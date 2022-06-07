Прививку от коронавируса в Твери можно сделать и по записи, и без

Отправляясь делать прививку, не забудьте маску. В медучреждениях масочный режим всё ещё действует. Фото: Виктория ТУШКОВА

Коронавирус ослаб, и мы забыли его как дурной сон. В природе новая напасть - оспа обезьян! Это куда интереснее. Однако врачи продолжают взывать к нашему разуму: болезнь не ушла. Не будем благоразумны - и она вновь наделает бед.

Но большинство следует исконному «авось пронесёт». Такие дефицитные когда-то маски пылятся на прилавках. Социальная дистанция? Нет, не слышали.

Между тем не за горами осень. И даже если летом «авось» действительно сработает (что не факт), то, когда закончатся каникулы и отпуска, коронавирус вернётся, как это ежегодно делает грипп. Нужно подготовиться.

Профилактики лучше вакцинации всё ещё не придумано. В торговых центрах пункты вакцинации за ненадобностью уже закрыли, но в поликлиниках больниц они работают ежедневно. Привиться в Твери сегодня можно в поликлиниках городских больниц, поликлиниках областной больницы и областного лечебно-реабилитационного центра, в клинической больнице РЖД и медцентре имени Аваева. В районах области работают вакцинальные кабинеты при поликлиниках местных ЦРБ.

Как сегодня сделать прививку, «КП»-Тверь» узнала прямо на месте - в вакцинальном пункте.

В поликлинике тверской городской больницы № 1 почти безлюдно. Небольшая очередь в регистратуру есть - святое дело - но с тем, что творилось во время разгула пандемии, не сравнить.

Почти все в очереди без масок. Серьёзно, ну возмутительно же! Во-первых, больные здесь стоят рядом со здоровыми. Во-вторых, масочный режим в медучреждениях никто не отменял. Лишь пенсионеры дисциплинированны… Вот и у кабинета вакцинации на первом этаже сидит женщина в маске. За ней пока больше никто не занимал. Оказывается, привиться сегодня можно даже без записи: желающих не так много.

- Приходите, прививайтесь. Лучше, конечно, записаться, но можно и так прийти, - сообщила медработница, которую удалось поймать в дверях кабинета.

Прививают только «Спутником V». По словам медиков, «Лайт» сейчас не возят. Хорошая новость в том, что напарника на прививку искать не нужно (помните, такая забота была, когда в регион поступал «Спутник Лайт», расфасованный по две дозы в один флакон?). В общем, приходите в любое удобное время.

Правда, со следующей недели во многих пунктах часы работы могут сократиться.

- Период отпусков. Будем работать в одну смену, - говорит дама в белом халате.

- И надолго?

- До конца лета, наверное.

Если верить расписанию, вывешенному на двери кабинета, в одну смену - это с 8:30 до 14:00 в будни и с 9:00 до 12:00 по выходным. Чтобы на работу не опоздать, лучше всё-таки записаться. Напомним, сделать это можно по телефону 122 или позвонив в регистратуру вашей поликлиники.

И напоследок ещё раз: обезьянья оспа от нас далеко. Да и многие взрослые от оспы привиты. А коронавирус туточки. И если сам вирус стал уже не таким смертоносным, то его последствия печальны: сердечно-сосудистые заболевания, онкология, бесплодие, болезнь Альцгеймера… Давайте уважать друг друга, беречь и сохранять благоразумие. Будьте здоровы!

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