СКР: В Тверской области стали больше убивать, но меньше насиловать

Раскрываемость серьёзных преступлений в 2021 году держалась на высоком уровне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверские следователи подвели итоги работы за 2021 год. Как отметил руководитель следственного управления СКР по Тверской области Альберт Кизимов, особое внимание в минувшем году было направлено, в частности, на противодействие коррупции, раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений и защиту интересов несовершеннолетних.

Глава ведомства также привёл любопытную статистику по основным показателям деятельности регионального управления СКР.

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ

В Тверской области на 5% уменьшилось количество зарегистрированных преступлений. В СКР по Тверской области отмечают, что, в частности, снизилось число особо тяжких и тяжких преступлений - с 5639 в 2020 году до 5402 в 2021 году.

В сумме - да, однако отметим, что число особо тяжких преступлений всё-таки выросло.

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УБИВАЮТ ЧАЩЕ

Увы, убийств за прошлый год было зарегистрировано больше, чем годом ранее: в 2021 году - 90 убийств, а в 2020-м - 76. Тревожно, учитывая, что численность жителей у нас и без того планомерно снижается. Напомним, только за 2021 год население Тверской области сократилось почти на 17 тысяч человек, и тенденция сокращения численности неизменна на протяжении 31 года.

Кроме убийств в СКР предоставляют статистику ещё по некоторым видам преступлений.

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РАСКРЫВАЕМОСТЬ

По данным регионального СКР, раскрываемость серьёзных преступлений в 2021 году держалась на высоком уровне.

Было раскрыто 98,5% убийств, 100% изнасилований и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В 2021 году имущественный ущерб пострадавшим от преступлений составил в целом 237 млн рублей. При этом возмещено было 222 млн рублей, или 93,8%. В 2020 году, для сравнения, уровень возмещения имущественного ущерба составил всего 25,8%.

В целом же, по данным Генпрокуратуры РФ, в Тверской области нераскрытыми остаются 12 095 преступлений (за период с декабря 2009 года по настоящее время).