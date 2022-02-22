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Общество22 февраля 2022 11:33

Догазификация России. А как в Тверской области?

В Тверской области собрано более 6 тысяч заявок на догазификацию, заключено свыше 4 тысяч договоров, а треть из них уже выполнена
Илья КУПРИЯНОВ
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Так наглядно выглядит догазификация

Так наглядно выглядит догазификация

В городе Зубцове, поселке Гузятино Бологовского района и деревне Ляды Бежецкого района в рамках догазификации к природному газу подключены целые улицы, сотни жителей региона в полной мере ощутили удобство и комфорт, которые принесло голубое топливо.

Тем временем основной объем работ еще впереди: в 2022 году предстоит догазификация около 4 тысяч домовладений. У жителей по-прежнему возникают вопросы, на которые мы попросили ответить генерального директора АО «Газпром газораспределение Тверь» Андрея Светашова.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тверь» Андрей Светашов

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тверь» Андрей Светашов

- Андрей Николаевич, предлагаю начать с самого начала и дать определение догазификации простыми словами.

- В рамках догазификации ведется строительство газопроводов до границ участков без привлечения средств жителей в уже газифицированных населенных пунктах. То есть до границы участка газ заявителю проводится абсолютно бесплатно.

- Как понять, подходит ли дом для участия в программе догазификации, и что необходимо сделать, чтобы получить газ?

- Если ваш дом и земельный участок зарегистрированы, дом расположен в населенном пункте, который уже газифицирован, вы попадете в программу догазификации. Это можно проверить на портале Единого оператора газификации connectgas.ru.

Далее необходимо подать заявку.

Прием заявок на догазификацию организован нами в 26 районах области. Подать документы можно в клиентском центре АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту жительства, через личный кабинет газораспределительной организации lkk.tver-gaz.ru, в МФЦ, через сервис госуслуг и портал Единого оператора газификации connectgas.ru.

- Могут ли отказать в догазификации после подачи заявки?

- Да, если предоставлен неполный комплект документов, неправильно заполнены данные, если дом не зарегистрирован, расположен в негазифицированном населенном пункте или не является индивидуальным.

- Получается, что если дом на два-три хозяина, то он не попадает под догазификацию?

- Дом, разделенный на несколько квартир, не попадает под определение «домовладение», если он не признан жилым домом блокированной застройки.

- А если дом расположен в СНТ, он подлежит догазификации?

- В рамках догазификации газовые сети могут быть проложены бесплатно до границ СНТ, если оно расположено в границах газифицированного населенного пункта, а внутри, непосредственно до самого дома - за счет заявителей.

- Единый оператор газификации строит газопровод до участка, условно говоря, до забора, а кто строит от забора до дома и монтирует газовое оборудование? Какова стоимость?

- Строить на участке и внутри дома может любая организация, специализирующаяся на данном виде работ. Можно обратиться в газораспределительную организацию, в том числе в АО «Газпром газораспределение Тверь».

Примерную стоимость можно узнать на сайте, о котором я говорил выше: connectgas.ru. Там есть калькулятор, вводите свои данные и получаете примерный расчет.

Стоимость зависит от многих факторов. Если от забора до дома три метра, это одна цена, а если 25 метров, то другая. К тому же стоимость газового оборудования тоже разная. Условно говоря, для дома в 100 метров для отопления и горячего водоснабжения достаточно газового двухконтурного котла мощностью 24 Квт за условные 40 тысяч рублей. А для дома в 300 квадратных метров нужен более мощный котел, соответственно, и стоимость выше. Если очень усредненно, то на эти цели потребуется от 100 тысяч рублей.

Обращаю внимание, что если заявитель подает документы на газификацию в клиентском центре «Газпром газораспределение Тверь», то он может сразу же пройти в специализированный магазин «Газовое оборудование» и выбрать всё необходимое для газификации дома или квартиры. Эта услуга доступна в Твери, Бологом, Вышнем Волочке, Кимрах, Конаково, Осташкове и Торжке.

- Кто может получить помощь на газификацию?

- Региональные компенсации могут быть выплачены тем, чей среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в пределах 50%. Также помощь оказывается участникам войны, блокадникам. Полный перечень есть в порядке оказания адресной социальной помощи, утвержденном постановлением правительства Тверской области.

- Сколько времени проходит от подачи заявки до подключения газа? Какие заявки обрабатывают в первую очередь?

- Заявки обрабатываются по мере поступления, сроки обозначаются в договоре. Они зависят от условий прокладки газопровода, его протяженности.

- Можно сейчас подать заявку на догазификацию до своего участка, а провести газ на участке уже потом, через год или два?

- Все работы выполняются в соответствии с пообъектным планом-графиком догазификации, который постоянно корректируется и утверждается правительством Тверской области. Одно из условий догазификации - готовность потребителя к приему газа.

- Если человек своевременно не вступил в наследство на дом и земельный участок, например всё оформлено на покойного отца. Он сможет подвести газ к своему участку или сначала нужно оформить все документы на себя?

- Сначала нужно переоформить документы.

- К нам обратились читатели, чье село расположено в тридцати километрах от ближайшей газовой трубы (Бежецкий район). Как и где узнать, планируется ли в будущем газификация этой местности?

- Информация по Программе развития газоснабжения и газификации Тверской области на период 2021-2025 годов доступна на интерактивной карте по ссылке: https://gazprommap.ru/tverskaya/

ВАЖНО!

Информацию по догазификации можно получить в Едином центре предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Тверь» по телефону +7 (4822) 52-03-23 или направив запрос на адрес электронной почты socgaz@tver-gaz.ru

Для заключения договора в рамках догазификации необходимо предоставить копии документов, подтверждающих право собственности на землю и дом, ситуационный план, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и паспортные данные.

БИЗНЕС-ПРЕСС