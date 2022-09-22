Где находятся военкоматы и призывные участки в Твери и Тверской области: полный список адресов и телефонов

В ходе частичной мобилизации в армию страны призовут 300 тысяч резервистов. Фото: Константин ИВШИН

Публикуем полный список адресов и телефонов военкоматов и призывных участков Тверской области, по информации Главного управления региональной безопасности Тверской области. Напомним, 21 сентября 2022 Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призовут 300 тысяч резервистов.

Кто подлежит частичной мобилизации в России в первую очередь читайте здесь.

Сборный пункт военного комиссариата Тверской области

Телефон: 8 (4822) 34-34-27 Адрес: г. Тверь, ул. Московская, д. 66

Военный комиссариат Тверской области

Телефон: 8 (4822) 35-98-36 Адрес: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 38

Адреса военных комиссариатов (ВК) муниципальных образований Тверской области:

ВК (города Бежецк, Бежецкого, Краснохолмского и Сонковского районов) Тверской области: 171985, Бежецкий район, п. Дорохово, д. 29; телефон: 8(48231) 5-01-26

ВК (города Бологое и Бологовского района) Тверской области: 171060, г. Бологое, ул. Набережная, 17; телефон: 8(48238) 2-23-74

ВК (города Вышний Волочек, Вышневолоцкого и Фировского районов) Тверской области: 171110, г. В.Волочек, Тургеневский пер., 20; телефон: 8(48233) 6-16-72

ВК (Западнодвинского, Андреапольского, Жарковского и Торопецкого районов) Тверской области: 172610, г. Западная Двина, ул. Кирова, 27; телефон: 8(48265) 2-10-92

ВК (Калининского района) Тверской области: 170000, г. Тверь, ул. Московская, 66; телефон: 8(4822) 34-25-42

ВК (города Кашин, Кашинского, Калязинского и Кесовогорского районов) Тверской области: 171600, г. Кашин, ул. Профсоюзная, 2/3; телефон: 8(48234) 2-14-50

ВК (города Кимры и Кимрского района) Тверской области: 171510, г. Кимры, ул. Кирова, 27; телефон: 8(48236) 2-10-22

ВК (города Конаково и Конаковского района) Тверской области: 171280, г. Конаково, ул. Свободы, 132; телефон: 8(48242) 4-36-64

ВК (Лихославльского и Спировского районов) Тверской области: 171210, г. Лихославль, ул. Комсомольская, 64; телефон: 8(48261) 3-54-62

ВК (Максатихинского и Рамешковского районов) Тверской области: 171900, пгт. Максатиха, ул. Красноармейская, 13; телефон: 8(48253) 2-10-61

ВК (города Нелидово, Нелидовского, Бельского и Оленинского районов) Тверской области: 172500, г. Нелидово, ул. Куйбышевская, 29; телефон: 8(48266) 5-27-72

ВК (города Осташков, Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов) Тверской области: 172750, г. Осташков, ул. Рабочая, 1; телефон: 8(48235) 5-19-98 ВК (города Ржев, Ржевского, Зубцовского и Старицкого районов) Тверской области: 172350, г. Ржев, ул. Партизанская, 21; телефон: 8(48232) 2-18-71

ВК (Сандовского, Весьегонского и Молоковского районов) Тверской области: 171750, г. Сандово, ул. Первомайская, 15/2; телефон: 8(48272) 2-14-51

ВК (города Тверь) Тверской области: 170100, г. Тверь, ул. Московская, 68; телефон: 8(4822) 32-18-72

ВК (города Торжок, Торжокского и Кувшиновского районов) Тверской области: 172060, г. Торжок, Мобилизационная наб., 21-а; телефон: 8(48251) 9-24-30

ВК (города Удомля, Удомельского и Лесного районов) Тверской области: 171850, г. Удомля, ул. К. Маркса, 21; телефон: 8(48255) 5-55-84.