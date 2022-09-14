Коронавирус в Твери, последние новости на 14 сентября 2022: новое оборудование для больниц и пробки в центре

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 14 сентября. Фото: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 14 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболел 211 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 172 791 случай заражения.

Выздоровели 165 566 (+150) пациентов.

Умерли 2764 (0) человека.

Госпитализированных за минувшие сутки 10.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 59 250 (+80) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13113 (+26)

Ржев 9195 (+4)

Калининский район 7530 (+20)

Вышневолоцкий городской округ 6908 (+12)

Торжок 5552 (+1)

Кимры 5201 (+8).

Графика: ПТО

За счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования обновят медицинскую технику в ряде больниц региона. Вопрос рассмотрен на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое 13 сентября провел губернатор Игорь Руденя.

Средства будут направлены на приобретение 38 единиц медоборудования - аппаратов Холтер, приборов для суточного мониторирования артериального давления, систем ультразвуковой диагностики и эндоскопической визуализации.

Оборудование до конца года запланировано передать в Бежецкую, Вышневолоцкую, Кимрскую, Ржевскую ЦРБ, клиническую больницу скорой медицинской помощи, горбольницы №6 и №7, а также городскую детскую больницу №1 в Твери, Областной кардиологический диспансер.

Кроме того, на средства ТФОМСа отремонтируют наркозно-дыхательный аппарат горбольницы №1 Твери.

На заседании бюджетной комиссии также объявлено, что из федерального бюджета выделены дополнительные средства капремонта поликлиник Конаковской, Осташковской и Ржевской ЦРБ.

Рассмотрен и вопрос о выделении средств на закупку и установку модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Загородный Калининского района до конца этого года.

В Твери начался ремонт Нового моста через Волгу и город встал в пробках.

Особенно внушительные заторы были утром. Сильнее всего затруднено движение на дорогах, ведущих из Заволжья в центр и из центра за Волгу. В Заволжском районе это набережная Афанасия Никитина, улица Горького и перпендикулярные им Скворцова-Степанова, Благоева, Мусоргского, Коноплянниковой, Комсомольский проспект.

В Центральном районе было не проехать по Советской, Софьи Перовской, Тверскому проспекту (по сообщениям автомобилистов пробка начинается от ТЦ "Олимп"), Новоторжской.

Напомним, из-за ремонта Нового моста автобусы, следующие через него, изменят маршруты. Они будут пересекать Волгу по Старому мосту. Подробности читайте в нашем материале.