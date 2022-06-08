А дальше - снова дорога: 81-летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк отправилась в Воркуту

Юлия Михайлюк снова в седле и в прекрасной форме - никто и не подумает, что ей 81 год. Фото: личная страничка в соцсети Юлии Михайлюк
Признаться, мы не ожидали, что в этот неспокойный год самая пожилая велопутешественница России Юлия Ивановна Михайлюк рванет в свое очередное приключение. Кризис, холодная весна... ее страничка в соцсети тоже молчала - никаких свежих фото.
Ну и правильно! Можно годик и пропустить...
И вдруг, бац, ожила страничка в сети: появилось фото паровоза - да не тверского, а в Воркуте. Потом ещё фото: ее велик с прикрученной к рулю белой картонкой, где красным по белому: «Люди мира, берегите мир!», и пояснение от Юлии Ивановны под фото: «Мой девиз в 2022 г.»
Неужели решилась? Неужели отправилась? Неужели уже в Воркуте? В общем, звоню ей.
- Здесь плохо вас слышно, сейчас выйду из магазина, - бодрый голос Юлии Ивановны на том конце провода. Оказывается магазин-то не тверской, а воркутинский. И завтра она уж назад в Тверь собралась.
- И ничего нам не сказали, уехали когда? Вы только до Воркуты или ещё куда? Как дорога? Здоровье? - засыпаю я ее вопросами.
- Ну что ... уехала и уехала, 25 мая. К чему внимание привлекать, я просто занимаюсь любимым делом. Да, в этом году Воркута, больше никуда пока не собираюсь, - скромно замечает она.
Говорит про здоровье: очень болели колени, прям ужасно, хотела назад в Нижнем Новгороде поворачивать. Но там ей друзья помогли и специалиста хорошего нашли, выправилась и дорогу продолжила. Сердце после прошлогодней поездки так и не восстановилось, вспоминает, большие проблемы с ним были в прошлом году и сейчас отголоски.
Рассказывает, что добиралась до Воркуты не только великом, но и поездом, паромом - дорога-то не везде, по-другому никак.
- Но свои километры на велосипеде я накрутила, -уверяет она. Да и ещё предстоит путь обратный.
Сыплет мне в трубку незнакомыми дивными названиями населённых пунктов: Лабытнанги, Салехард, Мужи...
Я все и запомнить зараз не могу. А от Твери До Воркуты 2491 км пути - на минуточку (я погуглила).
Я б на машине по этим северным местам не решилась, а она на велике!
Родные поддерживают ее в путешествии - связь в дороге есть и интернет тоже. Да и в Воркуте много друзей, знакомых, поклонников велопутешественницы (она в этих краях уже была в 2016 году) - город показали, экскурсии провели, встречи были интересные.
- Главное - потихоньку, без надрыва, берегите себя, ждём вас в Твери, - я искренне за неё переживаю, сколько лет созваниваемся в ее путешествиях.
Обещает. Завтра у неё паром, билеты уже на руках.
ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Юлия Ивановна Михайлюк по профессии педагог. Работала учителем физкультуры в школе № 7. Увлеклась велопоездками сразу же, как вышла на пенсию. С тех пор объехала всю Россию и часть объединённой Европы.
В 2009 году внесена в Книгу рекордов России как старейшая велопутешественница.
Все маршруты Юлии Михайлюк (начинались в Твери):
1995 год - Тамбов - Волгоград
1997 год - Майкоп
1998 год - Ессентуки, Калмыкия
1999 год - Омск, планировала доехать до Байкала, но не получилось
2000 год - Майкоп
2001 год - Одесса
2002 год - Карелия, Архангельск, Вологда
2003 год - Барнаул (на родину Шукшина)
2004 год - Севастополь
2005 год – Владивосток (к 60-летию Победы)
2006 год - Самара, Саратов, Тольятти, Волгоград
2007 год - Сахалин и обратно
2008 год - Карелия, Мурманск, Архангельск, Республика Коми, Вологда, Ярославль
2009 год - Камчатка
2010 год - объехала все города-герои России, Белоруссии и Украины и города воинской славы (всего 40 городов) к 65-летию Победы
2011 год – Якутск, Владивосток и обратно
2012 год - Белоруссия, Польша, Германия, Франция и обратно. Поездка приурочена к 200-летию Бородинского сражения.
2013-2014 годы - Хабаровск, Владивосток, там зимовка и обратно через Крым
2015 год - Курильские острова и обратно через Казахстан, Узбекистан
2016 год - Ямал, Салехард и обратно
2017 год - пропустила из-за аварии и восстановления
2018 год - Норильск, а затем Хакасия
2019 год - Нарьян-Мар, Крым и обратно
2020 год - пропустила из-за пандемии коронавируса
2021 год - Магадан.
А вот такой девиз для путешествия -2022 выбрала велопутешественница. Фото: личная страница в соцсети Юлии Михайлюк
Воркутинский паровоз Юлии Михайлюк приглянулся и она его в соцсеть выложила. Фото: личная страница в соцсети Юлии Михайлюк