Как будут ходить автобусы на время полного перекрытия Нового моста в Твери

Новый мост будет закрыт для движения до утра 21 сентября.
Фото: Александр СОРОКИН
Сегодня, 16 сентября в 21:00, в Твери полностью закроют для движения Новый мост. Перекрыт мост будет до 6 утра 21 сентября.
В день закрытия моста Министерство транспорта Тверской области и "Транспорт Верхневолжья" обнародовали новую схему автобусных маршрутов, которая будет действовать на время перекрытия.
В отличие от схемы, действовавшей во время частичного перекрытия моста, не все автобусы будут объезжать перекрытие через Старый мост. Часть из них будет следовать через Мигаловский мост, часть - через Восточный. Некоторые автобусы, следующие в Калининский район, будут ходить от (и до) Речного вокзала, не заезжая в центр.
Как объехать перекрытие на авто и как перебраться через Волгу на электричке, читайте здесь.
№6 «Юность (молодёжный жилой комплекс) – Мамулино»
Мамулино – б-р Профсоюзов – пр-т Калинина – ул. Брагина – Волжский пр-д – Старый мост – наб. А.Никитина – далее по маршруту;
Юность – Вагонный завод – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Бебеля – далее по маршруту.
№7 «Улица Зелёная – микрорайон «Радужный»
ул. Зеленая – пр-т Калинина – Ж/д вокзал – пл. Капошвара – ул. Новоторжская – Старый мост –– далее по маршруту;
мкр. «Радужный» – ул. Красина – ул. З.Коноплянниковой – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту.
№9 «Юность – Мигалово»
Центросвар – Вагонный завод – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Советская – далее по маршруту;
Мигалово – пр-т Калинина – ул. С. Перовской – Старый мост – наб. А.Никитина – далее по маршруту.
№12 «Борихино Поле – Теплоэлектроцентраль-3»
Борихино поле – ул. Можайского – ул.Орджоникидзе – Восточный мост – ул. Туполева – Речной вокзал – далее по маршруту;
ТЭЦ-3 – ул. Мусоргского – ул. Горького – ул. Туполева – Восточный мост – далее по маршруту.
№14 «Литвинки (ПМК) – Мигалово»
Литвинки ПМК – Соминка – ул. Красина – б-р Шмидта – Комсомольский пр-т – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Советская – далее по маршруту;
Мигалово – Пролетарка – Тверской пр-т – ул. Советская – Старый мост – наб. А. Никитина – Речной вокзал – далее по маршруту.
№15 «Гипермаркет «Леруа-Мерлен» – СНТ «Светлый»
СНТ «Светлый» – ул. Кольцевая – ул. Благоева – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Советская – далее по маршруту;
Гипермаркет «Леруа-Мерлен» – Ж/д вокзал – пл. Капошвара – ул. Новоторжская – Старый мост – ул. Горького – далее по маршруту.
№30 «Завод Центросвар – улица Левитана»
Ул. Левитана – Октябрьский пр-т – пл. Капошвара – ул. Советская – Старый мост – наб. А.Никитина –далее по маршруту;
Центросвар – Вагонный завод – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Советская – далее по маршруту.
№31 «Мамулино – Перинатальный центр»
Мамулино – Октябрьский пр-т – Смоленский переулок – ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – далее по маршруту;
Перинатальный центр – Вагонный завод – наб. А. Никитина – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту.
№36 «Мамулино – Сахарово»
Мамулино – Октябрьский пр-т – пл. Капошвара –Тверской пр-т – ул. Советская – Восточный мост – далее по маршруту;
Сахарово – Восточный мост – ул. Советская – Тверской пр-т – далее по маршруту.
№41 «Улица Артюхиной – Химинститут»
ул. Артюхиной – Вагонный завод – ул. Горького –Речной – ул. Туполева – Восточный мост – далее по маршруту;
Химинститут – Московское ш. – пл. Гагарина – Восточный мост – ул. Туполева – Речной вокзал – далее по маршруту.
№44 «Торговый центр «Метро» – Университет»
Университет – ул. Горького – Речной вокзал – ул. Туполева – Восточный мост – Смоленский переулок – далее по маршруту;
ТЦ «Метро» – пр-т Победы – Смоленский переулок – Восточный мост – Речной вокзал – далее по маршруту.
№51 «Торговый центр «Метро» – Литвинки»
Литвинки – ул. Благоева – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту;
ТЦ «Метро» – пр-т Победы – ул. Новоторжская – Старый мост – ул. Горького – далее по маршруту.
№55 «Южный – микрорайон «Радужный»
Ул. Левитана, 42 – ул. Орджоникидзе – Восточный мост – ул. Туполева – ул. Горького – далее по маршруту;
мкр. «Радужный» – ул. Красина – ул. Скворцова Степанова – ул. Горького – ул. Туполева – Восточный мост – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.
№56 «Бульвар Цанова – Микрорайон «Радужный»
Ул. Левитана, 42 – Октябрьский пр-т – пл. Терешковой – пл. Капошвара – Тверской пр-т – ул. Советская – Восточный мост – ул. Туполева – ул. Горького – далее по маршруту;
мкр. «Радужный» – ул. Хромова – Вагонный завод – ул. Горького – ул. Туполева – Восточный мост – ул. Советская – Тверской пр-т – далее по маршруту.
№107 «Тверь – Васильевский Мох»
Движение автобусов будет осуществляться от/до Речного вокзала.
№110 «Тверь – Восток»
Движение автобусов будет осуществляться от/до Речного вокзала.
№108 «Заволжский – Мамулино»
Мамулино – пл. Капошвара – пр-т Победы – Смоленский переулок – Восточный мост – ул. Туполева – Речной вокзал – ул. Горького – далее по маршруту;
Заволжский – ул. Горького – Речной вокзал – ул. Туполева – Восточный мост – Смоленский переулок – пл. Капошвара – далее по маршруту.
№204 «Пос. Мамулино – пос. Заволжский»
Мамулино – пл. Капошвара – пр-т Победы – Смоленский переулок – Восточный мост – ул. Туполева – Речной вокзал – ул. Горького – далее по маршруту;
Заволжский – ул. Горького – Речной вокзал – ул. Туполева – Восточный мост – Смоленский переулок – пл. Капошвара – далее по маршруту.
№111 «Тверь – Лямово»
Движение автобуса будет осуществляться от/до Речного вокзала.
№114 «Кумордино – Автовокзал»
Автовокзал – пл. Капошвара – ул. Спартака – Пролетарка – Мигаловский мост – Кумордино;
Кумордино – Мигаловский мост – Пролетарка – ул. Спартака – Автовокзал.
№118 «Тверь – Романово»
Автовокзал – пл. Капошвара – ул. Спартака – Пролетарка – Мигаловский мост – Романово;
Романово – Мигаловский мост – Пролетарка – ул. Спартака – Автовокзал.
№119 «Тверь (автовокзал) – Орша»
Движение автобусов будет осуществляться от/до Речного вокзала.
№128 «Тверь – завод 1 Мая»
Движение автобусов будет осуществляться от/до Речного вокзала.
№127 «Андреевское – Броды»
Автовокзал – пл. Капошвара – ул. Спартака – Пролетарка – Мигаловский мост – Броды;
Броды – Мигаловский мост – Пролетарка – ул. Спартака – Автовокзал.
№138 «Тверь –Князево»
Автовокзал – пл. Капошвара – ул. Спартака – Пролетарка – Мигаловский мост – Князево;
Князево – Мигаловский мост – Пролетарка – ул. Спартака – Автовокзал.
№205 «Боровлево-2 – детский санаторий «Прометей»
Боровлево-2 – Тверской пр-т – ул. Советская- Восточный мост – ул. Туполева – далее по маршруту;
Санаторий «Прометей» – ул. Хрустальная – ул. Красина – ул. З.Коноплянниковой – Комсомольский пр-т – ул. Туполева – Восточный мост – ул. Советская – Тверской пр-т – далее по маршруту.
№208 «СНТ «Светлый» – ул. Левитана»
СНТ «Светлый» – ул. Хромова – Вагонный завод – С. Петербургское шоссе – ул. Горького – ул. Туполева – Восточный мост – Смоленский переулок – далее по маршруту;
ул. Левитана – ул. Орджоникидзе – Смоленский переулок – Восточный мост – ул. Туполева – далее по маршруту.
№222 «Савватьевское шоссе – Лебедево»
Савватьевское шоссе – Речной вокзал – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул.Бебеля – далее по маршруту;
Лебедево – пр-т Калинина – ул.Брагина – Волжский пр-д – Старый мост – ул. Горького – Речной вокзал –далее по маршруту.
№223 «Боровлево-1 – Черногубово»
Боровлево-1 – Октябрьский пр-т – пл. Капошвара – ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – далее по маршруту;
Черногубово – ул. П.Савельевой – С. Петербургское шоссе – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту.
№228 «Аввакумово – Южный – Аввакумово (кольцевой)»
Аввакумово – ул. Туполева – Красинский мост – ул. З.Коноплянниковой – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту;
Боровлево-1 – Октябрьский пр-т – пр-т Победы – пл. Капошвара – ул. Новоторжская – Старый мост –наб. А.Никитина – далее по маршруту.
№233 «Химинститут – Николо-Малица»
Николо-Малица – Вагонный завод – Речной вокзал – ул. Туполева – Восточный мост – далее по маршруту;
Химинститут – Московское ш. – пл. Гагарина –Восточный мост – ул. Туполева – ул. Горького – далее по маршруту.