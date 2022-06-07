Когда и где будет ограничено движение в связи со строительством Западного моста в Твери

Проект Западного моста. Графика: администрация Твери

В Твери на левом берегу Волги, возле железнодорожной переправы, продолжается строительство Западного моста. Напомним, что проект включает в себя не только непосредственно мост, но и реконструкции железнодорожного путепровода на Комсомольской площади и Горбатого моста в Заволжье. «КП»-Тверь» узнала, когда в связи с этим будет ограничиваться движение на прилегающих территориях.

Информацию об этом нам предоставила пресс-служба Территориального дорожного фонда Тверской области.

Итак, при реконструкции железнодорожного путепровода через проспект Калинина движение транспорта в районе Комсомольской площади будет ограничено и осуществляться по двум полосам - по одной в каждую сторону. Схема движения изменится ориентировочно в декабре 2022 года - марте 2023-го.

При реконструкции Горбатого моста движение перекроют полностью. Это произойдет ориентировочно в марте-апреле 2024 года, уже после запуска движения по новому мосту через Волгу и завершения строительства путепровода от улицы Фрунзе до Петербургского шоссе.

Напомним, что работы по реализации проекта строительства Западного моста начались в январе этого года. Подрядчиком является «Дорожная строительная компания». Эта фирма зарегистрирована в Кесовой Горе. Имеет 30-летнюю историю и была задействована, к примеру, при строительстве Крымского моста и олимпийских объектов в Сочи. Недавно построила в Твери пешеходный мост через Тьмаку (за стадионом «Химик»). В целом на реализацию масштабных планов выделено 13,4 млрд рублей из федерального бюджета.

Западный мост будет шестиполосным, длиною почти 350 метров, шириной - 38,05 метра. Под ним смогут ходить теплоходы. Подробности о параметрах сооружения читайте здесь.

Проект по плану должен быть реализован к декабрю 2025 года. Причем непосредственно сам мост предполагается сдать раньше - в 2024-м.