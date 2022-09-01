Тверь обладает уникальным достоянием: хранилищем тысяч киноплёнок, но, когда мы это поймём, может быть поздно

В недрах тверского фильмофонда... Фото: Александр ЖМУЛИН

До Второй мировой войны киноплёнка производилась из нитроцеллюлозы. Это очень горючий материал, способный гореть даже без доступа кислорода. Эту особенность первых киноплёнок как раз и продемонстрировал в своём фильме «Бесславные ублюдки» Квентин Тарантино, где герои его картины уничтожают фашистов в кинотеатре, поджигая катушки с плёнкой. Кстати, именно из-за особенностей нитроцеллюлозы и появились защитные металлические коробки для хранения фильмов. После войны плёнки стали делать из менее горючих материалов, но металлические футляры для катушек или бобин с фильмами остались прежними. Под Тверью для них есть целое специализированное хранилище...

Сейчас многим людям фильмы на пленке могут показаться каким-то атавизмом, пережитком. Но верны ли подобные взгляды? Кино на пленке можно сравнить с музыкой на виниле, тут своя особая прелесть. Плюс «цифровое» киноизображение пока не дает всей глубины цветопередачи. Фильмы на пленке более объемные… Это меткое замечание сделал техник, по сути завхоз хранилища Тверьгосфильмофонда Игорь Гуров. Корреспондент «КП»-Тверь» побывал там в последний день лета.

В этом здании хранятся тысячи фильмов на плёнке в нашем регионе. Фото: Александр ЖМУЛИН

Мы в редакции решили узнать, как обстоят дела в кинохранилище нашего региона, не просто так - недавно ведь был День кино, а 1 сентября отмечается день создания альма-матер мастеров российского кино - ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).

Директор Тверьгосфильмофонда Иван Демидов откликнулся легко. С ним и отправились в село Никольское, находящееся в нескольких километрах к юго-западу от Твери. Там в построенном еще в советское время двухэтажном не слишком приглядном здании из светлого кирпича и располагается с 2009 года хранилище Тверьгосфильмофонда.

Иван Демидов в коридоре хранилища рядом со специальной тележкой для перевозки бобин. Фото: Александр ЖМУЛИН

Внутри здание напоминает типовую школу. По словам Ивана Владимировича, там раньше проходили курсы повышения квалификации работников сельского хозяйства.

В хранилище на двух этажах - пять боксов, где снизу доверху в несколько рядов - стеллажи, стеллажи… А на них десятки, сотни круглых железных «футляров» с пленочными бобинами. Это пленки фильмов, по большей части советских, известных и не очень, в том числе, конечно, снимавшихся в Верхневолжье («Девчата», «Война и мир» - да, часть блокбастера Сергея Бондарчука снималась в наших краях).

Стеллажи с бобинами в металлических футлярах в одном из боксов хранилища. Фото: Александр ЖМУЛИН

- На пленке у нас хранится порядка пятнадцать с половиной тысяч фильмов, - рассказал Иван Демидов. - В России кинофильмов на пленках осталось немного. Первые экземпляры, как правило, находятся в государственном хранилище в Белых Столбах в Подмосковье. Там располагается наш главный российский фильмофонд. У нас - копии.

Иван также добавил, что есть в нашем хранилище и документальные фильмы, но их немного - около 30:

- Некоторые из них снимал, а некоторые передал нам режиссер и кинооператор Александр Бехтерев, который работал на документальной студии Ленфильма и был представителем этой киностудии на северо-западе страны, в том числе в Тверской (тогда Калининской) области. Среди них есть удивительные раритеты, например, фильм о приезде в 1964 году в Вышний Волочек Юрия Гагарина и его встречи там с прядильщицей-рекордсменкой Валентиной Гагановой («КП»-Тверь» писала об этом событии. - Ред.).

Пройдясь по боксам с бобинами, мы заглянули в фильмопроверочную. Здесь находятся рабочие места двух сотрудников Тверьгосфильмофонда.

Одна из них - фильмопроверщица Лариса Отвагина. Она единственный в нашей области человек такой профессии. Скоро будет 38 лет, как работает в фильмофонде.

Лариса Отвагина за монтажным столом. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Не надоело? - спросил я ее.

- Нет, нисколько.

Место ее работы - это уникальный монтажный стол. На нем разные приспособления. Бобину Лариса помещает на круглую крутящуюся платформу, похожую на граммофонную, конец пленки прикрепляет к другой такой же крутящейся платформе. Разматывая бобину, Лариса проверяет, не заплесневела ли пленка, не поцарапана ли, не порвана ли. Склеечки смотрит. Где надо, исправляет дефекты, делает склейки. Проверяет перфорацию... Многие уже и не знают, что это такое. Перфорация в данном случае - это одинаковые отверстия по краям плёнки для сцепки с шестерёнками лентопротяжного механизма.

Возят круглые футляры с бобинами на специальных тележках. Есть тут и картотека.

Другой сотрудник - методист по выписке фильмов, мастер участка Николай Козлов.

Николай Козлов за своим рабочим компьютером. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Я в нашем фильмофонде работаю 33 года, у меня одна запись в трудовой книжке, - сообщил Николай Викторович. - Занимаюсь выдачей и приемкой фильмов, их перекодированием. Фильмы на плёнках ещё берут. В основном это Зубцов: у них там есть передвижка, ездят по области, показывают фильмы в ДК, даже в Подмосковье заезжают. Из последнего что брали? В августе - «Афоню», «Мачеху», «Василису Прекрасную», «Нового Гулливера», «Землю Санникова», «Дело пёстрых», «Ну, погоди!» и некоторые другие.

По его словам, в Твери, к сожалению, нет аппаратуры в Домах культуры для показа кино на плёнках. К тому же нужен еще специалист-киномеханик. А это сейчас редкость редкостная. В хранилище есть и просторное помещение для своего кинотеатра с экраном и несколькими рядами обыкновенных стульев.

- Мы тут порой показываем фильмы местным детям, особенно - в период каникул, - пояснил Иван Демидов.

Он провел меня и вниз, в подвальное помещение, где лежат груды кинобобин, которые изношены и должны быть направлены на утилизацию. Однако этим сейчас проблема.

- В 90-х, когда сдавали в утиль старые изношенные плёнки, люди, которые их забирали, сами нам платили деньги. Теперь ситуация другая, - пояснил Иван Демидов. - Чтобы списать и сдать в переработку изношенные плёнки, самому надо платить немалые деньги. Вот за то, что уже скопилось в утиль, за 10 тысяч копий надо заплатить более 5,5 млн рублей. У нас таких средств, конечно, нет.

К слову, и финансирование на закупку фильмов для кинопроката (показов в районах) у Тверьгосфильмофонда скромное. Как сказал его директор, по линии Минкульта региона выделяется на год на это всего около 130 тысяч рублей, тогда как нужно раз в восемь больше. А на указанную сумму можно купить не больше шести фильмов для проката.

- Хочу подчеркнуть одну вещь - убеждён, что прокат фильмов в районных и сельских Домах культуры (хотя бы раза два в месяц) обязательно должен войти в госзадание, - отметил Иван Демидов. - Если бы на это выделились средства, то это благоприятно сказалось бы и на ДК, и на фильмофонде.

Я заметил, что требует ремонта здание хранилища, особенно крыша. Она протекает, а это угроза для сохранности бобин с плёнкой. Я воочию наблюдал немало разводов на потолках и стенах от протёков кровли.

Вот такая "красота" на потолках в хранилище фильмофонда от протекающей крыши. Фото: Александр ЖМУЛИН

К сожалению, в региональную программу ремонтов учреждений культуры хранилище Тверьгосфильмофонда не попало.

Как рассказал Иван Демидов, проблему он пытается решить путём передачи здания на баланс администрации сельского поселения. Его глава обещал, что в таком случае сможет выделить средства на ремонт. Но пока это не воплощено в жизнь.

Иван Демидов также сообщил, что организация ведёт оцифровку фильмов, но и тут возникла проблема.

- Примерно 300 фильмов оцифровали. Правда, сейчас нам для этого аппаратура нужна - необходимая для процесса камера поломалась, - посетовал директор Тверьгосфильмофонда.

ЛЫКО В СТРОКУ

Во время нашего разговора с Иваном Демидовым неминуемо зашла речь о кинофестивале актёров кино «Созвездие», на который в столицу Верхневолжья - родину фестиваля - в своё время приезжали такие актёры-глыбы, как Янковский, Караченцов, Евстигнеев, Филатов, Лановой, Зайченко и многие другие выдающиеся артисты. Я спросил, есть ли шансы его возродить.

- Хотели его возродить, бились-бились, но не случилось, к сожалению.

Действительно жаль: брендовый топовый фестиваль был, который ушёл из Твери вместе с плёночным кино...