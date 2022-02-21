Дежурный отдела полиции в Твери оплатил покупки в компьютерной игре с карты задержанного

Сержант полиции обокрал задержанного в Московском отделе полиции Фото: архив "КП"

В Твери сотрудник полиции пошел на преступление из-за страсти к компьютерным играм.

Инцидент произошел в марте 2021 года в тверском РОВД. Помощник оперативного дежурного дежурной части Московского отдела полиции УМВД России по Твери 22-летний младший сержант полиции увлекся компьютерной онлайн-игрой "Warface" во время дежурства.

Для прохождения уровней требовались деньги. В это время в помещении для задержанных находился 52-летний мужчина, которого задержали за административное правонарушение.

Его имущество, в том числе банковская карта с необходимой суммой, было изъято.

Как сообщил "КП"-Тверь" источник в правоохранительных органах, младший сержант, злоупотребив служебным положением, воспользовался картой задержанного и для нужд игры перевел со счета 20 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, данный факт был выявлен сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Тверской области, по их материалам возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 285 и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ на него завели уголовное дело. Материалы направлены в Следственное управление СКР по Тверской области.

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Проводится проверка.