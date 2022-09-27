Коронавирус в Твери, последние новости на 27 сентября: роженица с Донбасса и отопление включили не у всех

Графика: ПТО, Фото:Ольга ТРОФИМОВА

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 27 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 190 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 175 843 случая заражения.

Выздоровели 169 768 пациентов.

Умерли 2765 человек.

Госпитализирован за минувшие сутки 1 человек.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 60 238 случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13 451

Ржев 9 231

Калининский район 7 689

Вышневолоцкий городской округ 7043

Торжок 5 558

Кимры 5 325.

Графика: ПТО

В Перинатальном центре Тверской области спасают жительницу Донбасса и новорождённого малыша. Ребенок появился на свет раньше срока.

Женщина была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии.

- В экстренном порядке женщина была родоразрешена по жизненным показаниям в 32 недели беременности. Сейчас ребёнок находится в отделении реанимации новорожденных, за его состоянием наблюдают специалисты, - сообщила администрация перинатального центра.

Состояние матери младенца медики оценивают как стабильное.

В Твери 25 сентября должен был завершиться пуск отопления в жилые дома. Однако, тепло появилось не у всех. На холодные батареи пожаловались жители домов по улицам Склизкова, 50 и 52, Терещенко, 34, Ржевской, 8, Ерофеева, 6.

Накануне "КП"-Тверь" писала, что в части домов отопления нет по вине УК, но это оказалось не так.

В частности речь идет о домах на улице Склизкова.

Аналогичная ситуация на улице Терещенко. У дома №26 ведутся раскопки. Из одной трубы сочится и парит горячая вода. Выставлены ограждения, натянута сигнальная лента, место прорыва прикрыто деревяшкой. Рабочих нет больше недели, а в домах нет отопления.