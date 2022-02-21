Житель Твери ответит перед судом за смертельную драку в Заволжском РОВД

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд Фото: Степан КАМЕНЕВ

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины. Фигуранта обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

29 ноября 2021 года двое мужчин - 46 и 50 лет - подрались в камере содержания для административно задержанных Заволжского РОВД.

Из-за чего в спецприемнике произошла потасовка, следователи не уточняют. Известно лишь, что обвиняемый ударил неприятеля рукой по голове. Пьяный мужчина потерял равновесие, упал, ударился головой об стену и бетонный пол.

"Сочетанная травма, ОЧМТ, ушиб головного мозга, острая эпидуральная гематома гемисферы со сдавлением головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, линейный перелом правой височной и теменной кости с переходом на основание, ушиб мягких тканей теменной области справа, закрытая травма грудной летки, перелом 8,9 ребер слева" - с таком обширным диагнозом в начале третьего ночи 50-летнего пострадавшего госпитализировали в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Твери.

8 декабря пострадавший скончался в больничной палате.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлено в суд для рассмотрения по существу.

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