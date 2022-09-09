Как ковид, майские суеверия и новогодние праздники подправили статистику по демографии в Тверской области

С января по июль 2022 года население Тверской области сократилось на 8186 человек. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тверьстат публикует инфографику по естественному движению населения за 2020-2022 годы. В подсчетах количества смертей, родов, браков, разводов прослеживаются тенденции времени и внешние причины, повлиявшие на демографию.

Например, со спадом ковида и умирать стали реже, в пик пандемии в брак вступать не хотели, равно как и ежегодно в мае воздерживаются - тут, видимо, суеверия срабатывают. Но, обо всем по порядку.

В инфографике по умершим видим, что меньше всего умерло в июле 2022 года - 1480 человек. А больше всего в разгар пандемии в январе 2021 года - 2753 человека.

Кривые графика показывают: самая высокая смертность была в 2021 году. Всего же с января по июль 2022 года в регионе умерли 13 322 человека. Это меньше на 12,5%, чем годом ранее.

Графика: Тверьстат

В инфографике по рождаемости самым благополучным был 2020 год. А самым урожайным на новорожденных месяц июль - тогда родилось 930 малышей. Родили те, кто забеременел в доковидную пору. Потом хвостатые графики рождаемости - 2020, - 2021 пошли на снижение, показывая стабильный трехгодичный всплеск в марте.

Что касается года текущего, то с января по июль в регионе родилось 5136 малышей. Это на 5,8% меньше, чем годом ранее. И да, население у нас в Тверском регионе продолжает убывать, смертность давлеет над рождаемостью. В посвящённой этому инфографике столбцы умерших по месяцам гораздо более увесистые и длинные, чем столбики с родившимися. С января по июль 2022 года население Тверской области сократилось на 8186 человек.

Графика: Тверьстат

Графика: Тверьстат

Инфографика по бракам показывает, что в брак предпочитают вступать летом, а в мае предпочитают погодить, чтоб потом всю жизнь не маяться. Ведь недаром поговорка предупреждает. Самым урожайным на браки стал июль 2022 года - 1064 свадьбы.

А меньше всего браков было зарегистрировано в мае 2020 года -181. Тут не только май, но и страх перед неизвестным ещё ковидом возымели действие.

Вообще же с января по июль 2022 года в регионе сыграли 4056 свадеб. А это прирост в 8,1% к году минувшему.

Графика: Тверьстат

Про разводы: тут тоже ковид вмешался: в мае 2020 года всего 147. Зато потом весь год кривую разводов «лихорадило» - то вверх, то вниз - с сентябрьским пиком в 612 разводов за месяц. А это самый большой помесячный показатель за три года. В 2021-2022 годах кривые были плавными и колебались в значениях 500-545 разводов в месяц. Лишь в январе год от года стабильно мало разводятся, видимо, холодно, да и новогодние праздники способствуют примирению.

А ещё в январские каникулы госорганы-то не работают, следовательно: заявления принять не могут. Поэтому стабильно в январе: 322-373 развода год от года.

В текущем году с января по июль в регионе случился 3191 развод. Что больше на 1,2%, чем годом ранее.