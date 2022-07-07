В Твери умер судья, посадивший «банду волков» и убийц шансонье Михаила Круга

Судья Владимир Андреев.

6 июля скончался один из самых известных судей Тверской области Владимир Андреев. Ему было 58 лет. О причинах смерти не сообщается. С 2018 он был в отставке, до этого с 2001 года работал в Тверском областном суде. Именно Андрееву поручали самые громкие, гремевшие на всю страну дела последнего десятилетия.

В его послужном списке дела «банды волков» (рэкетиры и убийцы 14 человек, в числе которых были и убийцы знаменитого шансонье Михаила Круга), мэра Твери Олега Лебедева (воспрепятствование следствию), 14 депутатов Тверской городской Думы (взяточничество), сельского учителя из столицы Ильи Фарбера, осуждённого за взятку, недавно снова задержанного, но уже за поджог военкоматов в одном из регионов.

У Андреева была репутация человека строгого, но справедливого. Если подсудимый не виновен - оправдает. Если виновен, но раскаивается, много не даст. Журналистам в интервью не отказывал и свежую прессу читал регулярно, был в курсе новостной повестки.

- Приходится слышать разговоры о предвзятости судей. Что сделать, чтобы исчезли эти толки? - как-то спросили мы у него в тверском эфире радио «Комсомольская правда».

- Я не могу написать у себя на лбу: «Я хороший судья». Те, кто хочет быть в курсе того или иного судебного процесса, пусть ходят на заседания, - коротко ответил он.

«Комсомольская правда»-Тверь» выражает соболезнования родным и близким Владимира Андреева.