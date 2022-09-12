Автобусы изменят маршруты на время перекрытия Нового моста в Твери

Автобусы будут следовать через Старый мост.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В связи с ремонтом в ближайшие дни в Твери будет перекрыт Новый мост. Автобусы, следующие через мост, изменят схемы движения - будут следовать через Старый мост.
Напомним, с 12 по 16 сентября движение по мосту будет закрыто на вечер и ночь: с 21 часа до 6 часов следующего дня. Полное (круглосуточное) ограничение движения будет действовать с 21 часа 16 сентября до 6 часов утра 21 сентября.
"Транспорт Верхневолжья" проинформировал о том, как будут ходить автобусы. Информация представлена на период с 12 сентября по утро 17 сентября.
На время перекрытия маршруты изменятся следующим образом (маршруты следования в прямом и обратном направлении):
№6 «Юность (молодёжный жилой комплекс) – Мамулино»
Мамулино – б-р Профсоюзов – пр-т Калинина – ул. Брагина – Волжский пр-д – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;
Юность – Вагонный завод –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Бебеля – далее по маршруту.
№7 «Улица Зелёная – микрорайон «Радужный»
ул. Зеленая – пр-т Калинина – Ж/д вокзал –пл. Капошвара –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;
мкр. «Радужный»– ул. Красина –ул. З.Коноплянниковой – ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул.Новоторжская – далее по маршруту.
№9 «Юность – Мигалово»
Центросвар – Вагонный завод –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Советская –далее по маршруту;
Мигалово – пр-т Калинина –ул.С. Перовской – Старый мост –наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту.
№12 «Борихино Поле – Теплоэлектроцентраль-3»
Борихино поле – ул. Можайского – ул.Орджоникидзе – пр-т. Победы – ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту;
ТЭЦ-3 – ул. Мусоргского – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту.
№14 «Литвинки (ПМК) – Мигалово»
Литвинки ПМК – Соминка – ул. Красина – б-р Шмидта – Комсомольский пр-т – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Советская – далее по маршруту;
Мигалово – Пролетарка – Тверской пр-т – ул. Советская – Старый мост – наб. А. Никитина – Речной – далее по маршруту.
№15 «Гипермаркет «Леруа-Мерлен» – СНТ «Светлый»
СНТ «Светлый» – ул. Кольцевая – ул. Благоева– ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул.Новоторжская – далее по маршруту;
Гипермаркет «Леруа-Мерлен» – Ж/д вокзал – пл. Капошвара – ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту.
№30 «Завод Центросвар –улица Левитана»
Ул. Левитана – Октябрьский пр-т –пл. Капошвара – ул.Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;
Центросвар- Вагонный з-д-ул. Горького - пл.Мира (у МВД)- Старый мост- ул. Советская -далее по маршруту.
№36 «Мамулино – Сахарово»
Мамулино – Октябрьский пр-т –пл. Капошвара–ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;
Сахарово – Речной –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Советская –Тверской пр-т–далее по маршруту.
№41 «Улица Артюхиной – Химинститут»
ул. Артюхиной – Вагонный завод – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту;
Химинститут – Московское ш. – пл. Гагарина – ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту.
№44 «Торговый центр «Метро» –Университет»
Университет –ул Горького –пл. Мира (у МВД) –Старый мост –ул.Новоторжская –далее по маршруту;
ТЦ «Метро» –пр-т Победы –ул. Советская –Новоторжская ул. –Старый мост –наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту.
№51 «Торговый центр «Метро» –Литвинки»
Литвинки –ул. Благоева –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская –далее по маршруту;
ТЦ «Метро» –пр-т Победы –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту.
№55 «Южный – микрорайон «Радужный»
Ул. Левитана, 42 – ул. Орджоникидзе – пр-т. Победы –пл. Капошвара – ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту;
мкр. «Радужный»– ул. Красина –пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская –далее по маршруту.
№56 «Бульвар Цанова – Микрорайон «Радужный»
Ул. Левитана, 42 – Октябрьский пр-т – пл. Терешковой – пл. Капошвара –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;
мкр. «Радужный»–ул. Хромова – Вагонный завод –пл.Мира (у МВД)– Старый мост –ул. Советская – Тверской пр-т – далее по маршруту.
№107 «Тверь –Васильевский Мох»
Автовокзал – пл. Капошвара –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;
Васильевский мох – ул.Шишкова – Речной вокзал –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Новоторжская – далее по маршруту.
№110 «Тверь – Восток»
Автовокзал – пл. Капошвара – ул. Новоторжская –Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту;
Лямово –ул. Шишкова – Речной вокзал –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская – далее по маршруту.
№118 «Тверь – Романово»
Автовокзал – пл. Капошвара –ул.Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту;
Романово –С. Петербургское шоссе–пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская – далее по маршруту.
№119 «Тверь (автовокзал) – Орша»
Автовокзал – пл. Капошвара –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;
Орша –ул. Шишкова –Речной вокзал –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул.Новоторжская – далее по маршруту.
№128 «Тверь – завод 1 Мая»
Автовокзал – пл. Капошвара –ул. Новоторжская –Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;
завод 1 Мая –ул. Туполева – Речной вокзал – ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская – далее по маршруту.
№204 «Пос. Мамулино –пос. Заволжский»
Мамулино – Тверской пр-т – ул. Советская –Старый мост – наб. А. Никитина – Речной – далее по маршруту;
Заволжский – ул. Горького – пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул. Советская – далее по маршруту.
№205 «Боровлево-2 – детский санаторий «Прометей»
Боровлево-2 –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту;
Санаторий «Прометей»–ул. Хрустальная –ул. Красина –ул. З.Коноплянниковой – Комсомольский пр-т –ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская –далее по маршруту.
№208 «СНТ «Светлый» – ул. Левитана»
СНТ «Светлый»–ул. Хромова – Вагонный завод – С. Петербургское шоссе –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская –далее по маршруту;
ул. Левитана – ул. Луговая – ул. Орджоникидзе – пр-т Победы –ул. Новоторжская –Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту.
№222 «Савватьевское шоссе – Лебедево»
Савватьевское шоссе – Речной вокзал – ул. Горького –пл. Мира (у МВД) – Старый мост – ул.Бебеля –далее по маршруту;
Лебедево – пр-т Калинина – ул.Брагина –Волжский пр-д – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту.
№ 223 «Боровлево-1 – Черногубово»
Боровлево-1 – Октябрьский пр-т –пл. Капошвара –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту;
Черногубово – ул. П.Савельевой – С. Петербургское шоссе –пл. Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская – далее по маршруту.
№228 «Аввакумово – Южный – Аввакумово (кольцевой)»
Аввакумово – ул. Туполева – Красинский мост –ул. З.Коноплянниковой – ул. Горького –пл.Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская –далее по маршруту;
Боровлево-1 – Октябрьский пр-т – пр-т Победы – пл. Капошвара –ул. Новоторжская – Старый мост –наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту.
№233 «Химинститут – Николо-Малица»
Николо-Малица – Вагонный завод –пл. Мира (у МВД) –Старый мост –ул. Новоторжская –далее по маршруту;
Химинститут – Московское ш. –пл. Гагарина –ул. Новоторжская – Старый мост – наб. А.Никитина – Речной –далее по маршруту.
№ 31 «Мамулино – Перинатальный центр»
Мамулино – Октябрьский пр-т-Смоленский переулок- ул. Новоторжская- Старый мост – наб. А.Никитина – Речной – далее по маршруту;
Перинатальный центр- Вагонный з-д- ул. Горького- пл.Мира (у МВД) – Старый мост –ул. Новоторжская –далее по маршруту.