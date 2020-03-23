Режим повышенной готовности в Твери из-за коронавируса: Производитель медицинских масок рассказал, почему в Твери их продают по 40 рублей за штуку
Конечно, против вируса, в том числе и COVID-19, медицинская маска не панацея. Но как дополнительное средство предохранения при режиме повышенной готовности в Твери из-за коронавируса медики настоятельно рекомендуют её использовать.
На улице в маске необходимости нет, а вот в общественных местах носить её весьма и весьма желательно.
Но вот незадача: из аптек маски пропали. След их простыл и в известных интернет-аптеках, где обычно можно заказать практически всё, что здоровью нашему угодно.
А в соцсетях тем временем, наоборот, появились предложения. «Медицинские трёхслойные маски, всегда в наличии», - зазывает объявление. Про цену ничего не сказано, равно как нет информации о производителе. Не спекулянты ли?
Звоню по указанному телефону.
- Почём маски продаёте? - интересуюсь.
- А сколько берёте? - отвечают мне вопросом на вопрос.
- Ну... на всю семью.
- У нас продажи от 100 штук. По 40 рублей будет за штуку. Маски качественные, по ГОСТу сделаны, у нас собственное производство.
Да уж… Четыре тысячи рублей из семейного бюджета вынь да положь. Учитывая, что маски-то одноразовые. Это значит, что любая поездка в автобусе дорожает на 40 рублей, любой визит в магазин или другое общественное место обретает вполне осязаемую плату за вход. Это при том, что ранее маски стоили не выше 10 рублей!
Высказываю свои сомнения продавцу и получаю ответ, что 40 рублей за маску – это ещё дёшево, конкуренты продают и по 60 рублей.
- А не стыдно вам так зарабатывать? Получается, на беде наживаетесь, - говорю.
- Мы, наоборот, помогаем! – отвечает мой собеседник, представившийся Владимиром. - Посмотрите, интернет-магазины почём маски продают! А мы стараемся цену держать, но ниже не можем: поставщики материалов цены подняли.
На известных торговых интернет-площадках цены на маски и правда чаще всего «конские». Примерно по 40 рублей предлагает маски один из магазинов. Такая цена будет, если заказать партию в 50 масок. Однако на момент, когда я штудировала эти сайты, под подобными предложениями значилось: «закончились». Актуальными были варианты купить 10 масок (79 рублей за штуку) или 5 масок (98 рублей за штуку).
На другой торговой площадке предлагали партии по 30 штук (около 40 рублей за одну маску) и по 10 штук (80 рублей за одну).
Признавшись своему телефонному собеседнику, что на самом деле я журналист, расспросила Владимира о том, почему медицинские маски настолько подскочили в цене.
- У нас сертифицированное производство, мы покупаем качественные материалы у официальных поставщиков. «На коленке», подпольно маски не шьём. А значит, зависим от цен, которые назначают поставщики, - рассказал Владимир. - Последние закупки нам обошлись значительно дороже, отсюда и цены на продажу. Я считаю, тут нет спекуляции никакой вообще, мы народу помогаем.
По словам Владимира, когда в мире начал распространяться новый коронавирус, поставщики подняли цены на материалы для изготовления масок на 300%. Соизмеримо подорожали и готовые изделия.
В тверские аптеки предприятие Владимира, как он уверяет, маски не поставляет. Производство находится в Московской области и работает со столичными сетями. В Тверской области у завода есть склады, с них маски и продают. Ну а московские аптеки закупают маски примерно по той же цене, что предлагается для тверичан.
В общем, ни подтвердить, ни опровергнуть слова Владимира мы не можем, возможно, он маски просто перекупил, а может, и правда у него цех...
Кстати, о перекупщиках. Они, конечно, нашлись. Но тоже оказались весьма «социально ответственными».
- Почём маски медицинские продаёте? - задаю тот же вопрос по ещё одному номеру, найденному в соцсетях.
- А сколько вам надо? - получаю тот же ответ.
- Штук пятьдесят.
- Тридцать пять рублей, - человек на той стороне телефонного провода лаконичен.
- А откуда вы их берете? Не «самопал» какой?
- Заводские. Фабричные. Мы их на заводе по 33 рубля покупаем. Все накладные, сертификаты, всё есть. Всё официально, - сообщил мужчина и внезапно добавил, вероятно, заподозрив, что вопросы задаются ему не из любопытства: - Так что, если вы хотите какую-то статью написать, мы можем все документы предоставить. До свидания.
Что до аптек, то там маски по-прежнему в дефиците. В одной из сетей предположили, что поставка, возможно, будет после 25 марта, но по ценам сориентировать не смогли. Другая аптечная сеть ответила, что масок нет и не будет. Ещё в нескольких аптечных пунктах затруднились ответить, можно ли в ближайшее время ждать поставок.
КСТАТИ
«КП»-Тверь» совершенно бесплатно даёт совет: если маска за 35-40 рублей вам не по карману, можно сделать её самостоятельно. Для этого вам понадобятся марля, ножницы и нитки.
Отрежьте кусок марли размером 90х45 см. В центр этого куска положите ещё один отрез марли, сложенный не менее чем в 5-6 слоёв. Он должен закрыть площадь размером примерно 20х15 см.
Свободные концы большого куска марли (30-35 см) разрезаем посередине, это будут завязки. Если их обшить, маска продержится дольше и будет меньше «сыпаться».
Остался последний шаг: подвернуть верхний и нижний слои маски, подогнав её под свой размер: маска должна хорошо закрывать нос и рот, доходя почти до ушей и захватывая подбородок. Готово! Не так аккуратно, как покупная маска, но лучше, чем ничего. Будьте здоровы!
Умение делать марлевую маску по нынешним временам очень полезно.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»