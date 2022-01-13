В Твери появился знак, извещающий о строительстве Западного моста

Штендер установили на повороте к Волге в районе Комсомольской площади. Фото: Александр ЖМУЛИН

Если в Пролетарском районе поехать по проспекту Калинина в направлении Мигалово и, чуть не доезжая несколько метров до Комсомольской площади, практически сразу после железнодорожного моста свернуть направо, то трудно не заметить выделяющийся на белом зимнем фоне желтый штендер (щит). Он установлен на обочине дороги рядом с деревом и возвещает о паспорте объекта - Западного моста через Волгу - самой масштабной стройке со времен Советского союза. Последнее на щите, конечно, не указано, а жаль…

На щите прописано, что заказчиком является государственное казенное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда», а подрядчиком - ООО «Дорожная строительная компания». Напомним, что зарегистрированная в Кесовой Горе «ДСК» была отобрана по конкурсу на строительство Западного моста в ноябре прошлого года. Впрочем, вариантов не было - кроме нее, на конкурс больше никто и не заявился.

К слову, именно эта компания участвовала в грандиозном строительстве Крымского моста.

На желтом щите указаны телефоны Дорфонда и подрядчика (смотрите на фото), а также ответственное за производство работ лицо - некий С.С. Мясов.

Знак вблизи. Фото: Александр ЖМУЛИН

Указан и прописанный в контракте срок окончания всех строительных работ - ноябрь 2025 года. Начать реализацию проекта должны в 2022-м. Причем непосредственно сам мост с шестью полосами предполагается сдать в 2024 году.

Напомним, что помимо строительства моста флагманский для Твери проект включает в себя реконструкцию Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжье, а также железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе. Проектом также предусмотрено строительство развязок и удобных выездов на трассы М-10 и М-11.

В перечень работ также включен перенос памятника экипажу Степана Горобца из сквера рядом с Комсомольской площадью, так как там пройдет новая автодорога. Предложено два места для его установки. В сохранившейся части сквера или же в центре площади перед фонтаном.

Западный мост свяжет правый и левый берега Волги в Твери, разгрузив ряд транспортных направлений, а также обеспечит лучшую доступность областной клинической больницы, детской областной больницы и областного перинатального центра, которые расположены на Горбатке.

Как известно, в целом на реализацию масштабного проекта выделено 13,4 млрд рублей.

Схема расположения будущего моста и развязок. Графика: Яндекс, КП

Пока я фотографировал штендер, подошел пожилой мужчина. В разговоре с ним выяснилось, что он обеспокоен за судьбу своего гаража, который расположен чуть далее предполагаемого места пролегания новой дороги от моста.

- А на вас еще от властей никто не выходил по поводу гаража? - поинтересовался я.

- В том и дело, что нет, - ответил мужчина.

Как «КП»-Тверь» уже подробно писала, в связи со строительством моста изъятию подлежит часть земли, находящейся в общедолевой собственности жильцов дома № 97 по Петербургскому шоссе, и часть площадей, занимаемых в Заволжье гаражным кооперативом № 10. Также потребуется расчистить территорию рядом с гаражами (в зоне этого участка сейчас располагается магазин обоев) и участок земли на Комсомольской площади в Пролетарском районе (территория бывшего кафе «Пингвин»).

О гаражах на правом берегу Волги в районе Комсомольской площади речи пока не шло. Если граждане обеспокоены, они могут обратиться в администрацию Пролетарского района или администрацию Твери.