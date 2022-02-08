Экспресс-тесты на коронавирус стоят недёшево и есть не во всех аптеках Твери

Прокуроры изучат закупочные цены и наценки аптекарей. Фото: Виктория ТУШКОВА

Спрос на экспресс-тесты (тесты на антигены коронавируса), которые продаются в аптеках, в ближайшие дни может вырасти. Все вокруг болеют, и попасть на ПЦР-анализ не так просто даже с направлением на руках. По новым санитарным правилам отменён повторный тест на коронавирус для тех, кто уже сидит на больничном. У контактных анализы теперь вообще не берут, если нет признаков заболевания.

А это значит, что люди захотят самостоятельно убедиться в своей незаразности.

Для них остаётся два варианта: бегать по платным лабораториям или купить экспресс-тест в аптеке. Сразу скажем: результат экспресс-тестирования не является основанием для постановки диагноза. Но сообщить результат врачу, дабы тот принял нужное решение, конечно, следует.

Результата домашнего теста для диагноза недостаточно, но если он положительный, следует сообщить врачу. Фото: Виктория ТУШКОВА

8 февраля «КП»-Тверь» вместе с представителем прокуратуры побывала в аптеках Твери.

- Мероприятие это запланировано в целях мониторинга, - объяснил старший помощник прокурора Центрального района Твери Андрей Андреев. - Учитывая важность ситуации, мы изучим закупочные цены на тест-системы и наценки, которые делают продавцы.

Когда будет собрана информация, ведомство сможет понять, не чрезмерно ли наживаются иные продавцы на общественно важном товаре (вспомните историю с медицинскими масками, цены на которые в начале пандемии выросли в десять и более раз).

ПРИДЁТСЯ ПОИСКАТЬ

Вместе с Андреем Андреевым мы обошли три аптеки на Волоколамском проспекте. В первой фармацевт сообщила: экспресс-тестов нет и не ожидается. В другой аптеке предположили, что тесты могут завезти через несколько дней. И лишь в одной они оказались в наличии.

Три разных теста от разных производителей. Все довольно дорогие: 950, 990 и 1290 рублей. Насколько аптечная цена выше той, что установил поставщик, оперативно выяснить не удалось. Фармацевт послала запрос в головной офис, откуда должны будут в течение пары дней передать информацию в прокуратуру.

Однако в одном аптечном пункте нам сообщили, что наценка на тесты «вроде бы невысокая - рублей 200-300».

Тесты нашлись не во всех аптеках. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ещё пару аптек «КП»-Тверь» посетила самостоятельно. В одной из них тестов тоже не оказалось, в другой в наличии был только тест на иммуноглобулины крови. Чтобы сделать его в домашних условиях, придётся уколоть палец. Стоит такой тест 680 рублей. Определить заболевание в самом его начале этот тест не способен: его результаты могут быть показательны, когда организм начнёт активно вырабатывать антитела.

Можно купить экспресс-тесты и в интернете. Там цены варьируются от 1200 до 2300 рублей.

ЦЕНЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ

Тестирование на коронавирус в платных лабораториях стоит по-разному. Здесь ценовую политику прокуратура также будет отслеживать. Пока, по данным ведомства, в Твери можно пройти платный ПЦР-тест по цене от 1100 до 1500 рублей. Лаборатории в районах области цены держат выше: 1500 рублей, 1750 рублей.

Решившись сделать ПЦР-тест в лаборатории и планируя бюджет, учитывайте, что отдельно придётся заплатить за взятие биоматериала. Обычно цена варьируется от 150 до 300 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Аптечный экспресс-тест - не то же самое, что анализ ПЦР, который возможно провести только в условиях лаборатории. Для экспресс-теста также требуется забор биоматериала из ротоглотки, но наличие вируса определяется по другой методике: с помощью иммуно-хроматографического анализа (ИХА).

В основе ИХА лежит реакция между антигеном вируса и соответствующим ему антителом в биологических материалах. Если взаимодействие произошло, на полоске теста окрасится определённая зона. Это похоже на известные многим домашние тесты на беременность.

Экспресс-тест - не диагностическое, а скорее скрининговое исследование (скрининг - система первичных обследований с целью выявления возможного заболевания). Для постановки диагноза результаты экспресс-теста нужно подтверждать тестом ПЦР.