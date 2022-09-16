Новые направления развития системы «Транспорта Верхневолжья» обсудили в областном парламенте

Депутаты проехались в рейсовом автобусе. Фото: ЗСТО

Делегация областного парламента во главе с заместителем председателя Законодательного Собрания Александром Клиновским и председателем профильного комитета Станиславом Петрушенко 15 сентября проехала по одному из маршрутов, посетила офис «Транспорта Верхневолжья» – компании-оператора новой транспортной модели, а также пообщалась с водителями компании-перевозчика «Верхневолжское АТП».

Внедрение интеллектуальных систем на общественном транспорте, использование телемедицины для освидетельствования водителей перед рейсом, борьба с «зайцами» - основные направления модернизации и развития новой действующей системы пассажирских перевозок. Министр транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов подробно рассказал парламентариям о нововведениях, которые уже успешно работают или будут запущены в ближайшее время. Так, например, недавно внедренная система медицинского освидетельствования водителей перед рейсом с помощью телемедицины позволила сократить этот процесс до полутора минут. Система видеонаблюдения, которая установлена в каждом автобусе, позволила в целом снизить количество преступлений на общественном транспорте.

- Очень помогает система видеонаблюдения при возникновении неприятных ситуаций в автобусе – хулиганских действий или других правонарушениях. Мы всегда можем предоставить эту информацию правоохранительным органам. Кроме того, это видео используется при составлении объективной картины при возникновении дорожно-транспортного происшествия, - рассказал Сергей Верхоглядов.

Презентация для парламентариев.Фото: ЗСТО

Очень востребовано у пассажиров мобильное приложение «Волга». В настоящее время его пользователями стали 250 тысяч жителей региона. С помощью приложения можно оплатить проезд, построить маршрут, узнать расписание, найти нужную остановку, увидеть местонахождение автобуса и ожидаемое время прибытия транспорта. Точность местоположения автобуса помогают фиксировать бортовые навигаторы, установленные у каждого водителя.

С помощью искусственного интеллекта ведется и борьба с безбилетниками. Для этого используется так называемая система прогнозирования очагов возникновения безбилетных пассажиров.

- Эта система в реальном времени получает информацию с датчиков пассажиропотока, сопоставляет с информацией от системы оплаты проезда. Пассажир минус оплата равно «заяц». И в эти очаги, где много безбилетников, точечно направляются контролеры для наведения порядка, - пояснил советник министра транспорта Тверской области Игорь Нестоленко.

Повышению доходной базы предприятия должны способствовать и поправки в закон Тверской области «Об административных правонарушениях». Законом введена административная ответственность за нарушение пассажиром порядка оплаты проезда, перевозки детей, багажа, провоза ручной клади, а также права на бесплатный и льготный проезд. Также должностные лица ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» наделены полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях.

- Мы недавно приняли изменения в закон об административной ответственности. Сейчас мы смотрим, в том числе, и то, как работает система оплаты, насколько она удобна для пассажиров, не будет ли каких-то сбоев. Услышали очень много важной и полезной информации. Такой выездной формат проведения комитетов считаю весьма продуктивным, - отметил Александр Клиновский.

На конечной остановке в микрорайоне Мигалово депутаты осмотрели подвижной состав, который ежедневно перевозит пассажиров в Твери, пообщались с водителями, ожидающими выезд на рейсы. Сотрудники Верхневолжского АТП рассказали об условиях труда на предприятии, заработной плате и социальном пакете, которые они получают.

Также парламентарии посетили офис «Транспорта Верхневолжья», где провели заседание профильного комитета, в ходе которого смогли задать все интересующие вопросы руководителям предприятия.

- Мы убедились сегодня, что схема развития «Транспорта Верхневолжья» действительно работает. Без ложной скромности, это пример развития системы общественного транспорта в Российской Федерации. Мы здесь видим применение искусственного интеллекта при фиксации количества пассажиров и выявлении безбилетников. Аналитика собирается вплоть до минуты прибытия автобуса на каждую остановку. Успешно используются возможности телемедицины. Считаю это положительным примером того, как надо выстраивать работу, - подытожил Станислав Петрушенко.