Чтобы не затопило: в правительстве Тверской области обсудили, готов ли регион к весеннему паводку

Весна влечет паводки. В прошлом году, к примеру, в Твери даже скульптуру рыбака на набережной подтопило. Фото: Виктория ТУШКОВА

На улице уже веет весной. Днем солнце припекает чуть ли не до плюсовой температуры. В областном правительстве озаботились одним из актуальных вопросов, которые возникают с отступлением зимы. Первый и основной пункт его очередного заседания 1 марта был посвящен весеннему половодью и заблаговременной подготовке к нему.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу - в течение ближайших двух недель завершить комплексную подготовку всех территорий, где существует опасность подтопления.

Как было объявлено на заседании, это в первую очередь касается 11 муниципалитетов. В списке - Бельский, Жарковский, Калининский, Максатихинский и Торопецкий районы, Андреапольский, Западнодвинский и Пеновский муниципальные округа, Вышневолоцкий, Нелидовский и Осташковский городские округа.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

Главам этих территорий Игорь Руденя поручил обеспечить постоянный контроль хода работ по подготовке к безаварийному пропуску половодья, особое внимание необходимо уделить информированию граждан.

- Важно обеспечить бесперебойный проход талых вод, безопасность жителей, объектов экономики, коммуникаций и дорожной инфраструктуры в период половодья, - в общем отметил губернатор. - Также необходимо обеспечить круглосуточное взаимодействие с Московско-Окским бассейновым водным управлением, Каналом имени Москвы, соседними регионами для скоординированных действий, своевременного регулирования режимов работы водохранилищ».

Всего в регионе - 101 гидротехническое сооружение. К середине марта должна быть проведена проверка их всех к сезону половодья.

Для контроля за ситуацией в регионе организовано 22 гидрологических поста (в прошлом году было 26). Семь из них - автоматизированные, на девяти установлены комплексы мониторинга для оценки гидрологической обстановки в режиме реального времени.

В случае чего, для борьбы с подтоплениями весной в Верхневолжье формируется группировка сил и средств. По данным областного ГУ МЧС России, это более 8 800 человек, свыше 3 500 единиц техники, 124 плавсредства, 10 дронов, два вертолёта. Это сопоставимо с силами прошлого года. Однако теперь на один вертолет в группировке стало больше.

Глава региона также поручил областному министерству транспорта совместно с местными администрациями неусыпно следить за состоянием дорог и мостов, и при необходимости оперативно проводить ремонтные и профилактические работы. Всего на региональной и местной дорожной сети расположено более 1200 мостов и 31 600 водопропускных труб.