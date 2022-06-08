А дальше - снова дорога: 81-летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк отправилась в Воркуту

Юлия Михайлюк снова в седле и в прекрасной форме - никто и не подумает, что ей 81 год. Фото: личная страничка в соцсети Юлии Михайлюк

Признаться, мы не ожидали, что в этот неспокойный год самая пожилая велопутешественница России Юлия Ивановна Михайлюк рванет в свое очередное приключение. Кризис, холодная весна... ее страничка в соцсети тоже молчала - никаких свежих фото.

Ну и правильно! Можно годик и пропустить...

И вдруг, бац, ожила страничка в сети: появилось фото паровоза - да не тверского, а в Воркуте. Потом ещё фото: ее велик с прикрученной к рулю белой картонкой, где красным по белому: «Люди мира, берегите мир!», и пояснение от Юлии Ивановны под фото: «Мой девиз в 2022 г.»

Неужели решилась? Неужели отправилась? Неужели уже в Воркуте? В общем, звоню ей.

- Здесь плохо вас слышно, сейчас выйду из магазина, - бодрый голос Юлии Ивановны на том конце провода. Оказывается магазин-то не тверской, а воркутинский. И завтра она уж назад в Тверь собралась.

- И ничего нам не сказали, уехали когда? Вы только до Воркуты или ещё куда? Как дорога? Здоровье? - засыпаю я ее вопросами.

- Ну что ... уехала и уехала, 25 мая. К чему внимание привлекать, я просто занимаюсь любимым делом. Да, в этом году Воркута, больше никуда пока не собираюсь, - скромно замечает она.

Говорит про здоровье: очень болели колени, прям ужасно, хотела назад в Нижнем Новгороде поворачивать. Но там ей друзья помогли и специалиста хорошего нашли, выправилась и дорогу продолжила. Сердце после прошлогодней поездки так и не восстановилось, вспоминает, большие проблемы с ним были в прошлом году и сейчас отголоски.

Рассказывает, что добиралась до Воркуты не только великом, но и поездом, паромом - дорога-то не везде, по-другому никак.

- Но свои километры на велосипеде я накрутила, -уверяет она. Да и ещё предстоит путь обратный.

Сыплет мне в трубку незнакомыми дивными названиями населённых пунктов: Лабытнанги, Салехард, Мужи...

Я все и запомнить зараз не могу. А от Твери До Воркуты 2491 км пути - на минуточку (я погуглила).

Я б на машине по этим северным местам не решилась, а она на велике!

Родные поддерживают ее в путешествии - связь в дороге есть и интернет тоже. Да и в Воркуте много друзей, знакомых, поклонников велопутешественницы (она в этих краях уже была в 2016 году) - город показали, экскурсии провели, встречи были интересные.

- Главное - потихоньку, без надрыва, берегите себя, ждём вас в Твери, - я искренне за неё переживаю, сколько лет созваниваемся в ее путешествиях.

Обещает. Завтра у неё паром, билеты уже на руках.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Юлия Ивановна Михайлюк по профессии педагог. Работала учителем физкультуры в школе № 7. Увлеклась велопоездками сразу же, как вышла на пенсию. С тех пор объехала всю Россию и часть объединённой Европы.

В 2009 году внесена в Книгу рекордов России как старейшая велопутешественница.

Все маршруты Юлии Михайлюк (начинались в Твери):

1995 год - Тамбов - Волгоград

1997 год - Майкоп

1998 год - Ессентуки, Калмыкия

1999 год - Омск, планировала доехать до Байкала, но не получилось

2000 год - Майкоп

2001 год - Одесса

2002 год - Карелия, Архангельск, Вологда

2003 год - Барнаул (на родину Шукшина)

2004 год - Севастополь

2005 год – Владивосток (к 60-летию Победы)

2006 год - Самара, Саратов, Тольятти, Волгоград

2007 год - Сахалин и обратно

2008 год - Карелия, Мурманск, Архангельск, Республика Коми, Вологда, Ярославль

2009 год - Камчатка

2010 год - объехала все города-герои России, Белоруссии и Украины и города воинской славы (всего 40 городов) к 65-летию Победы

2011 год – Якутск, Владивосток и обратно

2012 год - Белоруссия, Польша, Германия, Франция и обратно. Поездка приурочена к 200-летию Бородинского сражения.

2013-2014 годы - Хабаровск, Владивосток, там зимовка и обратно через Крым

2015 год - Курильские острова и обратно через Казахстан, Узбекистан

2016 год - Ямал, Салехард и обратно

2017 год - пропустила из-за аварии и восстановления

2018 год - Норильск, а затем Хакасия

2019 год - Нарьян-Мар, Крым и обратно

2020 год - пропустила из-за пандемии коронавируса

2021 год - Магадан.

А вот такой девиз для путешествия -2022 выбрала велопутешественница. Фото: личная страница в соцсети Юлии Михайлюк