2018-08-21T17:13:54+03:00
Общество

«100 лет комсомолу на Тверской земле»: Музей комсомольской славы

В преддверии векового юбилея молодежной организации мы продолжаем цикл публикаций
Алина ПЕТРОВА
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Музей имени Лизы Чайкиной. Фото: из книги "Комсомол - моя судьба"Музей имени Лизы Чайкиной. Фото: из книги "Комсомол - моя судьба"
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29 октября исполнится сто лет со дня образования ВЛКСМ. В нашей постоянной рубрике мы рассказываем вам о тех, чья судьба была связана с комсомолом, о людях, которым есть за что его похвалить. И поругать.

Здание Музея им. Лизы Чайкиной. Разным поколениям жителей Твери это здание знакомо по-разному. Для комсомольских работников и комсомольцев это музей комсомольской славы.

- В беседе о предстоящих делах с нашим отделом пропаганды прозвучало предложение об увековечении памяти героев-комсомольцев к 50-летию комсомола в музеях их имени. Было среди имен и имя Лизы Чайкиной. Но где строить? В Калинине или на родине Чайкиной - в поселке Пено? - вспоминает первый директор Музея комсомольской славы им. Лизы Чайкиной Антонина Сидорова.

Каким будет музей? Долго об этом дискутировали. Надо было выяснить, в каком объеме сохранились материалы о жизни и подвиге Чайкиной. Выезжали в Пено. Выяснили, что из имущества уничтоженного войной здания Пеновского райкома, секретарем которого до войны была Лиза Чайкина, остался лишь сейф, находившийся в Музее Вооруженных сил СССР. Несколько документов, подписанных Лизой, остались в архивах жителей Пено. Родной дом Чайкиной сгорел в войну.

Решили строить музей в Калинине и посвятить его боевым и трудовым традициям молодежи Верхневолжья. Называться он будет Дом-музей комсомола им. Лизы Чайкиной. Дом-музей станет местом как для экспозиций, так и для встреч всех комсомольских поколений, общения молодежи. Сроки строительства поставили сжатые - 1,5 года. Счет на строительство пополняли разными путями: за счет средств от молодежных субботников, сдачи металлолома, сбора макулатуры, концертов и пр.

- Уточненные даты, факты, архивные данные, оригинальные фотографии - это вклад авторов и редколлегии в основу фонда будущего музея. И, когда в октябре 1967 года меня утвердили директором музея, фундамент которого только закладывался, в его фонды поступили первые музейные предметы - 80 фотографий, - продолжает рассказ Антонина Сидорова.

Открытие музея стало частью праздничных мероприятий, посвященных 50-летию ВЛКСМ. Ленточку у входа перерезал второй секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов. Гостями праздника и первыми посетителями были руководители области и ветераны областной комсомольской организации, делегации горкомов и райкомов ВЛКСМ области, строители - все те, кто внес вклад в создание музея.

Директор музея Антонина Сидорова (в центре) вместе со студентами Калининского педагогического института ведет отбор экспонатов к открытию музея. 1968 год. Фото: из книги "Комсомол - моя судьба"

Директор музея Антонина Сидорова (в центре) вместе со студентами Калининского педагогического института ведет отбор экспонатов к открытию музея. 1968 год. Фото: из книги "Комсомол - моя судьба"

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