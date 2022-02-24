Переезд памятника Калинину и «всесоюзный староста» в чалме: Рассматриваем редкие фотографии Твери

История города в фотоснимках. Фото: из семейного архива Натальи Потёмкиной.

Рубрика «Дворы нашего детства» в этот раз необычная. Посвящена она советскому революционному и партийному деятелю, соратнику Ленина, Герою соцтруда, «всесоюзному старосте» и нашему земляку, чьё имя Тверь носила с 1931 по 1990 год, - Михаилу Калинину. А точнее, его памятнику.

Бронзовый памятник «всесоюзному старосте» в Калинине был установлен 30 апреля 1955 года. Авторы монумента - скульптор Сергей Николаевич Попов и архитектор Лев Никифорович Кулага, люди в сфере монументальной скульптуры, архитектуры и градостроительства не последние. Лев Кулага - член Союза архитекторов СССР. В 30-х годах прошлого века работал над застройкой Москвы. Скульптурные портреты авторства Сергея Попова хранятся в Третьяковской галерее. Монументы, созданные им, есть в Туле и Москве.

Наш Калинин выполнен из бронзы. Высота монумента около 9 метров (4,2 метра - скульптура и 4,4 метра - постамент из гранита). На старейшей площади Твери (сейчас ей вернули историческое имя Соборная, но до этого долгие годы она была площадью Революции) статная фигура Калинина простояла 59 лет.

Первое фото прислала нам Наталья Потёмкина. Снимок сделан майским днём 1971 года. Две юные красавицы позируют у подножия памятника. Сзади - внутренний двор Императорского дворца.

Май 1971 года. Фото: из семейного архива Натальи Потёмкиной.

На фото Натальи Потёмкиной в кадр не попала сама фигура Михаила Ивановича Калинина. Зато её отлично видно на открытке из сувенирного набора «Калинин» (серия «Города СССР» издательства «Планета», 1987 год). Фотография для открытки сделана В. Митиным.

Открытка из набора «Калинин» (серия «Города СССР» издательства «Планета», 1987 год). Фото: В. Митин. Предоставлено Юрием Быстровым.

В 2014 году Калинина переместили на проспект его же имени - в Пролетарский район, в скверик. Памятник не вписался в новую концепцию Соборной площади. Там отреставрировали Императорский дворец, убрали растительность, его заслонявшую, и начали заново отстраивать утраченный Спасо-Преображенский собор.

Установка памятника на новом месте, сентябрь 2014 года. Фото: Из архива «КП».

Кстати, когда Михаил Иванович ещё стоял перед Императорским дворцом, он ежегодно становился участником весёлого действа. Молодые врачи, выпускники мединститута, в день выпускного обязательно наряжали его в белый халат. Хорошая была традиция…

А однажды в 2014-м, совсем незадолго до переноса памятника, ему на голову надели… чалму. Субботней июльской ночью неизвестные залезли на монумент и обмотали бронзовую голову Калинина белой тканью, превратив в старика Хоттабыча. Не исключено, что это тоже были молодые медики: как раз шло время выпускных.

Из Калинина в Хоттабыча. Лето 2014 года. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

А это уже современность. «Всесоюзный староста», нашедший приют на проспекте Калинина. Сейчас днём у подножия памятника гуляют мамочки с детьми, а вечером тусят подростки. Что ж, всё меняется.

У подножия памятника «дедушке Калинину» гуляют мамы с детьми. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Дорогие читатели «КП»-Тверь»! Проект «Дворы нашего детства» продолжается. Присылайте нам свои фотографии - как старые архивные снимки, так и более современные, запечатлевшие наш город в 80-х и 90-х годах. Хотя, чего уж там, и нулевые пора вспоминать!

Отправляйте фото в наши группы в соцсетях VK, FB и OК, на электронную почту gazeta@kptver.ru (с пометкой «Дворы нашего детства»). Опишите обстоятельства, в которых были сделаны фотографии (или хотя бы то, что знаете), и, конечно, ваши чувства, которые они рождают. Фотографии мы опубликуем на сайте kp.ru, а лучшие напечатаем в газете «Комсомольская правда»-Тверь». Двух владельцев самых интересных архивных фото и воспоминаний будут ждать призы от «КП»-Тверь» и нашего партнёра - квест-экскурсий «Гуляем по Твери»: пригласительные на увлекательную и очень необычную экскурсию.

Давайте вместе сохраним память о старой Твери!