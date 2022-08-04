Жить не меньше 72 лет: Каковы результаты и задачи реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Тверской области

Людям необходимо качественное лечение, региону - развитие медицины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главная цель национального проекта «Здравоохранение» – увеличение средней продолжительности жизни граждан. Это, пожалуй, главный постулат, нацпроекта «Здравоохранение». Его реализацию в нашем регионе в 2022 году обсудили жарким утром 4 августа в Твери на заседании областного правительства.

Его провел губернатор Игорь Руденя. Глава региона собственно и начал со слов о увеличении средней продолжительности жизни граждан и соответственно заботы об их здоровье.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

- Мы должны четко понимать, каким образом будем достигать этих целей. В первую очередь, это снижение уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В числе приоритетов - развитие первичной медицинской помощи, решение кадровых вопросов, комплектование учреждений здравоохранения оборудованием, цифровизация отрасли. Этим направлениям следует уделить особое внимание, вывести их на более высокий уровень, - отметил Игорь Руденя.

В докладе от Минздрава прозвучало, что согласно задачам нацпроекта средняя продолжительность жизни жителей в ближайшей перспективе — уже в 2024 году - должна вырасти до 72 лет, а к 2030-му - до 76. Сейчас по приведенным на заседании последним данным она в нашем регионе равняется 69,2 годам.

Что же делается в нашей медицине?

Для совершенствования системы первичной помощи (это касается районов и сельской местности) вводятся новые фельдшерско-акушерские пункты. До 1 октября должны открыть еще 16 ФАПов. Все контракты заключены, работа идет.

Пример модульного ФАПа в регионе. Фото: ПТО

Также заключены все контракты по санитарной авиации. В регионе работает два вертолета санавиации, создана детская авиамедицинская бригада. С начала года транспортировали для оказания медпомощи 176 человек, среди них - 22 ребенка.

По районам регулярно ездят восемь передвижных медкомплексов с оборудованием для диагностики различных заболеваний. В этом году осмотрено свыше 5500 человек.

На базе областной клинической больницы организовано дистанционное консультирование медиков районных больниц.

В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (именно они занимают первое место по смертности в регионе) в этом году ведется закупка 21 единицы медоборудования. Проведено свыше 1000 операций по аортокоронарному шунтированию. Бесплатными лекарствами обеспечено свыше 5000 жителей региона с такими заболеваниями.

В регионе внедряется трехуровневая система оказания медпомощи онкобольным. Это выявление патологии на ступени поликлинического звена, обследование и лекарственное обеспечение в Центрах амбулаторной онкологической помощи и специализированное диспансерное лечение.

С момента открытия их в сентябре прошлого года в первом - на базе Центра имени Аваева в Твери - проведена диагностика 11 тыс. человек, выявлено 841 онкозаболеваний. Во втором - в Вышневолоцкой ЦРБ - обследовано 3100 граждан. Выявлено 447 онкозаболеваний. Отметим, что ранее выявление рака значительно повышает шансы на благополучное лечение.

В этом году такой центр планируется открыть при Ржевской ЦРБ.

В областной онкодиспансер приобретается новейшая медтехника - линейный ускоритель и аппарат брахитерапии.

В областном онкодиспансере. Фото: ПТО

В регионе идет работа по диспансеризации населения. Но, как признает Минздрав, ее надо усиливать. Диспансеризация идет не так масштабно, как требуется.

Ведется работа по нацпроекту в части обеспечения кадрами. Регион ввел стимулирующие выплаты будущим и молодым специалистам: ординаторам и студентам-целевикам, медикам, трудоустроившимся в государственные медорганизации.

На заседании также затронули тему строительства и ремонта.

В настоящее время возводят несколько учреждений здравоохранения для детей: новый комплекс детской областной клинической больницы, поликлиники в Твери и Торжке, две – в Кимрах.

Визуалка проекта ДОКБ. Фото: ПТО

Также строится новое здание для Бежецкой ЦРБ, идет установка врачебных амбулаторий.

Завершен капремонт поликлиники в городе Конаково, близки к окончанию работы в поликлиниках Осташковской и Ржевской ЦРБ.

По итогам обсуждения вопроса Игорь Руденя поручил создать постоянную рабочую группу с участием федеральных экспертов для координация и контроля за реализацией нацпроекта в регионе.