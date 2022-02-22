Догазификация России. А как в Тверской области?

Так наглядно выглядит догазификация

В городе Зубцове, поселке Гузятино Бологовского района и деревне Ляды Бежецкого района в рамках догазификации к природному газу подключены целые улицы, сотни жителей региона в полной мере ощутили удобство и комфорт, которые принесло голубое топливо.

Тем временем основной объем работ еще впереди: в 2022 году предстоит догазификация около 4 тысяч домовладений. У жителей по-прежнему возникают вопросы, на которые мы попросили ответить генерального директора АО «Газпром газораспределение Тверь» Андрея Светашова.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тверь» Андрей Светашов

- Андрей Николаевич, предлагаю начать с самого начала и дать определение догазификации простыми словами.

- В рамках догазификации ведется строительство газопроводов до границ участков без привлечения средств жителей в уже газифицированных населенных пунктах. То есть до границы участка газ заявителю проводится абсолютно бесплатно.

- Как понять, подходит ли дом для участия в программе догазификации, и что необходимо сделать, чтобы получить газ?

- Если ваш дом и земельный участок зарегистрированы, дом расположен в населенном пункте, который уже газифицирован, вы попадете в программу догазификации. Это можно проверить на портале Единого оператора газификации connectgas.ru.

Далее необходимо подать заявку.

Прием заявок на догазификацию организован нами в 26 районах области. Подать документы можно в клиентском центре АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту жительства, через личный кабинет газораспределительной организации lkk.tver-gaz.ru, в МФЦ, через сервис госуслуг и портал Единого оператора газификации connectgas.ru.

- Могут ли отказать в догазификации после подачи заявки?

- Да, если предоставлен неполный комплект документов, неправильно заполнены данные, если дом не зарегистрирован, расположен в негазифицированном населенном пункте или не является индивидуальным.

- Получается, что если дом на два-три хозяина, то он не попадает под догазификацию?

- Дом, разделенный на несколько квартир, не попадает под определение «домовладение», если он не признан жилым домом блокированной застройки.

- А если дом расположен в СНТ, он подлежит догазификации?

- В рамках догазификации газовые сети могут быть проложены бесплатно до границ СНТ, если оно расположено в границах газифицированного населенного пункта, а внутри, непосредственно до самого дома - за счет заявителей.

- Единый оператор газификации строит газопровод до участка, условно говоря, до забора, а кто строит от забора до дома и монтирует газовое оборудование? Какова стоимость?

- Строить на участке и внутри дома может любая организация, специализирующаяся на данном виде работ. Можно обратиться в газораспределительную организацию, в том числе в АО «Газпром газораспределение Тверь».

Примерную стоимость можно узнать на сайте, о котором я говорил выше: connectgas.ru. Там есть калькулятор, вводите свои данные и получаете примерный расчет.

Стоимость зависит от многих факторов. Если от забора до дома три метра, это одна цена, а если 25 метров, то другая. К тому же стоимость газового оборудования тоже разная. Условно говоря, для дома в 100 метров для отопления и горячего водоснабжения достаточно газового двухконтурного котла мощностью 24 Квт за условные 40 тысяч рублей. А для дома в 300 квадратных метров нужен более мощный котел, соответственно, и стоимость выше. Если очень усредненно, то на эти цели потребуется от 100 тысяч рублей.

Обращаю внимание, что если заявитель подает документы на газификацию в клиентском центре «Газпром газораспределение Тверь», то он может сразу же пройти в специализированный магазин «Газовое оборудование» и выбрать всё необходимое для газификации дома или квартиры. Эта услуга доступна в Твери, Бологом, Вышнем Волочке, Кимрах, Конаково, Осташкове и Торжке.

- Кто может получить помощь на газификацию?

- Региональные компенсации могут быть выплачены тем, чей среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в пределах 50%. Также помощь оказывается участникам войны, блокадникам. Полный перечень есть в порядке оказания адресной социальной помощи, утвержденном постановлением правительства Тверской области.

- Сколько времени проходит от подачи заявки до подключения газа? Какие заявки обрабатывают в первую очередь?

- Заявки обрабатываются по мере поступления, сроки обозначаются в договоре. Они зависят от условий прокладки газопровода, его протяженности.

- Можно сейчас подать заявку на догазификацию до своего участка, а провести газ на участке уже потом, через год или два?

- Все работы выполняются в соответствии с пообъектным планом-графиком догазификации, который постоянно корректируется и утверждается правительством Тверской области. Одно из условий догазификации - готовность потребителя к приему газа.

- Если человек своевременно не вступил в наследство на дом и земельный участок, например всё оформлено на покойного отца. Он сможет подвести газ к своему участку или сначала нужно оформить все документы на себя?

- Сначала нужно переоформить документы.

- К нам обратились читатели, чье село расположено в тридцати километрах от ближайшей газовой трубы (Бежецкий район). Как и где узнать, планируется ли в будущем газификация этой местности?

- Информация по Программе развития газоснабжения и газификации Тверской области на период 2021-2025 годов доступна на интерактивной карте по ссылке: https://gazprommap.ru/tverskaya/

ВАЖНО!

Информацию по догазификации можно получить в Едином центре предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Тверь» по телефону +7 (4822) 52-03-23 или направив запрос на адрес электронной почты socgaz@tver-gaz.ru

Для заключения договора в рамках догазификации необходимо предоставить копии документов, подтверждающих право собственности на землю и дом, ситуационный план, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и паспортные данные.