Если боль не проходит: Врачи из Твери объяснили, когда необходимо вызывать скорую помощь

Если у вас что-то болит, обращайтесь к врачу. Болит сильно или долго - звоните в "скорую". Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 сентября отмечались сразу две медицинские даты - Международный день хирурга и День безопасности пациента. От чего зависит безопасность пациентов и в каком случае необходимо срочно обращаться к врачу (в том числе к хирургу), в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) рассказали медики - главный врач тверской городской больницы № 6 доктор медицинских наук Наталья Соколова и хирург, кандидат медицинских наук Георгий Вакулин.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА НАЧИНАЕТСЯ С НЕГО САМОГО

Сегодня одной из важнейших медицинских тем является безопасность применения медицинских препаратов.

- Часто мы лечимся от нескольких болезней сразу. Один доктор назначит два препарата, три - другой. И у пациента появляется внушительный список, - говорит Наталья Соколова.

Это тоже нагрузка для организма. А людям старшего возраста такое вообще противопоказано: принимать много препаратов им нельзя. Современная медицинская наука рекомендует назначать таким пациентам не более пяти медикаментов. Поэтому, посещая нового врача, обязательно расскажите ему обо всех назначениях, сделанных вам ранее. И конечно, не назначайте себе ничего сами.

- Пандемия по всему миру спровоцировала избыточное применение антибиотиков и нестероидных противовоспалительных средств, которыми мы сбиваем температуру, - продолжает Наталья Соколова.

Итоги печальны: антибиотики перестают работать, так как у микроорганизмов вырабатывается к ним резистентность, о чём уже писала «КП»-Тверь», а жаропонижающими и обезболивающими таблетками можно и вовсе убить свой организм.

- Бесконтрольный приём нестероидный противовоспалительных средств очень опасен! Он ведёт к нарушению функции почек, печени. Буквально вчера к нам в реанимацию поступила молодая девушка с тяжелейшей печёночной недостаточностью, которая у неё возникла на фоне избыточного приёма таких средств, - приводит печальный пример главврач шестой больницы.

НЕ ТЕРПИТЕ БОЛЬ

- Такие пациенты принимают эти препараты, потому что у них что-то болит, - справедливо отмечает Георгий Вакулин. - В результате этого самолечения мы сталкиваемся с запущенными случаями острой хирургической патологии. Помочь таким пациентам гораздо труднее, а прогноз ухудшается кратно…

Если у вас что-то болит, не надо лечиться самостоятельно. Особенно, отмечает доктор, если что-то болит в животе. Первое, что нужно сделать в этом случае, - обратиться к хирургу. И если он исключит острую хирургическую патологию, программу дальнейшего лечения составлять с терапевтом.

В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ЗВОНИТЬ В «СКОРУЮ»

Правило простое: если у вас что-то болит, обращайтесь к врачу. Отметим, что хирург относится к тем немногим врачам, к которым, согласно государственному регламенту, можно записаться самостоятельно, минуя терапевта. Но в некоторых случаях нужно сразу вызывать «скорую».

- Какая должна быть острота боли, чтобы обратиться к врачу? Любая. А скорую помощь однозначно надо вызывать, если боль нестерпимая. Или если она продолжается или нарастает в течение двух-трёх часов, - дают рекомендацию врачи. - Если у вас что-то кольнуло и прошло, вы работоспособны и в целом хорошо чувствуете себя, неотложку можно не вызывать. Но это повод записаться к врачу на приём и обследоваться.

Если же боль продолжается, однозначно не надо её терпеть! Это касается болей в сердце, болей неврологической симптоматики, да и любой другой боли. «Полежу немножко и пройдёт» - этот принцип приводит к печальным, а то и трагическим последствиям.

- Пациенты к нам приезжают в таком запущенном состоянии, что мы только удивляемся: «Как это вы сидели дома, терпели?» - вздыхает Наталья Соколова. - Иногда бывает пройдена точка невозврата, и мы уже ничего не можем сделать - мы не боги…

Берегите себя, не стесняйтесь обращаться к врачу и будьте здоровы!