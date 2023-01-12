Город парадоксов: Жители Твери стали чаще жаловаться, спорить и судиться, но ни о чём не тревожатся

Областная столица оказалась в тридцатке лидеров по качеству жизни среди крупных городов России. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Финансовый университет при Правительстве РФ подвёл итоги исследований качества жизни, проведённых в 2022 году. Специалисты изучали, как живётся людям в крупных городах с населением более 250 тысяч человек. Тверь стала одним из лидеров итогового исследования.

Мы не вошли в первую десятку или даже двадцатку, но оказались на 21 месте (лидерами авторы обозначили первую тридцатку городов). И всё равно удивительно: в аналогичном предыдущем исследовании, опубликованном в ноябре 2022 года (о нём писала «КП»-Тверь»), к лидерам мы не подобрались. Посмотрим, что поменялось в Твери к концу года.

Напомним методологию исследования. Аналитики изучают общественное мнение в каждом городе по тринадцати параметрам. Оценивают уровень жизни, медицину, культуру, ЖКХ, уровень социальной напряжённости и другие аспекты. По каждому из параметров выставляется оценка (максимум 100 баллов). На основе этих оценок выставляется финальный балл и определяются сильные и слабые стороны каждого города.

ЖИВЁМ ВСЁ ЛУЧШЕ…

Качество жизни в Твери растёт:

общий балл за 2021 год – 61,7.

общий балл к концу II квартала 2022 года – 65.

общий балл за 2022 год – 66.

Для сравнения, лидеры рейтинга получили следующие оценки: Москва - 79 баллов, Сочи - 76 баллов, Грозный – 76 баллов и Санкт-Петербург - 72 балла (лидеры, кстати, не изменились).

…НО ОБСТАНОВОЧКА НАКАЛЯЕТСЯ

В предыдущем исследовании Тверь была отмечена как город расслабленный и психологически стабильный, если можно так выразиться. Самые высокие баллы мы получили за бесконфликтность общественных отношений, социальную стабильность и благополучный эмоциональный фон.

Но в исследовании по общим итогам года одной из болевых точек Твери стала именно готовность (или необходимость?) жителей конфликтовать, а именно – спорить и сутяжничать с кем бы то ни было, подавать жалобы и судебные иски. Видать накипело к концу года. А тут ещё зима, стынущие батареи…

При этом, что очень удивительно, общий эмоциональный фон (уровень тревожности, опасений) у нас стал ещё более спокойным. Парадоксально.

ДРУГИЕ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

ЖКХ, уровень жизни, бизнес – три эти болевые точки остались неизменными. Горожане по-прежнему недовольны своим материальным достатком, коммуналкой, благоустройством и препонами для предпринимательской деятельности.

А вот медицина в Твери из двоечников перешла в троечники. Балл подрос, хоть и немного (с 57 до 60).

Зато новой болевой точкой стала высокая миграционная активность. Если верить исследованию, горожане нет-нет да подумывают о переезде в более комфортное место.

ВСЕ ОЦЕНКИ

Изучите, достижения в каких сферах дали нам возможность подняться на 21 место рейтинга качества жизни. Это весьма любопытно. Параметры мы выставили в порядке убывания их оценок. В скобках – баллы, полученные Тверью в предыдущем исследовании.

Эмоциональный фон (уровень тревожности, страхов и опасений) – 86 (81).

Доступность недвижимости (способность купить квартиру или дом) – 75 (72).

Качество работы учреждений среднего и высшего образования – 75 (70).

Нераспространённость деструктивного поведения (бытового насилия, злоупотребления алкоголем, самогоноварения, курения, мелкой преступности, преступлений против женщин сексуального характера, и т п.) – 72 (72).

Состояние экологической среды в городе – 72 (61).

Интерес к культурным ценностям – 69 (68).

Состояние дорожного хозяйства (включая качество дорожного полотна, работу Госавтоинспекции, общественного транспорта, вероятность попасть в аварию или пробку) – 65 (66).

Качество медицинского обслуживания – 60 (57).

Условия ведения бизнеса в городе (жалобы на надзорные и контрольные органы, закупки, неправомерные проверки и т.д.) – 58 (59).

Работа учреждений ЖКХ по поддержанию жилого фонда и благоустройство города – 58 (59).

Уровень жизни (уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность) – 58 (55).

Отсутствие желания к переезду из города в поисках более комфортных условий существования – 58 . В прошлом исследовании этот параметр отсутствовал, вместо него оценивалась социальная стабильность (а именно уровень протестной активности), которая была оценена высоко – в 80 баллов.

Неконфликтность общественных отношений (споры, жалобы, судебные иски) – 55 (79).