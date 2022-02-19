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Происшествия19 февраля 2022 7:10

Два ребёнка и два взрослых погибли при пожаре на даче в Конаковском районе

На месте работают следователи СКР и районный прокурор
Олег ХАДАЕВ
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В этом доме и произошла трагедия. Фото: Прокуратура Тверской области.

В этом доме и произошла трагедия. Фото: Прокуратура Тверской области.

Силами трёх пожарных частей Конаковского района Тверской области пришлось ликвидировать пожар в садоводческом товариществе.

Горел дачный дом в СНТ «Ёлочка». Произошло это ранним утром 19 февраля.

Позже, при разборе пожарища, огнеборцами были обнаружены четыре тела сгоревших людей — двоих детей и двух взрослых.

На место были вызваны полиция, следователи СКР и прокуратура.

Кто погибшие — пока не сообщается. На месте ЧП работают следователи СКР. Туда же прибыл Конаковский межрайонный прокурор Евгений Панов.