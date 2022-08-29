«Мне не стыдно быть русским»: Мастер гуслей из Твери резко прошёлся по матрешкам, «клюкве» и футболкам с патриотическими надписями

Сергей Горчаков уверен, что много ещё либеральной западной пропаганды. Фото: VK/ Серей Горчаков

Гусельных дел мастер Сергей Горчаков , создатель и руководитель мастерской «Мир гуслей» из села Пушкино Тверской области, из тех, кто восстанавливает русскую культуру не на словах, а на деле.

Во-первых, он делает гусли, много лет популяризирует этот инструмент. Гусли эти звучали на многих фестивалях, есть в коллекции многих известных арт-деятелей: к примеру, у актера Сергея Безрукова , музыканта Сергея Шнурова и даже группы Metallica. Причем последние на них даже играли на публике.

Второе: Сергей и его команда проводят известный этнофестиваль «Мир гуслей», изучить русскую культуру на него едут из разных уголков страны. Совсем недавно сто гусляров одновременно исполняли там наигрыши.

Казалось бы, дело с возрождением русской культуры ладится. Но вот на днях Сергей Горчаков опубликовал довольно резкий пост : «Мне не стыдно быть русским». В котором прошелся по псевдорусскости, сценической «клюкве» и футболкам «Я - русский».

Сергей считает, что не всё спокойно в деле возрождения русской культуры.

Пожалуй, процитирую.

«Мне не стыдно быть русским. Потому что я знаком с нашей настоящей традицией. Не со сценической «клюквой», не с бабками в кокошниках, не с кислотными сарафанами и натужными улыбками. Настоящая русская традиция - это не пьяный медведь с балалайкой, и даже не матрешка (которая пришла к нам из Японии).

А глубокая и красивая культура, которую веками создавали наши предки и которая зафиксирована учеными и энтузиастами. ... Я умею работать руками. Умею драться. Знаю ножевой и палочный бой. Играю на гуслях и гармошке для себя. Я стоял в хороводе из тысячи человек, с гордостью надеваю на праздник настоящий традиционный костюм. Так же, как это делают японцы, словаки и многие другие народы, не забывшие себя.

Я знаю, что большинство читающих этот пост не слышали настоящее народное пение, многоголосое. Не знают, как и зачем мужики дрались под гусли и гармошку. Не знают, как звучит настоящая русская народная музыка. Как одевались их предки и как проводили праздники. И как выглядят настоящие гусли.

И футболка «Я - русский» смешно выглядит, когда не знаешь своей истинной традиции. Истинной истории и творчества своих предков, простого великого народа...»

Почему захотелось так высказаться?

- Еще много либеральной западной пропаганды, - Сергей в комментарии мне был краток.

Ну а вы, уважаемые читатели, готовы погрузиться в мир истинной русской традиции: буза, прыжки через костер на Ивана Купалу, чтоб дома национальный костюм, да не лубочный, а прям «родной», с региональными особенностями, где каждая ленточка на оторочке что-то да значит, чтоб по праздникам в нем выйти в люди?

Многие уверены, что вариант с футболкой «Я - русский» привычнее. Скажу по секрету, я в кокошнике тоже не готова. Футболка как-то привычнее, пока... Чтоб в мейнстриме и откуда ты родом, не забыть. Хотя, возможно, вопрос глубинного погружения в русскую культуру - лишь вопрос времени... Готовы занырнуть?