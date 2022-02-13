История открыток: Верит ли молодёжь Твери в армию и солдат?

Красивые открытки к 23 февраля подписывались девушками от руки. Фото: Любовь Абракадаброва

В одной из частей Тверского гарнизона, в комнате для посетителей, на стеллаже с книгами я случайно обнаружила две открытки с рукописным поздравлением солдат с Днём защитника Отечества 23 февраля.

Дежурный сбивчиво рассказал мне о какой-то акции, в рамках которой в часть раньше приезжали молодые девушки и лично дарили такие открытки солдатам срочной службы. В привычную однотонную армейскую жизнь на один день врывалась красота из-за забора: звонкий девчачий смех, яркие наряды, искренние слова…

Вообще, мне повезло найти эти открытки, поскольку обычно военнослужащие забирали их с собой и бережно хранили вместе с остальными воспоминаниями о службе в Российской Армии.

- Но больше они не приезжают, акцию, наверное, закрыли, - сообщил сержант Иванов.

Если так, то жаль. Я искренне считаю, что подобные акции должны быть. И не только с задачей подбодрить и порадовать солдат, а в целях пропаганды военной службы. Современные молодые люди боятся срочной службы в армии. Им кажется (ну, я так думаю), что служба это что-то постыдное, опасное, нерациональное.

И решила я узнать, откуда открытки, чтобы узнать почему отменили событие. На обратной стороне картинки нашлось направление: Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери, Муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-молодёжный центр» города Твери, акция: «Мы верим в тебя, солдат».

Как пояснила мне представитель организации «Молодёжь Твери» Светлана Воронцова, действительно, в прежние года делегации девушек из тверских волонтёрских организаций совершали рейд по войсковым частям города Твери для торжественного поздравления солдат срочной службы и вручения памятных открыток. Будет ли акция в этом году - она сомневалась.

Мне стало интересно, как эти девушки умудрялись попасть в воинскую часть дальше комнаты посетителей, ведь нельзя просто так зайти внутрь. С этими вопросами вышла на одного из организаторов акции, волонтёра Анну Мирошниченко. Анна рассказала мне, что акция была запущена в 2012 году отделом гражданско-патриотического воспитания МБУ "Подростково-молодёжный центр". Её автор — Салманова Елена Викторовна, на тот момент была заведующей этим отделом.

В 2012 году акция проводилась только на базе в/ч 53956. Девушки из образовательных учреждений и волонтерских организаций Твери подписывали открытки, которые вручались молодым людям, проходящим срочную службу. Таким образом девушки-волонтеры под руководством Анны посещали воинскую часть и в торжественной обстановке вручали солдатам открытки, которые были ими же и разработаны.

В последующие года к акции были подключены и другие воинские части, количество открыток с каждым годом росло, к делу стали присоединяться творческие коллективы, которые действовали совместно с волонтерами.

В 2017 году был проведен первый ежегодный молодёжный конкурс рисунков "Мы верим в тебя, солдат!". Рисунки победителей стали основой для открыток.

Перед отправкой открыток в воинские части, они передавались в образовательные учреждения, где их подписывали девушки, являющиеся учащимися старших классов и студентами колледжей и ВУЗов. Во многих учреждениях подключали преподавателей русского языка и литературы, чтобы тексты открыток были проверены сначала в черновом варианте, потом уже перенесены на открытки. Многие поздравительницы писали пожелания от себя лично, были и такие, кто находил и сочинял красивые стихи.

Девушки открытки подписывали с удовольствием, солдаты тоже рады были. А вот с руководством частей было по-разному, какие-то впускали без проблем и собирали весь личный состав, другие забирали открытки на КПП и раздавали сами, не пуская внутрь. Акция была востребована, много рисунков подавали на конкурс и воинские части участвовали всегда добровольно, не по указанию сверху.

Поговорила я и с нынешним руководителем акции Татьяной Наветной. Оказывается, акцию никто не отменял. Она проводится Комитетом по делам молодежи Тверской области и уже вовсю работает. Объявлен конкурс среди школьников на соответствующие тематике рисунки, лучшие из которых «переедут» на открытки. Единственное новшество в соответствии со временем: в воинские части девушки не поедут. В связи с пандемией открытки отправятся к солдатам по почте.