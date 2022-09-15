В Твери полностью закроют Новый мост: Как будут ходить автобусы, чем их заменить и как объехать на машине

Мост полностью закроют для проезда транспорта в пятницу, 16 сентября. Фото: Александр СОРОКИН

В Твери на несколько суток полностью перекроют Новый мост (до этого его перекрывали лишь вечером и ночью). На мосту снимали рельсы, а теперь предстоит ремонтировать дорожное покрытие на автомобильных полосах.

Мост закроют для проезда транспорта в пятницу, 16 сентября, в 21:00. Снять перекрытие обещают 21 сентября (в среду) в 6 утра.

МАРШРУТЫ ОБЪЕЗДА

Центр - ближнее Заволжье и Затверечье: двигайтесь через Старый и Восточный мосты. Выезжайте заранее: будут большие пробки. Советская, улица Софьи Перовской, Тверской проспект, Горького, набережная Афанасия Никитина и примыкающие к ним улицы намертво вставали даже во время частичного перекрытия Нового моста.

Пролетарка - Заволжье: через окружную и Мигаловский мост, это позволит избежать многих пробок, которые скапливаются ближе к центру города.

КАК ДОБРАТЬСЯ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

Перебраться на другой берег Волги можно на электричке: со станции Дорошиха через Пролетарскую и железнодорожный вокзал.

Расписание электричек можно посмотреть на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании www.mtppk.ru. Ходят они ежедневно.

От Дорошихи до станции Пролетарская на обычной электричке ехать всего около трёх минут, до железнодорожного вокзала - менее 10 минут. Билеты стоят недорого: 14-21 руб.

ИЗМЕНЕНИЯ В МАРШРУТАХ АВТОБУСОВ

Обновлённая информация: Министерство транспорта Тверской области и «Транспорт Верхневолжья» 16 сентября обнародовали новые временные схемы объезда автобусами перекрытия. В отличие от схем, действовавших во время частичного перекрытия, не все автобусы будут следовать через Старый мост. Часть пойдёт через Восточный и часть - через Мигаловский. Несколько маршрутов будут доезжать из Калининского района только до Речного вокзала.

Временные маршруты автобусов на время перекрытия Нового моста (в прямом и обратном направлении):

№6 «Юность (молодёжный жилой комплекс) – Мамулино»

Мамулино – б-р Профсоюзов – пр-т Калинина – ул. Брагина – Волжский пр-д – Старый мост – наб. А.Никитина – далее по маршруту;

Юность – Вагонный завод – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Бебеля – далее по маршруту.

№7 «Улица Зелёная – микрорайон «Радужный»

ул. Зеленая – пр-т Калинина – Ж/д вокзал – пл. Капошвара – ул. Новоторжская – Старый мост –– далее по маршруту;

мкр. «Радужный» – ул. Красина – ул. З.Коноплянниковой – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту.

№9 «Юность – Мигалово»

Центросвар – Вагонный завод – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Советская – далее по маршруту;

Мигалово – пр-т Калинина – ул. С. Перовской – Старый мост – наб. А.Никитина – далее по маршруту.

№12 «Борихино Поле – Теплоэлектроцентраль-3»

Борихино поле – ул. Можайского – ул.Орджоникидзе – Восточный мост – ул. Туполева – Речной вокзал – далее по маршруту;

ТЭЦ-3 – ул. Мусоргского – ул. Горького – ул. Туполева – Восточный мост – далее по маршруту.

№14 «Литвинки (ПМК) – Мигалово»

Литвинки ПМК – Соминка – ул. Красина – б-р Шмидта – Комсомольский пр-т – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Советская – далее по маршруту;

Мигалово – Пролетарка – Тверской пр-т – ул. Советская – Старый мост – наб. А. Никитина – Речной вокзал – далее по маршруту.

№15 «Гипермаркет «Леруа-Мерлен» – СНТ «Светлый»

СНТ «Светлый» – ул. Кольцевая – ул. Благоева – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Советская – далее по маршруту;

Гипермаркет «Леруа-Мерлен» – Ж/д вокзал – пл. Капошвара – ул. Новоторжская – Старый мост – ул. Горького – далее по маршруту.

№30 «Завод Центросвар – улица Левитана»

Ул. Левитана – Октябрьский пр-т – пл. Капошвара – ул. Советская – Старый мост – наб. А.Никитина –далее по маршруту;

Центросвар – Вагонный завод – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Советская – далее по маршруту.

№31 «Мамулино – Перинатальный центр»

Мамулино – Октябрьский пр-т – Смоленский переулок – ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – далее по маршруту;

Перинатальный центр – Вагонный завод – наб. А. Никитина – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту.

№36 «Мамулино – Сахарово»

Мамулино – Октябрьский пр-т – пл. Капошвара –Тверской пр-т – ул. Советская – Восточный мост – далее по маршруту;

Сахарово – Восточный мост – ул. Советская – Тверской пр-т – далее по маршруту.

№41 «Улица Артюхиной – Химинститут»

ул. Артюхиной – Вагонный завод – ул. Горького –Речной – ул. Туполева – Восточный мост – далее по маршруту;

Химинститут – Московское ш. – пл. Гагарина – Восточный мост – ул. Туполева – Речной вокзал – далее по маршруту.

№44 «Торговый центр «Метро» – Университет»

Университет – ул. Горького – Речной вокзал – ул. Туполева – Восточный мост – Смоленский переулок – далее по маршруту;

ТЦ «Метро» – пр-т Победы – Смоленский переулок – Восточный мост – Речной вокзал – далее по маршруту.

№51 «Торговый центр «Метро» – Литвинки»

Литвинки – ул. Благоева – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту;

ТЦ «Метро» – пр-т Победы – ул. Новоторжская – Старый мост – ул. Горького – далее по маршруту.

№55 «Южный – микрорайон «Радужный»

Ул. Левитана, 42 – ул. Орджоникидзе – Восточный мост – ул. Туполева – ул. Горького – далее по маршруту;

мкр. «Радужный» – ул. Красина – ул. Скворцова Степанова – ул. Горького – ул. Туполева – Восточный мост – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.

№56 «Бульвар Цанова – Микрорайон «Радужный»

Ул. Левитана, 42 – Октябрьский пр-т – пл. Терешковой – пл. Капошвара – Тверской пр-т – ул. Советская – Восточный мост – ул. Туполева – ул. Горького – далее по маршруту;

мкр. «Радужный» – ул. Хромова – Вагонный завод – ул. Горького – ул. Туполева – Восточный мост – ул. Советская – Тверской пр-т – далее по маршруту.

№107 «Тверь – Васильевский Мох»

Движение автобусов будет осуществляться от/до Речного вокзала.

№110 «Тверь – Восток»

Движение автобусов будет осуществляться от/до Речного вокзала.

№108 «Заволжский – Мамулино»

Мамулино – пл. Капошвара – пр-т Победы – Смоленский переулок – Восточный мост – ул. Туполева – Речной вокзал – ул. Горького – далее по маршруту;

Заволжский – ул. Горького – Речной вокзал – ул. Туполева – Восточный мост – Смоленский переулок – пл. Капошвара – далее по маршруту.

№204 «Пос. Мамулино – пос. Заволжский»

Мамулино – пл. Капошвара – пр-т Победы – Смоленский переулок – Восточный мост – ул. Туполева – Речной вокзал – ул. Горького – далее по маршруту;

Заволжский – ул. Горького – Речной вокзал – ул. Туполева – Восточный мост – Смоленский переулок – пл. Капошвара – далее по маршруту.

№111 «Тверь – Лямово»

Движение автобуса будет осуществляться от/до Речного вокзала.

№114 «Кумордино – Автовокзал»

Автовокзал – пл. Капошвара – ул. Спартака – Пролетарка – Мигаловский мост – Кумордино;

Кумордино – Мигаловский мост – Пролетарка – ул. Спартака – Автовокзал.

№118 «Тверь – Романово»

Автовокзал – пл. Капошвара – ул. Спартака – Пролетарка – Мигаловский мост – Романово;

Романово – Мигаловский мост – Пролетарка – ул. Спартака – Автовокзал.

№119 «Тверь (автовокзал) – Орша»

Движение автобусов будет осуществляться от/до Речного вокзала.

№128 «Тверь – завод 1 Мая»

Движение автобусов будет осуществляться от/до Речного вокзала.

№127 «Андреевское – Броды»

Автовокзал – пл. Капошвара – ул. Спартака – Пролетарка – Мигаловский мост – Броды;

Броды – Мигаловский мост – Пролетарка – ул. Спартака – Автовокзал.

№138 «Тверь –Князево»

Автовокзал – пл. Капошвара – ул. Спартака – Пролетарка – Мигаловский мост – Князево;

Князево – Мигаловский мост – Пролетарка – ул. Спартака – Автовокзал.

№205 «Боровлево-2 – детский санаторий «Прометей»

Боровлево-2 – Тверской пр-т – ул. Советская- Восточный мост – ул. Туполева – далее по маршруту;

Санаторий «Прометей» – ул. Хрустальная – ул. Красина – ул. З.Коноплянниковой – Комсомольский пр-т – ул. Туполева – Восточный мост – ул. Советская – Тверской пр-т – далее по маршруту.

№208 «СНТ «Светлый» – ул. Левитана»

СНТ «Светлый» – ул. Хромова – Вагонный завод – С. Петербургское шоссе – ул. Горького – ул. Туполева – Восточный мост – Смоленский переулок – далее по маршруту;

ул. Левитана – ул. Орджоникидзе – Смоленский переулок – Восточный мост – ул. Туполева – далее по маршруту.

№222 «Савватьевское шоссе – Лебедево»

Савватьевское шоссе – Речной вокзал – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул.Бебеля – далее по маршруту;

Лебедево – пр-т Калинина – ул.Брагина – Волжский пр-д – Старый мост – ул. Горького – Речной вокзал –далее по маршруту.

№223 «Боровлево-1 – Черногубово»

Боровлево-1 – Октябрьский пр-т – пл. Капошвара – ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – далее по маршруту;

Черногубово – ул. П.Савельевой – С. Петербургское шоссе – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту.

№228 «Аввакумово – Южный – Аввакумово (кольцевой)»

Аввакумово – ул. Туполева – Красинский мост – ул. З.Коноплянниковой – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту;

Боровлево-1 – Октябрьский пр-т – пр-т Победы – пл. Капошвара – ул. Новоторжская – Старый мост –наб. А.Никитина – далее по маршруту.

№233 «Химинститут – Николо-Малица»

Николо-Малица – Вагонный завод – Речной вокзал – ул. Туполева – Восточный мост – далее по маршруту;

Химинститут – Московское ш. – пл. Гагарина –Восточный мост – ул. Туполева – ул. Горького – далее по маршруту.