахова и проникся атмосферой съемок

Даниил Мухин впервые попал в телешоу. Фото: из личного архива Даниила Мухина

В очередном выпуске вокально-застольного шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+) на телеканале «Россия 1» можно будет увидеть и услышать жителя Тверской области - 21-летнего певца Даниила Мухина из Калязина. На передачу он попал благодаря землякам - поклонникам своего таланта... Даниила прекрасно знают по выступлениям в местном Доме культуры, солистом которого он является. «КП»-Тверь» в преддверии показа телешоу узнала у певца, как проходили съемки и давно ли он поет.

Даниил Мухин поведал, что запел как-то сам, по велению сердца, еще в детском саду:

- Дедушка рассказывал, как приходил за мной четырехлетним в садик, а ему воспитательница сообщала: «А мы опять с Данилкой пели». Вот бабушка меня и решила в 6 лет отдать в наш Калязинский районный ДК, в детскую студию. Пою я 17 лет уже, получается. Я тенор.

Что интересно, по образованию Даниил - учитель начальных классов.

- Я год проработал в воскресной школе при нашем местном храме, но потом ушел - потянуло всё-таки на творческую работу в ДК. Сейчас поступил в училище культуры имени Львова в Твери, - уточнил певец.

В телешоу его позвали сотрудники передачи, после того как им отправили письмо калязинские поклонники таланта Даниила. Молодой человек рассказал, что съемки состоялись еще 12 декабря. Длились три часа.

- Мне очень понравилась там атмосфера, окружали приятные люди, как будто и вправду на застолье сидели. Андрей Малахов доброжелательный и веселый был, - поделился впечатлениями Даниил.

Конечно же, Даниил сфотографировался с ведущим шоу Андреем Малаховым. Фото: из личного архива Даниила Мухина

Он рассказал, что исполнил на шоу песню «Как в деревне нас мама встречает».

- Это современная песня, но не особо известная, - пояснил певец. - Спеть ее мне предложили организаторы, потому что передача посвящена семье, подбирались песни о родителях. Я эту песню тоже часто исполняю на концертах в районе.

В репертуаре Даниила в основном народные и эстрадные песни. Причем он может петь как в народном стиле, так и в академическом.

- А вне концертов и шансон, бывает, могу спеть, - весело замечает Даниил. - Но мне больше по душе, пожалуй, песни советского периода. К примеру, очень нравятся песни «Соловьиная роща» (известна по исполнению Льва Лещенко), «А у нас во дворе», «Мгновения» (известны в исполнении Иосифа Кобзона). Но больше всего люблю песни, которые пела Людмила Зыкина. Самая любимая - «Течет река Волга». Там в каждом куплете ты как будто проживаешь свою жизнь.

В телешоу Даниил участвовал в первый раз. Признался, что поначалу волновался, но быстро успокоился. Говорит, что теперь не прочь еще в какой-нибудь вокальной передаче поучаствовать.

Телешоу «Песни от всей души» (12+) на телеканале «Россия 1» с участием Даниила Мухина выйдет в эфир 15 января в 18:00.