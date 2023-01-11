Калининская АЭС вошла в тройку атомных станций России, внесших наибольший вклад в производство электроэнергии в 2022 году

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Атомная станция выработала 32,6 млрд кВт*ч электроэнергии или 14,6% от всего объема электроэнергии произведенной на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».

При производстве аналогичного объема за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено почти 16 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.

«Мы закончили 2022 год с высокими производственными показателями. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 93,1%. Плановое задание Федеральной антимонопольной службы России выполнено на 104,2%. Таким образом, сверхплановая выработка к концу года составила более 1,3 млрд кВт*ч. При этом дополнительная выручка превысила 1,6 млрд рублей», - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.