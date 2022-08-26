Илья Холодов: Все инициативы будут поддержаны

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №10 Илья Александрович Холодов.

Илья Холодов хорошо известен тверитянам. Молодой, инициативный, грамотный, обладающий организаторским талантом – он как нельзя лучше подходит для депутатской работы. Он дважды был депутатом ТГД по избирательному округу № 6. Это Сахарово, Стеколка, Силикатка и Московский район - улицы Вагжанова, Московская и Смоленский переулок. Жители этих мест могут вспомнить про своего депутата много хорошего.

Немного о депутате и кандидате. Илья Александрович Холодов родился в Твери в 1987 году, учился в городской гимназии № 10, закончил Тверской госуниверситет, защитив диплом историка. Работал социальным педагогом во Дворце творчества детей и молодежи, с 2010 года - старшим специалистом в областном комитете по делам молодежи. С этого же времени и до 2019 года работал в исполкоме регионального отделения партии «Единая Россия», в последние годы руководителем. Также работал учителем в средней школе № 31. В настоящее время он - помощник депутата Государственной Думы от Тверской области Владимира Абдуалиевича Васильева.

В 2012 и 2017 избирался в Тверскую городскую думу, является руководителем фракции «Единая Россия» и председателем постоянного комитета по вопросам местного самоуправления. За годы работы в городской думе, он сделал немало полезных дел. Расскажем только о некоторых. В соответствии с наказами избирателей Илья Холодов добился капитального ремонта спортзала и кровли, а также потолков в гимназии № 10 г. Твери. Закончено строительство детской площадки, обновляется пищеблок гимназии. По его инициативе начато благоустройство сквера на Смоленском переулке. Еще в этом списке - ремонт санузлов в школе № 22, ремонт спортзала и замена пищеблоков детском саду № 51, идут работы в прачечных детских садов № 23 и 24. Им контролировался ход дорожных работ на улицах Резинстроя, Орджоникидзе, Ротмистрова. Были благоустроены придомовые территории у отдельных домов на ул. 15 лет Октября, Озерной и Вагжанова.

Илья Холодов баллотируется по избирательному округу № 10 Московского района Твери, инициативная группа граждан округа согласовала с кандидатом дальнейшие задачи, о которых мы спросили у него самого.

- Первый вопрос – зачем? Какова ваша мотивация «нового похода в гордуму» и отличается ли она чем-то от мотивации пятилетней давности?

- Снова пойти на выборы в Думу меня попросили жители нашего района, в котором я вырос и живу: педагоги, родители, учителя, врачи. Я очень благодарен им за доверие. Мотивация связана с изменениями в моей жизни: во-первых, я стал отцом, во-вторых, с получением нового опыта в работе депутата и организатора стало больше получаться, а значит, появилось больше возможностей менять мир вокруг себя хотя бы в родных мне местах.

- Что удалось сделать вам будучи депутатам и что не удалось? Что хотите сделать в следующем созыве, если жители окажут вам доверие?

- Во-первых, удалось значительно улучшить материально-техническую базу наших школ и садов, во-вторых, начать реализовывать инициативы и предложения жителей, например, мы приняли участи в организации амбициозного проекта единого сквера по улице Вагжанова и до 22-й школы.

Во-вторых, мы поддерживаем и инициативы губернатора Игоря Рудени по благоустройству парка «Воксал», набережной Лазури, которая логично связывается в одну зону отдыха и памяти с парком «Россия моя история», и это лишь часть из идей. У нас красивый зеленый район с прекрасными людьми, молодежью и мудрым старшим поколением.

В-третьих, на территории не должно остаться неблагоустроенных мест, все дороги должны быть приведены в нормативное состояние, организованы парковки для жителей, каждый двор быть безопасной зоной с игровыми комплексами, озеленением и местом для прогулок. Светофорные объекты и дорожные комплексы по улицам Вагжанова, Орджоникидзе, Московское шоссе, Волоколамском проспекте должны стать «умными», чтобы движением было на зеленый свет.

Ваша карьера связана во многом и работой с подрастающим поколением. Есть что-то интересное в депутатских планах относительно этой категории жителей Твери?

- У нас прекрасные школьные советы в 10 гимназии, 11-й и 22-й школах, отличные отделения «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты Боевого братства», активно работают молодежные советы в химико-технологическом, технологическом, коняевском колледжах и тверском колледже транспорта и сервиса.

В общем, все мы в одной команде. Наша задача - оказывать помощь старшему поколению, и поддерживать всю без исключения, а не только талантливую молодежь. Ребята должны быть информированы не только о предстоящих событиях, но и о возможностях трудоустройства, практики и самореализации в творчестве и спорте. Вместе мы способны это сделать.

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №10 Илья Александрович Холодов.

- Вы активист «Единой России» и, думается, очень хорошо понимаете, что значит «работать в команде». Как вы оцените работу фракции в целом, будучи ее руководителем?

- Мы сумели вместе с коллегами по фракции и из администрации города реализовать ряд решений, которые улучшили транспортную инфраструктуру, дорожное хозяйство и социальное обслуживание населения. Все инициативы секретаря регионального отделения, губернатора Игоря Рудени и руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимира Васильева были и будут поддержаны.

- Давайте перенесемся на месяц вперед и представим, что вы снова депутат и все ваши коллеги по партии – тоже. Какой вы видите Тверь через год и через пять лет?

- Я не романтик и не мечтатель. Впереди много работы на благо наших жителей. Нам необходимо будет принять ряд социальных программ в рамках бюджета города Твери для врачей, педагогов, работников детских садов. Они наша поддержка и опора. Мы стараемся для них: будут закончены крупные объекты, благоустройство по инициативе жителей станет обязательной нормой.

Примечание:

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Холодова Ильи Александровича.