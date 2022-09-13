«Большинство этих препаратов уже неэффективны»: Врач из Твери объяснил, почему нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики

Не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ежегодно, когда на улице холодает, мы «с нетерпением» ждём всплеска инфекционных заболеваний. А уж в ковидные времена вообще деваться некуда (особенно если вы вакцинироваться не хотите).

Кто-то уже приболел. Сопли, температура… Надо выпить антибиотик! «Вот этот хороший. Его знакомый врач рекомендовал», - советует соседка. Антибиотиками же пичкаем и детей. А что? В аптеке иногда и без рецепта продают, если хорошо попросить…

Однако делать так категорически нельзя. Почему? Об этом в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) рассказал главный реаниматолог Тверской области Максим Петрушин.

Максим Петрушин. Фото: Виктория ТУШКОВА

МЫ САМИ УЧИМ МИКРОБОВ ПРОТИВОСТОЯТЬ АНТИБИОТИКАМ

Есть бактерии, которые вызывают болезни. Чтобы бороться с ними, изобретены антибиотики. В чём же подвох?

- Мы забываем, что микробы живут на этой планете гораздо дольше нас. И они гораздо лучше адаптированы к окружающему миру, чем мы, - говорит Максим Петрушин. - Во время Второй мировой войны, когда был изобретён пенициллин, все подумали, что проблема инфекций закрыта. Что люди больше никогда не будут умирать от пневмонии, гангрены, инфекционных осложнений. Но мы ошибались. Микробы адаптируются. Мы придумываем антибиотик - они придумывают фермент, который разрушает этот антибиотик.

А значит, чем больше мы принимаем антибиотиков, тем лучше микробы учатся им противостоять. И некоторые антибиотики вовсе теряют эффективность.

- Я могу навскидку назвать порядка пятидесяти антибактериальных препаратов, но тех, которые реально могут быть задействованы в клинической практике сегодня, единицы. И каждый год их становится всё меньше, - разводит руками врач. - Например, чувствительность бактерий к очень популярному недавно азитромицину составляет уже практически ноль...

ПИТЬ ТАБЛЕТКИ ПО СОВЕТУ ЗНАКОМЫХ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО

Назначить конкретный антибиотик может только врач.

- Если есть показания, если есть бактериальная инфекция, - уточняет Максим Петрушин. - Запомните: на вирусы антибиотики не действуют.

Бесконтрольный приём антибиотиков не только убивает эффективность препаратов, но и попросту опасен.

- Мы находимся в эре безопасной хирургии и анестезиологии. Но пока в эре опасной терапии. Таблетками, а особенно их неумелыми комбинациями, можно убить человека, - предупреждает Максим Петрушин. - Всё очень сильно зависит от индивидуального состояния организма, комбинации заболеваний. Если соседке бабе Клаве при условном поносе какая-то комбинация препаратов помогла, это не значит, что она поможет и вам. Риск чрезвычайно велик!

И С ФАРМАЦЕВТАМИ СОВЕТОВАТЬСЯ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ

- Фармацевтам назначать лекарства запрещено! Фармацевт - это средняя медицинская специальность, такой специалист не имеет доступа к назначению препаратов, тем более антибактериальных, - объясняет врач.

Надзор за назначением препаратов у нас становится лучше, отмечает Максим Петрушин. Но пока он далёк от идеала. В некоторых западных странах, той же Англии, допуск к лекарственным препаратам строжайший. Таблетки там пачками не продают. В аптеке вам выдадут ровно столько, сколько прописал в назначении врач. Нужно десять таблеток - получите десять. Нужно три - отсчитают три. С запасом взять не получится.

У нас же в домашней аптечке могут храниться остатки таблеток, которые при схожих симптомах мы можем «назначить» себе сами. Итог описан выше: антибиотик теряет эффективность.

СПАСТИ АНТИБИОТИКИ

Так что же, антибиотики в итоге вообще потеряют эффективность, и мы вернёмся к временам, когда нам нечем было бороться с тяжёлыми бактериальными инфекциями? Страшно.

- Это очень сложный вопрос. Проблема антибиотикорезистентности была признана Всемирной организацией здравоохранения ещё в 2017 году как глобальная проблема. По большому счёту, большую часть антибиотиков уже спасти нельзя. Синтез новых и вывод их в практику - очень длительный процесс, занимающий от пяти до десяти лет. При этом срок службы многих антибиотиков не такой длительный, и многие фармкомпании уходят из этой сферы деятельности, закрывают подразделения по разработке антибиотиков. Это глобальная проблема, которая требует вмешательства, - говорит Максим Петрушин.

Пока же ситуация с эффективностью антибиотиков меняется стремительно.

- Если ещё пять лет назад я мог назначить пациенту пару препаратов и уйти спокойно, зная, что с ним всё будет хорошо, то сегодня порой мне приходится назначать три, четыре или даже комбинацию пяти препаратов, чтобы спасти человека, - говорит Максим Петрушин. - Конечно, нельзя сказать: всё, антибиотики больше не работают. Есть новые препараты. Но на российский рынок они приходят с большим трудом. И стоят дорого.

Хотя последнее (дороговизна новых препаратов), возможно, является позитивным моментом, оговаривается врач:

- Уменьшаем количество используемых антибиотиков. Из-за дороговизны препарата он не будет назначаться и в рутинной практике. А значит, срок его службы для людей продлится.

ПОЯВИТСЯ ЛИ ЗАМЕНА

- Сегодня в России активно развивается тема бактериофагов. Это такие вирусы, которые убивают микробов. Но это пока очень спорная тема. И если в обычной практике вам рекомендуют использовать бактериофаги, я бы отнёсся к этому настороженно, - советует доктор. - Сейчас они могут быть хороши для какой-то раневой инфекции, но не больше.

АНТИБИОТИКИ И АЛКОГОЛЬ

Употреблять горячительное, находясь на терапии антибиотиками, действительно не следует.

- Некоторые антибиотики обладают тетурамоподобным эффектом. Тетурам - это «торпеда», которая используется для кодирования алкоголиков. Его действие в том, что этиловый спирт в организме полностью не разрушается. В крови накапливается метанол, а он токсичен. От этого болит голова, возникает рвота, состояние - «хочется умереть». Комбинация некоторых антибиотиков с алкоголем приводит к тетурамоподобному эффекту, и вы действительно можете себя очень и очень плохо чувствовать.