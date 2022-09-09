Ольга Устинова: В депутатской работе нет мелочей

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №24 Устинова Ольга Константиновна.

Депутат Тверской городской Думы Ольга Устинова сегодня вновь выдвигается в городской парламент. В зоне её ответственности снова часть Центрального района Твери – избирательный округ №24. За время своего депутатства Ольга Константиновна смогла реализовать здесь один из самых крупных проектов по благоустройству в Тверской области. Опыт руководителя серьёзного медицинского учреждения – городской детской больницы №1 – помогает Ольге Устиновой успешно выполнять депутатскую работу. К решению проблем округа она подходит системно, ставит реальные цели и добивается хороших результатов.

- В Центральном районе Твери расположено несколько избирательных округов. За один из них – округ №24 – отвечаю я. По нему же сегодня выдвигаюсь в Тверскую городскую Думу, – говорит Ольга Устинова. – Здесь расположены улицы Трёхсвятская, Лидии Базановой, Жигарева, Желябова, Симеоновская, Андрея Дементьева, Ерофеева, Фадеева, Студенческий и Свободный переулки, начало проспекта Чайковского и Тверской проспект, часть проспекта Победы. Частично этот территория округа по которому я избиралась в Тверскую городскую Думу пять лет назад.

В округе находится много исторических улиц и зданий, которые считаются символами Твери. В первую очередь, я имею в виде улицу Трёхсвятская. Местные жители просили меня посодействовать её реконструкции. И она в ближайшее время произойдёт – Трёхсвятская победила в народном голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Ремонт Трёхсвятской действительно был нужен. Пешеходная улица, центр притяжения туристов, но с момента последнего благоустройства прошло много времени. Тротуарная плитка износилась и начала «гулять». Это стало бросаться в глаза не только жителям Твери, но и гостям города. Благодаря проекту ФКГС на Трёхсвятской заменят дорожное покрытие, проведут благоустройство, оснастят улицу необходимой инфраструктурой.

- Трёхсвятская у всех на виду, а что насчёт самого масштабного проекта по благоустройству?

- Да, отремонтировать Трёхсвятскую ещё предстоит. Из того, что уже сделано хочу отметить проект по благоустройству придомовой территории дома 1, корпус 1 по проспекту Чайковского. Это очень длинная девятиэтажка, расположенная в самом начале проспекта, напротив «Лазурного». Этот проект стал один из самых дорогостоящих в Тверской области, поскольку привести в порядок нужно было довольно большую территорию. Нам удалось это сделать. Все планы успешно реализованы. Люди довольны. Однако, рядом с этим домом находится проблемная территория – это берег реки Тьмаки – совершенно заросшая неблагоустроенная зона выделяется на общем фоне этого квартала. На другом берегу реки находится благоустроенный ландшафтный парк Тьмака, который контрастирует с противоположным запущенным берегом. Судьбу этой территории нужно срочно решать. Придумать как использовать берег и за счёт каких средств можно привести его в порядок.

- Какие общественные территории по вашему мнению требуют дополнительного внимания?

- Хочу обратить внимание на состояние Парка Победы. Это большая общественная не только рекреационная, но и мемориальная зона, в её создание вложен глубокий символический смысл. Парк был основан 9 мая 1975 года в 30-ю годовщину Великой Победы СССР над немецким фашизмом. Его основу составил яблоневый сад совхоза «Калининский». Эти деревья мы видим в парке и сегодня. Каждый кто заходил туда понимает, что Парк Победы нуждается в серьёзном благоустройстве – обновлении концепции. Здесь построен пантеон Памяти и размещена выставка военной техники. Необходимо привести в порядок пешеходные дорожки, благоустроить берег Лазури, ухаживать за многочисленной растительностью – деревьями и декоративными кустарниками. Нужно обеспечить на территории парка общественную безопасность Содержать Городской сад у Твери получается, нужно что-то придумать для Парка Победы. Жду предложения жителей округа. Парк нужно обустроить в первую очередь для людей.

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №24 Устинова Ольга Константиновна.

- С какими просьбами и пожеланиями к вам обращаются люди?

- Отмечу, что назвала большие, глобальные проекты, но как и везде у жителей округа есть проблемы бытового уровня. Общаюсь с моими избирателями и стараюсь им помочь. Нам удалось изолировать дворы домов по Тверскому проспекту и Свободному переулку. Дворы были проходными и асоциальные элементы облюбовали их для своего времяпрепровождения. Кому их местных жителей это может понравиться. Люди попросили вмешаться. По их просьбе были поставлены ограждения и ворота с электронным замком. Таким образом проблема была решена. На моём личном контроле находится вопрос состояния фасадов исторических зданий. Стараемся привести их в надлежащий вид. Ремонта и качественного обслуживания требуют внутридомовые инженерные сети таких домов. В этом вопросе, также как и в вопросах благоустройства придомовой территории, ремонта асфальта во дворах многое зависит от самих жителей. Я всячески поощряю активность людей и всегда помогу с разъяснениями по сложным вопросам и процессу оформления необходимых документов для вхождения в различные программы и проекты.

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24 Устиновой Ольги Константиновны.