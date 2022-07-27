Источник: На месте сгоревшего НИИ-2 Минобороны в Твери построят новое здание

Руины сгоревшего здания уже снесены. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери на месте сгоревшего и снесённого Второго центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ (НИИ-2) возведут новое здание. Об этом «КП»-Тверь» сообщил источник, близкий к НИИ.

- По архитектуре это должна быть копия прежнего здания НИИ-2, - уточнил наш источник.

Другие подробности, в частности, когда начнётся стройка, пока неизвестны.

Напомним, страшный пожар произошёл в здании института 21 апреля 2022 года. Всё началось около 11 часов утра, работники института были на своих местах. Возгорание произошло на втором этаже. Загорелись неисправный электроприбор или старая проводка - окончательную версию пока не объявляли. По ветхим деревянным перекрытиям (здание НИИ было построено в 1947 году) пламя распространилось молниеносно и захватило все три корпуса.

Пламя молниеносно овладело всем зданием. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тушили НИИ более 240 огнеборцев и 69 единиц техники. С воздуха воду сбрасывал вертолёт МИ-8 МЧС России. Но полностью справиться с огнём удалось лишь на следующий день.

Итог произошедшего трагичен: пожар унёс жизни 22 человек. Траур по погибшим объявлен не был. Но люди, шокированные случившимся, много дней несли к ступенькам чёрного от копоти здания цветы и лампадки.

Пожар был страшный... Фото: Виктория ТУШКОВА

Проезд по набережной Афанасия Никитина мимо сгоревшего НИИ-2 с тех пор, вот уже три месяца, закрыт. Вначале - чтобы машины не мешали пожарным, а затем - чтобы никто не пострадал, если обгоревшие стены вдруг рухнут.

5 июля начался снос руин здания, и на сегодняшний день работы завершены, идёт вывоз обломков. Тем не менее автомобильная дорога по-прежнему перекрыта. Вопрос, с чем это связано, «КП»-Тверь» задала городской администрации, но ответа мы пока не получили.