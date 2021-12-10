В Заволжском РОВД в Твери подрались двое мужчин, один скончался в больнице

Задержанный умер после драки в отделе полции в Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Печальный финал оказался у драки, случившейся 29 ноября в Твери. В тот день в полночь в Заволжский отдел полиции полицейские привезли безработного 50-летнего мужчину. Забрали из кафе «Буфет 40 градусов», за мелкое хулиганство. Как и положено, составили протокол и поместили в спецприемник. Максимум, что мужичку грозило -15 суток ареста, но реальность не оправдала ожиданий.

В изоляторе вместе с задержанным оказался еще нарушитель спокойствия – тоже безработный, ранее судимый 46-летний местный житель. Он, к слову, тоже попал в полицию в тот день за «административку».

Слово за слово, и около часу ночи хулиганы повздорили, а затем и подрались. Что стало причиной конфликта, уже и не важно, но тот, что помоложе избил товарища по обезьяннику с особой жестокостью. Пришлось вызывать скорую.

«Сочетанная травма, ОЧМТ, ушиб головного мозга, острая эпидуральная гематома гемисферы со сдавлением головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, линейный перелом правой височной и теменной кости с переходом на основание, ушиб мягких тканей теменной области справа, закрытая травма грудной летки, перелом 8,9 ребер слева» - с таком обширным диагнозом в начале третьего ночи 50-летнего пострадавшего госпитализировали в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Твери.

Несколько дней медики боролись за его жизнь, но безуспешно. По источнику "kp.ru", 8 декабря изувеченный мужчина умер в больничной палате.

На месте происшествия побывало все тверское полицейское начальство – от областного до районного. По факту смерти задержанного сейчас проводится проверка. Его тело направлено на судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. А начальник УМВД Росси по Тверской области генерал-майор полиции Петр Пырх назначил служебную проверку.