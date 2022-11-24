Не конфликтуем и не любим протестовать: Тверь - город низкого уровня жизни, но высокой социальной стабильности

Душевное равновесие тверичане сохранять умеют, считают эксперты. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сотрудники Финансового университета при Правительстве РФ опубликовали очередное исследование качества жизни в городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данную работу они ведут регулярно, каждый квартал, а также подводят итоги каждого года.

Свежее исследование охватывает второй квартал 2022 года. Городам на основании оценок по тринадцати параметрам (максимальная оценка по каждому - 100 балов) выставляется финальный балл. Ранее он служил основой для итогового рейтинга качества жизни в городах РФ, но в этот раз от такой практики решили отказаться.

Поэтому сегодня мы расскажем, как оценили исследователи различные сферы жизни тверичан, а уж соглашаться с их выводами или нет - дело ваше.

ЖИТЬ В ЦЕЛОМ СТАЛИ ЛУЧШЕ

Качество жизни в Твери по сравнению с 2021 годом подросло. Актуальная сводная оценка, которую получил областной центр, - 65 баллов. По итогам 2021-го мы получили 61,7 балла.

Для сравнения, лидеры рейтинга получили следующие оценки: Москва - 80 баллов, Сочи - 74 балла, Грозный - 73 балла и Санкт-Петербург - 71 балл.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ: УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, МЕДИЦИНА, ЖКХ

Основные проблемные точки Твери, которые выделили аналитики, следующие (в порядке убывания значимости):

Уровень жизни. Под уровнем жизни понималась преимущественно потребительская активность (готовность приобретать товары и услуги), отражающая уровень материального благополучия тверичан. Здесь мы заработали всего лишь 55 баллов, но поднялись по сравнению с прошлым годом (оценка за 2021 год - 48 баллов).

Состояние медицинского обслуживания населения и ранее было оценено невысоко, но ещё снизилось: 57 баллов (за 2021 год - 60 баллов).

Работа ЖКХ - благоустройство города и поддержание жилищного фонда. Оценка слабая, но мы делаем успехи: 59 баллов (за 2021 год - 48 баллов).

Условия для ведения бизнеса. А тут мы снизили позицию: 59 баллов против 62 баллов в 2021 году.

Состояние экологической среды - качество воды и воздуха, наличие и состояние свалок. И опять снижение позиций: 61 балл против 65 баллов в 2021 году.

ДОРОГИ И КУЛЬТУРА - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Согласно исследованию, в Твери ухудшилось состояние дорожного хозяйства, хотя балл мы получили не низкий. Качество тверских дорог, напряжённость дорожного трафика, работу Госавтоинспекции и общественного транспорта аналитики оценили в 66 баллов (за 2021 год - 71 балл).

Удовлетворительно дела у нас идут с культурой. Интерес к культурным ценностям, включая литературу, театры, музеи, выставки, а также спрос на качественное образование немного подрос: 68 баллов (в 2021 году - 62 балла).

НЕ ТРЕВОЖИМСЯ, НЕ ПРОТЕСТУЕМ

Неплохие оценки (от 70 до 72 баллов) Тверь получила за качество работы учреждений высшего и среднего образования, доступность недвижимости (что несколько странно, учитывая соотношение средних зарплат с подскочившими ценами на недвижимость), а также за низкий уровень деструктивного поведения горожан. Под последним подразумевается бытовое насилие, злоупотребление алкоголем, мелкая преступность и прочее.

Ну и самые высокие баллы аналитики поставили Твери за три весьма интересных и перекликающихся между собой параметра: неконфликтность общественных отношений (79 баллов), социальную стабильность (80 баллов) и эмоциональный фон (81 балл).

Опираясь на описание этих параметров, можно сделать вывод, что жители Твери:

- не любят (или не имеют причин) конфликтовать и судиться друг с другом, с банками и прочими организациями;

- не любят протестовать и не проявляют интереса к всевозможным протестным явлениям;

- сильно не тревожатся о жизни и происходящем вокруг.

Хорошая почва для рассуждений. Отметим, что исследование проводилось исходя из изучения общественного мнения (каким образом оно происходило, не уточняется).