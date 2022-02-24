Коронавирус в Твери, последние новости на 24 февраля 2022: благодарность врачам и интернет-успех Натальи Непряевой

Пациентка поблагодарила врачей за заботу, а Наталья Непряева популярна как никогда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА, Instagram/Наталья Непряева

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 24 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 142 105 случаев заражения (+ 1116 за сутки).

Выздоровели 93515 пациента (+83 за сутки).

На карантине 46082 заболевших, (+1031 за сутки).

Госпитализированы за минувшие сутки 170 заразившихся.

Умерли 2508 человек (+2 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 669 524 человека, в том числе за сутки – 102 человека.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 49 435 случаев заражения коронавирусом (+389 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 11 241 (+80),

Ржев - 7700 (+68),

Калининский район - 6037 (+24),

Вышневолоцкий городской округ - 5304 (+53),

Торжок - 4877 (+25),

Кимры - 4230 (+37).

Графика: Яндекс

Благодарность врачам поликлиники №7 городской больницы №6 выразила пациентка. Она написала письмо на имя министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова, в котором благодарит трёх врачей.

Текст письма шестая горбольница опубликовала на своей страничке в соцсети. Пациентка говорит спасибо терапевту Юлии Ерошенко, а также заведующей терапевтическим отделением поликлиники Вере Кожемякиной и медсестре Нине Скугарь. Женщина благодарит медиков за внимательное и чуткое отношение, спокойствие и преданность делу. А также просит "отметить труд этих медицинских работников и просто замечательных женщин".

А блистательную лыжницу из Твери Наталью Непряеву можно поздравить с очередной победой. Спортсменка, завоевавшая на Олимпиаде в Пекине три медали, покорила сердца пользователей соцсетей. Наталья Непряева вошла в топ-5 рейтинга российских спортсменов - участников Олимпиады-2022. Двадцатку самых популярных российских олимпийцев в соцсетях определила компания "Медиалогия".

Спортсменов ранжировали исходя из количества сообщений о них в русскоязычном сегменте соцсетей с 4 по 20 февраля. Наталье было посвящено 75,7 тысяч сообщений.