Автобусы изменят маршруты на время перекрытия Нового моста в Твери

Автобусы будут следовать через Старый мост. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В связи с ремонтом в ближайшие дни в Твери будет перекрыт Новый мост. Автобусы, следующие через мост, изменят схемы движения - будут следовать через Старый мост.

Напомним, с 12 по 16 сентября движение по мосту будет закрыто на вечер и ночь: с 21 часа до 6 часов следующего дня. Полное (круглосуточное) ограничение движения будет действовать с 21 часа 16 сентября до 6 часов утра 21 сентября.

"Транспорт Верхневолжья" проинформировал о том, как будут ходить автобусы. Информация представлена на период с 12 сентября по утро 17 сентября.

На время перекрытия маршруты изменятся следующим образом (маршруты следования в прямом и обратном направлении):

№6 «Юность (молодёжный жилой комплекс) – Мамулино»

Мамулино – б-р Профсоюзов – пр-т Калинина – ул. Брагина – Волжский пр-д – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;

Юность – Вагонный завод –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Бебеля – далее по маршруту.

№7 «Улица Зелёная – микрорайон «Радужный»

ул. Зеленая – пр-т Калинина – Ж/д вокзал –пл. Капошвара –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;

мкр. «Радужный»– ул. Красина –ул. З.Коноплянниковой – ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул.Новоторжская – далее по маршруту.

№9 «Юность – Мигалово»

Центросвар – Вагонный завод –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Советская –далее по маршруту;

Мигалово – пр-т Калинина –ул.С. Перовской – Старый мост –наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту.

№12 «Борихино Поле – Теплоэлектроцентраль-3»

Борихино поле – ул. Можайского – ул.Орджоникидзе – пр-т. Победы – ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту;

ТЭЦ-3 – ул. Мусоргского – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту.

№14 «Литвинки (ПМК) – Мигалово»

Литвинки ПМК – Соминка – ул. Красина – б-р Шмидта – Комсомольский пр-т – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Советская – далее по маршруту;

Мигалово – Пролетарка – Тверской пр-т – ул. Советская – Старый мост – наб. А. Никитина – Речной – далее по маршруту.

№15 «Гипермаркет «Леруа-Мерлен» – СНТ «Светлый»

СНТ «Светлый» – ул. Кольцевая – ул. Благоева– ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул.Новоторжская – далее по маршруту;

Гипермаркет «Леруа-Мерлен» – Ж/д вокзал – пл. Капошвара – ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту.

№30 «Завод Центросвар –улица Левитана»

Ул. Левитана – Октябрьский пр-т –пл. Капошвара – ул.Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;

Центросвар- Вагонный з-д-ул. Горького - пл.Мира (у МВД)- Старый мост- ул. Советская -далее по маршруту.

№36 «Мамулино – Сахарово»

Мамулино – Октябрьский пр-т –пл. Капошвара–ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;

Сахарово – Речной –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Советская –Тверской пр-т–далее по маршруту.

№41 «Улица Артюхиной – Химинститут»

ул. Артюхиной – Вагонный завод – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту;

Химинститут – Московское ш. – пл. Гагарина – ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту.

№44 «Торговый центр «Метро» –Университет»

Университет –ул Горького –пл. Мира (у МВД) –Старый мост –ул.Новоторжская –далее по маршруту;

ТЦ «Метро» –пр-т Победы –ул. Советская –Новоторжская ул. –Старый мост –наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту.

№51 «Торговый центр «Метро» –Литвинки»

Литвинки –ул. Благоева –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская –далее по маршруту;

ТЦ «Метро» –пр-т Победы –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту.

№55 «Южный – микрорайон «Радужный»

Ул. Левитана, 42 – ул. Орджоникидзе – пр-т. Победы –пл. Капошвара – ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту;

мкр. «Радужный»– ул. Красина –пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская –далее по маршруту.

№56 «Бульвар Цанова – Микрорайон «Радужный»

Ул. Левитана, 42 – Октябрьский пр-т – пл. Терешковой – пл. Капошвара –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;

мкр. «Радужный»–ул. Хромова – Вагонный завод –пл.Мира (у МВД)– Старый мост –ул. Советская – Тверской пр-т – далее по маршруту.

№107 «Тверь –Васильевский Мох»

Автовокзал – пл. Капошвара –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;

Васильевский мох – ул.Шишкова – Речной вокзал –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту.

№110 «Тверь – Восток»

Автовокзал – пл. Капошвара – ул. Новоторжская –Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту;

Лямово –ул. Шишкова – Речной вокзал –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская – далее по маршруту.

№118 «Тверь – Романово»

Автовокзал – пл. Капошвара –ул.Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту;

Романово –С. Петербургское шоссе–пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская – далее по маршруту.

№119 «Тверь (автовокзал) – Орша»

Автовокзал – пл. Капошвара –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;

Орша –ул. Шишкова –Речной вокзал –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул.Новоторжская – далее по маршруту.

№128 «Тверь – завод 1 Мая»

Автовокзал – пл. Капошвара –ул. Новоторжская –Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;

завод 1 Мая –ул. Туполева – Речной вокзал – ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская – далее по маршруту.

№204 «Пос. Мамулино –пос. Заволжский»

Мамулино – Тверской пр-т – ул. Советская –Старый мост – наб. А. Никитина – Речной – далее по маршруту;

Заволжский – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Советская – далее по маршруту.

№205 «Боровлево-2 – детский санаторий «Прометей»

Боровлево-2 –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;

Санаторий «Прометей»–ул. Хрустальная –ул. Красина –ул. З.Коноплянниковой – Комсомольский пр-т –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская –далее по маршруту.

№208 «СНТ «Светлый» – ул. Левитана»

СНТ «Светлый»–ул. Хромова – Вагонный завод – С. Петербургское шоссе –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская –далее по маршруту;

ул. Левитана – ул. Луговая – ул. Орджоникидзе – пр-т Победы –ул. Новоторжская –Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту.

№222 «Савватьевское шоссе – Лебедево»

Савватьевское шоссе – Речной вокзал – ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул.Бебеля –далее по маршруту;

Лебедево – пр-т Калинина – ул.Брагина –Волжский пр-д – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту.

№ 223 «Боровлево-1 – Черногубово»

Боровлево-1 – Октябрьский пр-т –пл. Капошвара –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту;

Черногубово – ул. П.Савельевой – С. Петербургское шоссе –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская – далее по маршруту.

№228 «Аввакумово – Южный – Аввакумово (кольцевой)»

Аввакумово – ул. Туполева – Красинский мост –ул. З.Коноплянниковой – ул. Горького –пл.Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская –далее по маршруту;

Боровлево-1 – Октябрьский пр-т – пр-т Победы – пл. Капошвара –ул. Новоторжская – Старый мост –наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту.

№233 «Химинститут – Николо-Малица»

Николо-Малица – Вагонный завод –пл. Мира (у МВД) –Старый мост –ул. Новоторжская –далее по маршруту;

Химинститут – Московское ш. –пл. Гагарина –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту.

№ 31 «Мамулино – Перинатальный центр»

Мамулино – Октябрьский пр-т-Смоленский переулок- ул. Новоторжская- Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту;

Перинатальный центр- Вагонный з-д- ул. Горького- пл.Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская –далее по маршруту.