Памятник комсомольцам в Твери: публикуем эскизы памятника к 100-летию комсомола

Вот такой эскиз расположения памятника комсомольцам в Твери. Фото: Алина ПЕТРОВА

100 лет комсомолу случилось четыре года назад - 29 октября 2018 года. Дата не прошла незамеченной, отмечалась и в Твери и в регионе. Мы тоже в стороне не остались - в постоянной рубрике «КП», посвящённой тверским комсомольцам более полугода рассказывали о тех, чья судьба была связана с комсомолом.

Так вот, про дату эту до сих пор не забыли - перед музеем Лизы Чайкиной вскоре будет поставлен памятник комсомолу и молодежи Верхневолжья, приуроченный именно к 100-летию ВЛКСМ. Решение об установке монумента одобрил утром 27 июля профильный комитет гордумы. Утвердить его окончательно должны ещё на заседании думы, но думается, решение будет положительным.

Об идее памятника

Предложение по установке поступило в гордуму от инициативной группы жителей Твери.

«Комсомольская организация, действующая с 1918 по 1991 год, была уникальной по своим масштабам, эту школу прошли более 200 миллионов юношей и девушек. Комсомольцы строили Днепрогэс, Турксиб, БАМ, Магнитку, возвели Комсомольск-на-Амуре, героически защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Многие удостоены высоких наград и почетных званий. Среди комсомольцев – Герои Советского Союза и Герои Социалистического труда» - говорится в обращении инициативной группы.

- В Твери очень мощное сообщество комсомольцев. Это уважаемые люди, которые в свое время построили многие важнейшие объекты народного хозяйства страны. Эти поколения служат примером для нынешних юношей и девушек, что особенно важно сегодня, когда возрождаются молодежные движения, а вопросы молодежной политики, патриотического воспитания отнесены на федеральном уровне к числу приоритетных, - прокомментировал решение членов думского комитета его председатель Илья Холодов.

Почему у музея?

Здание музея им. Лизы Чайкиной - разным поколениям жителей Твери оно знакомо по-разному. Для комсомольских работников и комсомольцев - это музей комсомольской славы. Открытие музея стало частью праздничных мероприятий, посвященных 50-летию ВЛКСМ. Здание построено на средства, заработанные комсомольцами. Сегодня в музее сохранен мемориальный зал, посвящённый этому времени.

Каков памятник?

Монумент из стали и бронзы в 2,5 метра в высоту, судя по представленным эскизам, органично впишется в пространство площади и будет хорошо соседствовать со зданием музея. На нем даты - памятные вехи в истории комсомола. Внизу монумента надпись: «Комсомол - трудовые пути, что героически пройдены». Два барельефа по бокам взмывающей вверх стелы - на них типажи комсомольцев и опять же даты, значимые для ВЛКСМ.

Кто автор?

Тверской скульптор Александр Сергеевич Пшерацкий.

Член Союза художников России и Союза дизайнеров России. Автор нескольких памятников и мемориалов, в том числе памятника Петру 1 в Великом Новгороде. Также выполняет проекты и скульптурные композиции для храмов и монастырей. Является участником межрегиональных и всероссийских выставок.

Цена вопроса?

Все затраты на возведение объекта будут за счет пожертвований, а дальнейшее содержание памятника берет на себя оргкомитет Тверского областного Союза комсомольских поколений.

Когда установят?

Когда соберут деньги, сейчас идёт сбор средств.

Эскиз памятника комсомольцам в Твери. Фото: Алина ПЕТРОВА

Архивное фото музея в Твери. Фото: из архивов музея им. Лизы Чайкиной