В Твери начали сносить здание НИИ-2 Минобороны, в котором в пожаре погибло 22 человека

Спустя почти два с половиной месяца после трагедии здание НИИ-2 Минобороны начали демонтировать. Фото: Александр ЖМУЛИН

Почти два с половиной месяца прошло со дня страшной трагедии в Твери - пожара в здании Второго центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ (НИИ-2), унесшего жизни 22 человек. Проезд мимо выгоревшего строения из трех корпусов с тех пор закрыт. Сегодня, 5 июля, начались работы по сносу здания. Оно больше не будет укоризненно смотреть пустыми глазницами выгоревших окон на Тверь, которая так и не объявила траур по своим погибшим жителям...

Еще ранним утром на набережной Афанасия Никитина перекрыли тротуар, который пролегает по противоположной стороне когда-то оживлённой улицы. На проезжей части на подходе со стороны Старого моста, развернули штабную палатку МЧС, а также там встали два микровтобуса МЧС. Один - со спутниковой антенной.

На подступах развернут штаб МЧС. Фото: Александр ЖМУЛИН

И уже днём заработала тяжёлая техника. Стало ясно, здание НИИ-2 начали сносить. В грядущий День города Тверь намерена войти без обуглившихся руин в центре.

На месте побывал корреспондент «КП»-Тверь».

Подойдя к набережной со стороны сквера, мне открылась картина неторопливых работ по сносу. Я увидел, как неспешно работал экскаватор-разрушитель с удлиненной (телескопической) стрелой и навесным оборудованием для сноса стен. Видна была почти одна стрела - саму машину скрывал глухой забор, которым после пожара огородили НИИ-2.

Работает экскаватор-разрушитель, видна его удлиненная стрела. Фото: Александр ЖМУЛИН

Сбоку в нескольких десятках метрах грузил обломки уже порушенной стены в кузов грузовика погрузчик…

Погрузчик грузит обломки в кузов. Фото: Александр ЖМУЛИН

На это всё взирали сидящий на стульчике на тротуаре военнослужащий, облокотившийся на ограду автодороги сотрудник МЧС, и автор этих строк. Был слышен только лязг железа, грохот камней и переборы дизелей. Даже обычно горластые чайки затихли…

Страшное зрелище. Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, страшный пожар в НИИ-2 Миноброны случился 21 апреля. Это был рабочий день.

Здание - сталинская монументальная постройка 1947 года - загорелось около 11 утра, когда сотрудники военного института уже трудились в своих кабинетах.

Как рассказывали «КП»-Тверь» спасшиеся из огня люди, система оповещения в здании не сработала. Огонь быстро распространялся из очага на втором этаже по деревянным перекрытиям… Дым повалил страшный. Кто-то в отчаянии выпрыгивал из окон, кто-то успел эвакуироваться через выходы, кто-то навсегда остался внутри огненного котла…

Тушили НИИ более 240 огнеборцев и 69 единиц техники. На помощь тверским пожарным прибыли коллеги из Конакова и даже Подмосковного Клина. С воздуха воду сбрасывал вертолёт МЧС России. Полностью погасить огонь удалось лишь на следующий день. А проливали пожарище ещё несколько дней.

Сообщалось, что пожар начался из-за короткого замыкания электронагревательного прибора.

Здание выгорело полностью - сгорели даже межэтажные перекрытия, остался лишь остов из чёрных от копоти стен.

В пожаре по официальным данным погибло 22 человека, еще более 20 пострадали.

Пока еще было можно, жители города несли к зданию НИИ-2 цветы в память о жертвах пожара. Позже к зданию допускали только родственников погибших.

НИИ-2 занималось передовыми разработками в области военно-космической обороны. Среди погибших уникальные специалисты. Погибла и сотрудник НИИ Людмила Сергеевна Полосина, единственная женщина, которая в 2007 – 2008 годах возглавляла Тверскую городскую Думу…

Траур по погибшим так и не был объявлен...