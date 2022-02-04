Фонтан с осетром, аппарат с газировкой и советские лозунги: Разглядываем Тверь 70-х годов на уникальных фотографиях

Давайте вместе сохраним память о старой Твери! Фото: из архива Натальи Потёмкиной.

И вновь мы листаем страницы семейных фотоальбомов - это рубрика «Дворы нашего детства», в которой читатели делятся старыми снимками и воспоминаниями о Твери. Сегодня наш выпуск посвящён 70-м годам прошлого века. Фотографии в редакцию прислала жительница Твери Наталья Потёмкина. В начале 70-х она была студенткой Калининского культпросветучилища (сегодня это колледж культуры имени Николая Львова).

«У нас был такой предмет - фотодело, и я им очень увлекалась. У меня был свой фотоаппарат «ФЭД». В училище устраивали выставки лучших фотографий. Вспоминаются те годы... В каких условиях мы жили... В основном все были из районов. Очень дружили, делились и продуктами, привезёнными из дома, и нарядами», - вспоминает Наталья Николаевна.

Торговый центр на Орджоникидзе. Калинин, начало 70-х. Фото: из архива Натальи Потёмкиной.

Были у того времени свои беды, но, что ни говорите, было и много прекрасного. В нынешней информационной повестке иногда становится жаль утраченных советских лозунгов. На этом фото, где юная Наташа позирует перед домом быта на Орджоникидзе, в кадр попала часть плаката. Текст угадать легко: «Сделаем Калинин городом высокой культуры!»

А вот совершенно удивительное фото. Практически ничего из того, что есть на снимке, не сохранилось сегодня. Это площадка сразу перед центральным входом в горсад.

Давайте вместе сохраним память о старой Твери! Фото: из архива Натальи Потёмкиной.

Сегодня там другая разбивка аллей. Давно позабыли мы, каково это - пить газировку из автоматов (видите, вон они, справа: копейка - простая вода с газом, три копейки - ещё и с сиропом). Перед автоматами всегда толпились не искушённые в удовольствиях советские люди: «Ммм, холодненькая!» Пили из одного и того же стеклянного стакана, обмыли в специальном устройстве-фонтанчике, и всё - виданное ли дело сегодня?

На заднем плане - портрет Ильича. Героиня сегодняшнего рассказа вспоминает, что в горсаду летом часто ставили портреты-мозаики вождя мирового пролетариата, созданные из живых цветов. Но этот просто нарисован.

Скульптуру «Рыбак с осетром», венчающую фонтан, тоже застали уже не все. Исчез он вроде бы в начале 80-х. Атлетично сложенный парень держит в руках огромную рыбину, изо рта которой бьёт струя воды. Куда там нынешнему бодипозитиву! Во всей красе культ спортивного трудового тела - сильного и способного работать по-стахановски.

Посмотрите на эту огромную сосну! Метров двадцать, наверное. Это микрорайон «Чайка», 1971 год.

Сосна в микрорайоне «Чайка», застройка там началась совсем недавно, 1971 год. Фото: из архива Натальи Потёмкиной.

Застройка здесь началась всего за три года до момента фотографирования, и пятиэтажки на заднем плане совсем новенькие. Вокруг - чисто полюшко, по которому добираются домой счастливые новосёлы. Что стало с той сосной? Напишите нам, если знаете.

«Чайка», 1971 год. Фото: из архива Натальи Потёмкиной.

Дорогие читатели «КП»-Тверь»! Проект «Дворы нашего детства» продолжается. Присылайте нам свои фотографии - как старые архивные снимки, так и более современные, запечатлевшие наш город в 80-х и 90-х годах. Хотя, чего уж там, и нулевые пора вспоминать!

Отправляйте фото в наши группы в соцсетях VK, FB и OК, на электронную почту gazeta@kptver.ru (с пометкой: Дворы нашего детства). Опишите обстоятельства, в которых были сделаны фотографии (или хотя бы то, что знаете), и, конечно, ваши чувства, которые они рождают. Фотографии мы опубликуем на сайте kp.ru, а лучшие напечатаем в газете «Комсомольская правда»-Тверь». Двух владельцев самых интересных архивных фото и воспоминаний будут ждать призы от «КП»-Тверь» и нашего партнёра - квест-экскурсий «Гуляем по Твери»: пригласительные на увлекательную и очень необычную экскурсию.

Давайте вместе сохраним память о старой Твери!