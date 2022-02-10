«Мисс Тверь-2022»: определены 17 девушек, которые поборются за корону первой красавицы областной столицы

Момент кастинга конкурса «Мисс Тверь -2022». Фото: агентство New Fashion Look/Федюшин Глеб, Тишкова Анна

В минувшую пятницу в Твери завершился отбор претенденток на корону «Мисс Тверь-2022». Конкурс проходит ежегодно в конце апреля, но подготовка к нему начинается гораздо раньше - ещё в начале зимы. Принять участие в кастингах может любая девушка, лишь бы параметры подходили и желание дерзать на модельном поприще.

- Кастинги на конкурс начались с октября, мы отсмотрели более 60 девушек, 28 из них мы отобрали на финальный кастинг, в рамках которого члены жюри выбрали 17 участниц, - пояснила в разговоре с «КП»-Тверь» Евгения Акмаева директор конкурса красоты «Мисс Тверь».

Итак, в пятницу 4 февраля, в офисе модельного агентства New Fashion Look, что на Московской, было, как вы сами понимаете, очень много прекрасных девушек. Но не только красотой и грацией пленяли в этот вечер они строгое жюри.

Покоряли своими талантами: кто-то решился продемонстрировать гимнастическую растяжку, а кто-то принёс свои акварели. Такие творческие работы отнюдь не лишние. В рамках традиционного конкурса талантов уже в ходе финала умения эти очень востребованы и добавят голосов от жюри.

Итак, в состав жюри конкурса «Мисс Тверь-2022» вошли:

Евгения Акмаева - директор конкурса красоты «Мисс Тверь»;

Олег Иванов - председатель совета директоров предприятия “Торжокские Золотошвеи»;

Халиг Асланов - владелец ресторанов «Старый Баку» и «Riviera»;

Артём Симонов - директор сети часовых салонов «Интерчас»;

Оксана Ильина - менеджер по рекламе группы компаний «Мермерины»;

Наталья Павлова - «Мисс Тверь»-2021;

Арина Никитина - режиссёр конкурса красоты «Мисс Тверь-2022».

Своими впечатлениями от финального кастинга с «Комсомолкой» поделилась действующая королева красоты «Мисс Тверь»-2021 Наталья Павлова:

- В этом году на финальный кастинг пришло множество прекрасных девушек! Они рассказывали нам о себе, дефилировали и демонстрировали свои творческие способности. Выбор было сделать, действительно, очень трудно. В результате у нас получился сильный и яркий состав. Думаю, что каждая из девушек проявит себя, научится чему-то новому и станет увереннее в себе благодаря конкурсу!

Итак (барабанная дробь) за корону «Мисс Тверь-2022» поборются:

1. Петерс Полина

2. Румянцева Дарья

3. Пономарева Алина

4. Дзюбова Елизавета

5. Мамонтова Полина

6. Левашова Софья

7. Карацеева Ангелина

8. Гончарова Анна

9. Михайловская Анна

10.Тикко Алена

11. Антонова Юлия

12. Черникова Ксения

13. Кузьмина Софья

14. Будничева Анастасия

15. Рябченко Алина

16. Тягина Лолита

17. Ломакина Екатерина.

Впереди у финалисток ещё почти два месяца подготовки. Стать ещё более прекрасными, грациозными, научиться красиво ходить по подиуму, демонстрировать наряды и собственные таланты им поможет команда конкурса.

«Комсомольская правда»-Тверь» традиционно выступает информационным партнёром главного конкурса красоты столицы Верхневолжья. Смотрите фото-отчёты и большой репортаж финала конкурса на всех наших информационных платформах.

Имя «Мисс Тверь-2022» станет известно 22 апреля.

Участницы кастинга. Фото: агентство New Fashion Look/Федюшин Глеб, Тишкова Анна

Жюри конкурса. Фото: агентство New Fashion Look/Федюшин Глеб, Тишкова Анна

Момент кастинга конкурса. Фото: агентство New Fashion Look/Федюшин Глеб, Тишкова Анна

Творческие работы участницы кастинга. Фото: агентство New Fashion Look/Федюшин Глеб, Тишкова Анна

Участница кастинга. Фото: агентство New Fashion Look/Федюшин Глеб, Тишкова Анна

Участница кастинга. Фото: агентство New Fashion Look/Федюшин Глеб, Тишкова Анна

Участница кастинга. Фото: агентство New Fashion Look/Федюшин Глеб, Тишкова Анна

Участница кастинга. Фото: агентство New Fashion Look/Федюшин Глеб, Тишкова Анна