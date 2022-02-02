Население Тверской области сократилось на число жителей пяти районов

В условиях сокращения населения региона растёт уже второе поколение. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За 2021 год население Тверской области сократилось почти на 17 тысяч человек. Таковы данные официальной статистики - предварительную информацию о численности населения региона на начало 2022 года опубликовал Тверьстат.

На 1 января 2022 года численность населения Тверской области составила 1 228 698 человек. Это на 16 921 человека меньше, чем год назад (на 1 января 2021 года у нас насчитывалось 1 245 619 человек).

Городское население Тверской области - 937 834 человек. Сельских жителей в 3,2 раза меньше: 290 864 человек.

СМЕРТНОСТЬ РАСТЁТ, РОЖДАЕМОСТЬ СНИЖАЕТСЯ

Смертность в 2021 году в Тверской области превышала рождаемость в 2,8 раза. Согласно данным Росстата, за год в Тверской области умерли 26 570 человек (это почти на 3,5 тысячи человек больше, чем в 2020 году). Получается, что ежедневно в регионе умирали около 73 человек.

Родились в 2021 году 9445 младенцев, что на 630 меньше, чем в 2020-м.

Превышение смертности над рождаемостью составило 17 125 человек. Это наша естественная убыль.

Миграция на ситуацию практически не повлияла: за счёт приезжих население региона пополнилось на 204 человека.

КОРОНАВИРУС

Анализ смертности по причине коронавируса - дело непростое. Слишком много факторов учитывается в этом случае как медициной, так и статистикой. Приведём сухие данные Росстата по итогам 2021 года.

Коронавирус назван основной причиной смерти 4183 жителей Тверской области. У 3369 умерших он был подтверждён, а у 814 формально не идентифицирован (либо не было возможности сделать анализ, либо его результаты по каким-то причинам не посчитали достоверными).

Коронавирус отнесён к прочим важным состояниям, повлекшим смерть у 1021 человека. В том числе: у 114 человек ковид оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений, у 907 человек не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Таким образом, в 2021 году коронавирус в разной степени повлиял на смерть 5204 жителей региона.

ПО НАКЛОННОЙ…

За последние десять лет население Тверской области сократилось на 113 500 человек (на начало 2012 года в регионе жили 1 342 200 человек).

Для понимания: цифра 113 500 человек сопоставима с количеством населения Бежецкого, Бологовского, Старицкого, Калязинского и Кимрского районов, вместе взятых.

За эти десять лет число жителей региона уменьшалось последовательно - прироста не было ни в одном году. Скажем больше: тенденция неизменна уже 31 год - с 1990-го.

ТВЕРЬ

Население областной столицы на 1 января 2022 года составило 424 697 человек. За год тверичан стало меньше на 272 человека.

Тверь - областная столица, и тенденции здесь иные. За последние десять лет число жителей только росло. Исключением являются лишь два последних пандемийных года (2020-й и 2021-й), когда население сокращалось.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 2021 год в Тверской области:

Коэффициент смертности - 21,5 человека на тысячу населения.

Коэффициент рождаемости - 7,6 младенца на тысячу населения.

Коэффициент естественной убыли - 13,9 человека на тысячу населения.

Соотношение браков и разводов: 755 разводов на 1000 браков.

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