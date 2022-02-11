Лыжницу Наталью Непряеву хотят сделать Почетным гражданином Твери

Знаменитой лыжнице Наталье Непряевой Общественная палата Твери хочет присвоить звание «Почётного гражданина». Фото: ТГД

Трехкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России Наталья Непряева - воспитанница тверского спорта. Родилась и начала свою карьеру в столице Верхневолжья. В январе 2022 года Наталья впервые среди российских лыжниц выиграла общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» 2021/2022. На XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Наталья первая завоевала первую для российской сборной олимпийскую серебряную медаль на дистанции женского скиатлона. Предложение о выдвижении ее кандидатуры на присвоение звания Почетного гражданина города Твери единогласно поддержали члены Общественной палаты города.

Со столь ответственного решения начал свою работу новый созыв Палаты. Повестка первого заседания была посвящена организационным процедурам: были выбраны руководителей общественного органа. Председателем Общественной палаты города Твери стал Вадим Рыбачук, который возглавлял ее и предыдущие три года. На должность заместителя председателя была избрана Екатерина Глебова, в прошлом депутат Тверской городской Думы и Законодательного Собрания Тверской области, сегодня она возглавляет Совет общественной организации ветеранов Центрального района города Твери. Секретарем стала врач Областной клинической больницы, член общественной организации «Врачебная Палата Тверской области» Екатерина Парамонова.

В Совет Общественной палаты города Твери также вошли: директор муниципальной библиотечной системы города Твери Елена Баранова, директор школы № 34 Вера Панкова, председатель Благотворительного фонда Тверской области «Защита и справедливость» Сергей Панчин, заместитель председателя общественной организации «Союз десантников» Алексей Виноградов, директор Благотворительного фонда Владимира Спивакова «Верхневолжье» Светлана Шепет, член общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Анатолий Николаев.

Теплые слова напутствия и пожелания в адрес нового созыва сказал Глава города Твери Алексей Огоньков. Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев отметил, что Общественная палата стала неотъемлемой частью городской жизни: «Много благих дел было сделано за это время, уникальных проектов реализовано. Сегодня в Палате представители разных сфер. Ваш опыт и знания, ваша гражданская позиция, сегодня, как никогда, востребованы обществом. Авторитет, имидж и ресурс Общественной палаты – это сплав личного авторитета и интеллектуального потенциала каждого из вас! Желаю вам конструктивной работы и искренне рассчитываю на вашу поддержку и сотрудничество!»