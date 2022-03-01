«Приезжай скорее – тут скидки!»: В некоторых магазинах Твери наблюдается ажиотаж

Такие очереди - развлечение не для слабонервных. Фото: Виктория ТУШКОВА

О массовом ажиотаже в одном из детских магазинов 1 марта сообщили очевидцы. Чтобы выяснить, что происходит, «КП»-Тверь» отправилась на место событий – в торговый центр «Рубин».

В супермаркете детских товаров одной из самых больших в стране федеральных сетей действительно обнаружилась толпа народа: распродажа по цене 50% от прайса. Плотная очередь в кассу выстроилась больше чем до середины торгового зала.

Родители толпятся в очереди вместе с детьми, некоторые – ещё совсем малыши, в колясках. Кое-какие полки уже пусты. Санитарной дистанции никакой. Маленькие детские футболочки и трогательные «девочковые» заколочки-резиночки валяются прямо на полу – родители в спешке не очень аккуратны. Какая-то мама раздевает дочку прямо в торговом зале – кабинки заняты.

Покупатели в спешке не слишком аккуратны... Фото: Виктория ТУШКОВА

- Неужели магазин закрывается? – интересуюсь у продавца.

- Просто скидки, - отвечает юноша и стремительно скрывается из вида.

Одна из покупательниц в очереди оказалась более разговорчивой.

- Я уже минут сорок стою, но сейчас ничего! Час назад здесь ещё хуже было! – оптимистично сообщает женщина и демонстрирует одну из будущих покупок – крошечные малышковые ботиночки. – Смотрите цена какая, разве так дёшево сейчас купишь?

- А что происходит то? Просто распродажа? – спрашиваю.

- Нет. Магазины эти закрываются. Вообще везде в стране. У них уже и бонусная карта в феврале прекратила существование. В Питере ещё в январе закрылся такой магазин насовсем. Мне сын оттуда позвонил и сказал: «Мам иди, у вас там тоже будет распродажа перед закрытием».

Уже на выходе из ТЦ замечаю даму, которая командует кому-то по телефону: «Приезжай скорее, тут скидка пятьдесят процентов!»

На некоторых стеллажах товар уже закончился. Фото: Виктория ТУШКОВА

С руководством магазина связаться нам не удалось, но новостные лены пестрят сообщениями: сеть давно готовится к банкротству. Так что происходящее с нынешней тревожной экономической обстановкой вряд ли связано.

Однако пыла тверских покупателей, ожидающих неминуемого повышения цен, этим не остудить. Как рассказала «КП»-Тверь» продавец одного из обувных магазинов, в минувшие выходные там был невиданный доселе аншлаг:

- Ценники мы пока не переписывали, цены остались прежними. Распоряжений о повышении цен от руководства никаких не поступало. Но за выходные покупатели смели всю осеннюю и зимнюю обувь из старых коллекций. Мы за день сделали месячный план!

При этом девушка думает, что повышение цен всё-таки грядёт. Обувь их марки хоть и производится в РФ, но многие материалы закупаются за рубежом.

В ещё одной торговой точке – крупном магазине техники и электроники – народу вроде бы как обычно. Да и продавцы ничего конкретного рассказывать не стали.

- Ничего сказать вам не могу, не знаю. Какая-то часть цен уже повысилась. Если что-то планировали, наверное, надо брать сейчас, - начал было продавец, но тут же осёкся. – А может, завтра наоборот всё понизится...

Другие же даже не скрывают: цены расти уже начали.

- Мне тут как раз летнюю резину надо было покупать. Поехал с магазин, а те покрышки, что я присмотрел, уже на 200 рублей дороже – каждая, - рассказывает водитель Александр. - Вроде не так и много, но продавец мне сказал, что цена каждый день меняется. Не в меньшую сторону, естественно.

Что ж, прогнозировать сейчас что-либо сложно. Цены вырастут, понятное дело – они и так всегда растут. Но на нашей панике кое-кто может нажиться. Напомним ещё, что специалисты в области экономики пока советуют сохранять трезвость мысли и, как минимум, не делать необдуманных крупных покупок, а уж тем более – не влезать из-за них в кредиты. Да и не накупишься на всю-то жизнь…