Вроде «Волга», вроде «Тверь»: Наша команда так обновляется, что это уже похоже на новый футбольный клуб

Наш клуб меняет состав, этих футболистов уже нет в Твери. Фото: пресс-служба ФК "Тверь" ("Волга")

Два первых сезона в низшей профессиональной лиге России - ФНЛ-2 - для созданного в 2020 году в областной столице профессионального клуба «Тверь» выдались успешными. Команда выиграла сначала бронзу, а потом, в 2022-м, и серебро. Казалось, что золота теперь не миновать, но… К предстоящему сезону в клубе очень многое меняется. Уже назначен новый главный тренер. И это третий специалист за три года...

Напомним, огромный вклад в формирование стиля игры ФК «Тверь» и ее успехи внес первый главный тренер Вадим Гаранин. Ныне этот талантливый специалист, проповедующий современный футбол с активным высоким прессингом и акцентом на быструю атаку, возглавил призера Российской премьер-лиги - клуб «Сочи».

Вадим Гаранин. Фото: пресс-служба ФК "Тверь" ("Волга")

В середине сезона 2021-2022 годов Гаранина в Твери сменил Евгений Калешин, имевший хороший бэкграунд футболиста. Он продолжил строить в команде интересный атакующий футбол и смог довести «Тверь» до серебряных медалей.

Также клуб сменил имя на «Волгу» в честь команды, которая десятилетиями с советских времен представляла столицу Верхневолжья на профессиональной арене. Правда, до конца еще не все формальности улажены, и клуб в официальных календарях значится как ФК «Тверь»...

Торжество и эмоции - серебро наше! Фото: пресс-служба ФК "Тверь" ("Волга")

Но в начале лета Калешин со своими помощниками покинул команду. Кроме того, ушли начальник команды Алексей Карташов и администратор Дмитрий Пушков, работавший с первых дней создания клуба, а также медицинский штаб: врач Никита Гостищев и массажист Олег Фисантов.

Евгений Калешин. Фото: пресс-служба ФК "Тверь" ("Волга")

Многие игроки перешли в другие клубы. Так, к примеру, «Сочи» пополнили Кирилл Ушатов, Тимофей Шипунов и Даниил Мартовой. А лучший бомбардир команды и Группы 2 ФНЛ-2 Игорь Турсунов вместе с Дмитрием Стародубом ушли в ФК «СКА-Хабаровск».

Игорь Турсунов. Фото: пресс-служба ФК "Тверь" ("Волга")

Возникла некая пауза и неопределенность в будущем команды.

Однако 7 июля пресс-служба тверской команды представила нового тренера: им стал 46-летний Михаил Пилипко.

Этот специалист ранее три года возглавлял тренерский штаб молодежной команды всё того же ФК «Сочи», а до этого был тренером саранской «Мордовии» и нижегородской «Волги». Новому главному тренеру предстоит практически заново формировать состав… И времени у него практически нет.

- Времени у нас было очень мало с учетом того, что мы искали тренера с тем же стилем, который присущ нашей команде, - прокомментировал ситуацию президент ФК «Волга» Мамука Аджоев. - Мы хотим продолжить играть в атакующий и зрелищный футбол, который нравился как нам самим, так и нашим болельщикам. Из нескольких вариантов мы остановились на кандидатуре Михаила Юрьевича, поскольку он как раз из тех, кто проповедует именно такой футбол. Самое главное, чтобы у нового главного тренера получилось всё задуманное. В свою очередь, принимая во внимание дефицит времени, мы всячески будем этому способствовать. Безусловно, помощь региона в этом вопросе крайне важна и необходима.

Мамука Аджоев и Михаил Пилипко. Фото: пресс-служба ФК "Тверь" ("Волга")

Президент клуба отметил, что на данном этапе конкретных турнирных задач не поставлено:

- Команда будет полностью новая и молодая. Начиная от тренерского штаба, административного состава клуба и заканчивая игроками - все люди новые. Чтобы ставить какие-то цели, необходимы время, условия и понимание того, чего хотят наши учредители.

Напомним, учредителем клуба является правительство региона.

Как сообщила «КП»-Тверь» пресс-служба «Волги», Михаил Пилипко на этой неделе проведет первую тренировку с просмотрами. Туда пригласят игроков из команды областной СШОР по футболу.

- Новый тренер «Волги» был на их недавней игре в полуфинале Кубка Тверской области на стадионе «Юность», - уточнил пресс-атташе клуба Дмитрий Герасимов. - Тот же Игорь Варрес, который в прошлом году был в составе «Твери», сейчас, например, очевидный лидер СШОР. Почему бы его не вернуть? Это, конечно, будет решать главный тренер. Он сейчас штаб собирает. Сегодня в Тверь уже приехали новый начальник команды и первая группа игроков на просмотр. Тех ребят из прошлого состава, которые не подписали контракты с другими клубами, также пригласят на тренировку.

По неофициальным сведениям, новый сезон ФНЛ-2 должен начаться 16 июля. Правда, официально лига еще не уведомляла клубы.

Наша «Волга» в первом матче должна была играть с командой Читы на выезде. Однако дальневосточный клуб снялся с первенства. С какой игры начнет тверской клуб и когда, пока точно неизвестно.