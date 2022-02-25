«Держите дома запас денег на две-три недели»: Директор института экономики рассказал, как жителям Твери пережить санкции

Вычищать свои счета необязательно, но немного налички отложить стоит. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Против России вводятся «беспрецедентные» санкции, как назвала их администрация США. Второй пакет персональных и экономических санкций уже анонсировал Совет Евросоюза. Направлены меры в основном против банков, госкорпораций, энергетического и транспортного комплексов, а также так называемой «российской элиты». Но всем понятно, что тревожнее всего сегодня далеко не элитарным слоям населения. В каждой тверской семье обсуждают, как вырастут цены, что делать с накоплениями и кредитами, планировать ли отпуск…

Советы, как поступить в этой ситуации, «КП»-Тверь» попросила дать директора института экономики и управления ТвГУ, кандидата экономических наук Давида Мамагулашвили.

Давид Ильич Мамагулашвили. Фото: ПТО

- Что делать сегодня простым людям, не имеющим больших накоплений?

- В первую очередь я хочу посоветовать всем не поддаваться сиюминутной панике. Да, ситуация непростая, но паника в любом случае вредна. Необходимо выждать время. Ситуация покажет, в какую сторону двигаться.

- Как распорядиться имеющимися финансами?

- Конечно, сейчас не стоит покупать никакой валюты, если только на ваших счетах не лежит несколько десятков миллионов рублей. Держите накопления в рублях. Не спешите снимать все деньги, что у вас есть. Держите на всякий случай наличные дома - некоторую часть, чтобы хватило на две-три недели.

- Ждать ли повышения цен и делать ли запасы?

- Делать какой-то большой продовольственный запас тоже нет смысла: на всю жизнь не запасёшься. К сожалению, я не могу сказать, что повышения цен не будет. Будет. Но в каком размере, пока сказать сложно. Как ситуация будет выправляться, во многом зависит от нашего правительства. Следует ожидать, что правительство продумало определённые шаги, специалисты прогнозировали развитие событий. Экономический блок правительства вместе с Центробанком предложит определённую стратегию.

- Что делать тем, кто планировал большие покупки, ипотеку?

- От серьёзных покупок, больших кредитов и ипотеки, а также от поездок я предлагаю пока отказаться. В ближайшие недели этого делать точно не стоит. Оставайтесь дома, занимайтесь детьми и домашним хозяйством. А там уже ситуация покажет, как быть. Прогнозировать на долгую перспективу пока слишком рано.