Режим повышенной готовности в Твери из-за коронавируса: Производитель медицинских масок рассказал, почему в Твери их продают по 40 рублей за штуку

Конечно, против вируса, в том числе и COVID-19, медицинская маска не панацея. Но как дополнительное средство предохранения при режиме повышенной готовности в Твери из-за коронавируса медики настоятельно рекомендуют её использовать.

На улице в маске необходимости нет, а вот в общественных местах носить её весьма и весьма желательно.

Но вот незадача: из аптек маски пропали. След их простыл и в известных интернет-аптеках, где обычно можно заказать практически всё, что здоровью нашему угодно.

А в соцсетях тем временем, наоборот, появились предложения. «Медицинские трёхслойные маски, всегда в наличии», - зазывает объявление. Про цену ничего не сказано, равно как нет информации о производителе. Не спекулянты ли?

Звоню по указанному телефону.

- Почём маски продаёте? - интересуюсь.

- А сколько берёте? - отвечают мне вопросом на вопрос.

- Ну... на всю семью.

- У нас продажи от 100 штук. По 40 рублей будет за штуку. Маски качественные, по ГОСТу сделаны, у нас собственное производство.

Да уж… Четыре тысячи рублей из семейного бюджета вынь да положь. Учитывая, что маски-то одноразовые. Это значит, что любая поездка в автобусе дорожает на 40 рублей, любой визит в магазин или другое общественное место обретает вполне осязаемую плату за вход. Это при том, что ранее маски стоили не выше 10 рублей!

Высказываю свои сомнения продавцу и получаю ответ, что 40 рублей за маску – это ещё дёшево, конкуренты продают и по 60 рублей.

- А не стыдно вам так зарабатывать? Получается, на беде наживаетесь, - говорю.

- Мы, наоборот, помогаем! – отвечает мой собеседник, представившийся Владимиром. - Посмотрите, интернет-магазины почём маски продают! А мы стараемся цену держать, но ниже не можем: поставщики материалов цены подняли.

На известных торговых интернет-площадках цены на маски и правда чаще всего «конские». Примерно по 40 рублей предлагает маски один из магазинов. Такая цена будет, если заказать партию в 50 масок. Однако на момент, когда я штудировала эти сайты, под подобными предложениями значилось: «закончились». Актуальными были варианты купить 10 масок (79 рублей за штуку) или 5 масок (98 рублей за штуку).

На другой торговой площадке предлагали партии по 30 штук (около 40 рублей за одну маску) и по 10 штук (80 рублей за одну).

Признавшись своему телефонному собеседнику, что на самом деле я журналист, расспросила Владимира о том, почему медицинские маски настолько подскочили в цене.

- У нас сертифицированное производство, мы покупаем качественные материалы у официальных поставщиков. «На коленке», подпольно маски не шьём. А значит, зависим от цен, которые назначают поставщики, - рассказал Владимир. - Последние закупки нам обошлись значительно дороже, отсюда и цены на продажу. Я считаю, тут нет спекуляции никакой вообще, мы народу помогаем.

По словам Владимира, когда в мире начал распространяться новый коронавирус, поставщики подняли цены на материалы для изготовления масок на 300%. Соизмеримо подорожали и готовые изделия.

В тверские аптеки предприятие Владимира, как он уверяет, маски не поставляет. Производство находится в Московской области и работает со столичными сетями. В Тверской области у завода есть склады, с них маски и продают. Ну а московские аптеки закупают маски примерно по той же цене, что предлагается для тверичан.

В общем, ни подтвердить, ни опровергнуть слова Владимира мы не можем, возможно, он маски просто перекупил, а может, и правда у него цех...

Кстати, о перекупщиках. Они, конечно, нашлись. Но тоже оказались весьма «социально ответственными».

- Почём маски медицинские продаёте? - задаю тот же вопрос по ещё одному номеру, найденному в соцсетях.

- А сколько вам надо? - получаю тот же ответ.

- Штук пятьдесят.

- Тридцать пять рублей, - человек на той стороне телефонного провода лаконичен.

- А откуда вы их берете? Не «самопал» какой?

- Заводские. Фабричные. Мы их на заводе по 33 рубля покупаем. Все накладные, сертификаты, всё есть. Всё официально, - сообщил мужчина и внезапно добавил, вероятно, заподозрив, что вопросы задаются ему не из любопытства: - Так что, если вы хотите какую-то статью написать, мы можем все документы предоставить. До свидания.

Что до аптек, то там маски по-прежнему в дефиците. В одной из сетей предположили, что поставка, возможно, будет после 25 марта, но по ценам сориентировать не смогли. Другая аптечная сеть ответила, что масок нет и не будет. Ещё в нескольких аптечных пунктах затруднились ответить, можно ли в ближайшее время ждать поставок.

КСТАТИ

«КП»-Тверь» совершенно бесплатно даёт совет: если маска за 35-40 рублей вам не по карману, можно сделать её самостоятельно. Для этого вам понадобятся марля, ножницы и нитки.

Отрежьте кусок марли размером 90х45 см. В центр этого куска положите ещё один отрез марли, сложенный не менее чем в 5-6 слоёв. Он должен закрыть площадь размером примерно 20х15 см.

Свободные концы большого куска марли (30-35 см) разрезаем посередине, это будут завязки. Если их обшить, маска продержится дольше и будет меньше «сыпаться».

Остался последний шаг: подвернуть верхний и нижний слои маски, подогнав её под свой размер: маска должна хорошо закрывать нос и рот, доходя почти до ушей и захватывая подбородок. Готово! Не так аккуратно, как покупная маска, но лучше, чем ничего. Будьте здоровы!