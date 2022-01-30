«Радуюсь каждому дню и ценю тех, кто меня окружает»: Как сейчас живет девушка-фотограф из Твери, которая борется с раком легких 4-й стадии

Сегодня Юлия Филиппова чувствует себя достаточно хорошо и продолжает курс лечения. Фото: VK/filippova_tver

Год назад у 33-летней Юлии Филипповой из Твери врачи диагностировали рак легких 4-й стадии. Покашливать начала за месяц до диагноза. Кашель был едва заметный, несколько раз в день. Рентген показал пневмонию, назначили антибиотики. Когда же лечение не помогло, врач отправил на КТ, которое выявило рак легких 4-й стадии.

Юля не побоялась рассказать о своем диагнозе в соцсетях и попросила помощи. Предстояло длительное дорогостоящее лечение, и девушка написала о диагнозе с просьбой помочь кто чем может.

Тогда некоторые люди сразу ей не поверили - успешный семейный фотограф, в прошлом ведущая прогноза погоды на гостелеканале, счастливая жена, с супругом вместе со студенчества, мама очаровательной 12-летней дочки. В соцсетях ее привыкли видеть успешной, позитивной, с блистательной улыбкой и вдруг - фото худой, изможденной девушки с бинтом после пункции на предплечье и тоненькие буквы SOS, которые она сама написала поверх фото.

Но были и те, кто сразу понял: беда. Новость мгновенно разлетелась по интернету. Ее подхватили Юлины коллеги-журналисты с телеканала, потом и другие местные СМИ.

Под постом о помощи - сотни комментариев о готовности помочь. Юля ненадолго ушла из сетей, началось лечение. Но потом вернулась.

И вот после Нового года, заглянув на ее страничку, я увидела прежнюю Юлю - прекрасную девушку с обворожительной улыбкой, правда, волосы стали короче. Неужели случилось чудо и страшная болезнь отступила, исчезла, оказалась дурной шуткой матушки-природы?

Оказалось, нет. Юлия продолжает борьбу и сдаваться не намерена. Да, диагноз не позволяет давать прогнозов, но она лечится, и многому научилась за этот год. В том числе как принять и жить с таким онкозаболеванием. Об этом она согласилась рассказать читателям «КП»:

«Человек не знает, когда закончится его жизнь, просто мы об этом не думаем, пока нас не касается какая-то проблема. Думаем, что все мы будем жить условно 100 лет.

Я сейчас радуюсь каждому дню, ценю то, что у меня есть, и тех, кто меня окружает. Ценю то, что живу в одном городе с родителями и мы часто видимся, что у меня есть замечательный муж, замечательная дочка - это всё подарено мне свыше, для того чтобы любить эту жизнь. Такого сильного удовольствия от жизни, которое есть сейчас, у меня раньше не было. Сейчас я научилась видеть гораздо больше прекрасного вокруг себя каждый день и безумно этому благодарна. Говорю своим родным, мужу, дочке: посмотрите, какое прекрасное небо вокруг, какие облака, какие шикарные сугробы, как красиво переливается снег под лучами солнца.

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Конечно, этот год был очень сложным. Самое страшное было - боязнь за своих родных и близких, боязнь, как моя семья будет без меня. Но благодаря поддержке близких я достаточно быстро пришла в себя и встала на путь борьбы.

Я поняла, что, если не вынырнуть из этих переживаний, просто сойдешь с ума. Я внушила себе, что буду бороться всеми силами, доступными мне. Когда я поговорила с людьми, которые прошли через подобные проблемы, внутри меня воцарилась уверенность, что всё будет хорошо.

Пост в соцсети, в котором Юлия рассказала о своём заболевании, никого не оставил равнодушным. Фото: скрин страницы VK/filippova_tver

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Состояние здоровья в начале моего лечения было просто ужасным. Я лежала, спала практически целыми днями. Была большая слабость.

Ни в какой интернет, узнав диагноз, я не залезала, никаких форумов не читала. У меня был ранее горький опыт по этому поводу. У всех свои проблемы - каждый организм реагирует по-своему, каждый переносит это заболевание по-своему. Нельзя думать, что у тебя будет то же самое, что у Маши, Пети, Васи. Это очень страшно, когда ты погружаешься во все эти форумы, в мысли и переживания других людей.

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Сначала я попала в онкоцентр в Твери. Раньше всегда это здание проходила стороной и думала: господи, какой ужас! И вот судьба так сложилась, что я попала в него, пролежала там чуть меньше месяца. Там мне поставили диагноз. И дальше мы решили, что я буду проходить лечение в Москве. Так я попала в онкологический институт имени Герцена (МНИОИ им. П. А. Герцена - старейшее научно-практическое учреждение Европы и первое онкологическое учреждение России. - Ред.). Там меня смотрели несколько врачей, и по результатам материалов, которые мы привезли с собой, назначили лечение.

Я прохожу там курсы химиотерапии. Курсы регулярные - через неделю, через две, в зависимости от результатов анализов. Врач назначает, когда приезжать. Госпитализация моя туда не потребовалась.

Первые курсы химиотерапии давались мне тяжело. Я долго отходила, практически не могла есть, очень сильно теряла в весе. Похудела страшно: весила всего 37 килограммов. Потом становилось всё лучше и лучше, помогли назначенные врачом дополнительные уколы - я стала быстрее восстанавливаться после химии, аппетит появился и силы.

Перед началом лечения и в его процессе мне назначали очень большое количество обследований: и КТ, и ПЭТ КТ, и всякие МРТ, и чего там только не было - очень-очень много анализов, и на всё это нужно очень много денег. Я благодарна всем, кто откликнулся, благодаря их помощи я смогла пройти всю эту диагностику.

Обследования показывают, что внутри меня достаточно большое количество новообразований, и именно поэтому оперировать их невозможно и поэтому пока единственным вариантом лечения остается химиотерапия. Никаких прогнозов врачи не дают - пока лечимся.

Сейчас, буквально несколько дней назад, я делала очередное КТ-обследование, которое показывает, что внутри меня. Ну и, к сожалению, там пока не такая радужная картинка, как хотелось бы... Динамика отрицательная, что-то появляется, что-то становится больше. Будем консультироваться с врачом и, возможно, менять лечение. Вообще, мне очень нравится наше взаимодействие с лечащим врачом - мы на связи в мессенджере. Нет необходимости ехать в Москву на консультацию, я высылаю ему анализы, он расписывает дальнейшее лечение.

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По поводу ковида. Одни врачи мне предложили сделать медотвод, а делать или не делать прививку - решать мне. Другие врачи сказали: «Вы лучше сделайте прививку, но на всякий случай мы вам напишем медотвод». В общем, никто на себя ответственность брать не хочет. И поэтому решение оставляют за мной. Я не делала прививку от ковида. Потому что, честно говоря, боюсь ее последствий. Неизвестно, как мой организм отреагирует на эту вакцину. Рисковать сейчас тоже страшно. Поэтому я стараюсь поменьше находиться в общественных местах и надеюсь, что всё будет хорошо.

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Сейчас я чувствую себя достаточно хорошо и бодро. Хватает сил на то, чтобы готовить, заниматься порядком в доме, помогать родным и близким. Сейчас я чувствую себя настоящим полноценным человеком со всеми физическими возможностями.

Единственное, что пока не могу заниматься любимым делом - я семейный фотограф. Очень сложно приседать много раз во время часовой фотосессии, наклоняться. Физически я сейчас немножко слабее, чем раньше.

Я нашла другое увлечение. Сейчас я активно вяжу игрушки и продаю их. Мне нравилось это дело уже давно. Сейчас как раз куча времени для этого. Я счастлива, что есть те, кто игрушки покупает, что они людям нравятся. Помимо игрушек я веду две группы в ВК - наполняю их контентом. И тем самым зарабатываю немножко денег. Очень рада, что хоть чуть-чуть, но могу помогать мужу организовывать семейный бюджет.

Сейчас благодаря моему хорошему состоянию могу готовить всякие вкусняшки: я большая любительница всяких пирожных, тортов. Очень люблю готовить и дочку приучаю потихоньку. Своими рецептами в Инстаграмм делюсь. Спасибо моему самочувствию, что сейчас у меня есть возможность вести блог.

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Однажды мне написал Артём Алискеров (тверской спортсмен-энтузиаст, несколько лет боролся с раком крови, верил, что победит, постоянно рассказывал о своей борьбе, мотивировал других - сейчас болезнь в стадии ремиссии. Артём считает, что рак побежден, продолжает занятия спортом. - Ред.) и сагитировал меня на то, чтобы поехать в горы. Он посоветовал мне эту поездку, потому что когда-то ему посоветовали поездку именно в горы. Горный воздух лечит, исцеляет все эти проблемы.

Мы очень быстро собрались, купили билеты на поезд. Решили организовать эту поездку именно на поезде, потому что дочка никогда на нем не путешествовала. Мы решили обязательно ей показать, что это такое, и самим заодно вспомнить детские впечатления. Я очень благодарна Артёму, что он сподвиг нас на такое решение - мы бы никогда вот так не собрались в Красную Поляну. Тут всё совпало удачно, и мы оказались в Адлере, сходили на море. Я обожаю море. Просто находиться рядом с морем - это уже потрясающий заряд энергии. В Красной Поляне мы пробыли почти неделю, поднимались в горы, там очень красивая природа. Такое путешествие нужно было всем. И мне в первую очередь, для того чтобы переключиться на другие мысли - на положительные. Эта поездка нужна была моему мужу, для того чтобы тоже переключиться со всех переживаний, отвлечься. И дочке нашей, для того чтобы увидеть, что такое путешествие на поезде и горы.

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И каблуки... Я раньше носила каждый день обувь на каблуках и чувствовала себя при этом потрясающе красивой, довольной. И почему-то с приходом этой проблемы я поменяла обувь на кроссовки и кеды. Наверное, в первую очередь это связано с тем, что я сначала чувствовала себя очень слабой. Сейчас постепенно возвращаюсь к каблукам, но надеваю их не каждый день, а по особым поводам.

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Из-за всей этой ситуации мы стали чаще семьей посещать храмы. Я прямо чувствую свою потребность находиться там какое-то время. Ездили в храм Матроны в Москве - очень понравилось. И даже ездили в Оптину пустынь - это такое святое место! Зарядились уверенностью и осознанием того, что кто-то о нас заботится.

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Принять такой диагноз, конечно, нелегко. Первый вопрос, который возникает: почему я? За что? Но только спустя время, когда немножко переваришь всё это, начинаешь думать: не «за что», а «для чего». И начинаешь меняться в сторону поисков решения проблемы.

Всем тем, кто только сейчас узнал о диагнозе и начинает борьбу, я бы посоветовала и пожелала не относиться к этому как к приговору. Дать себе время переосмыслить эту ситуацию. Пережить ее. И дальше искать в себе силы для того, чтобы бороться. Подключать всех возможных знакомых, искать какие-то связи. Потому что, чем больше вы найдете людей, которые смогут вам помочь реально - врачей, тем лучше будет лечение, конечно.

Самое главное - не унывать, не впадать в отчаянье. Мне мама всегда говорит: «Думай о том, что всё будет хорошо». И эти мысли можно даже визуализировать в виде какого-то тепла, растекающегося внутри тела. И благодаря этому теплу и вере в то, что всё будет хорошо, можно справиться с любой проблемой.

Нужно научиться любить себя еще больше, чем раньше. Любить свое отражение в зеркале. Балуйте себя: пусть это будет презент, вещь, о которой давно мечтали, но всё не решались купить... Или даже не обязательно вещь, а к примеру, путешествие туда, куда вы давно мечтали, но никак не могли собраться, и вот сейчас как раз тот самый повод».

Юлия с семьей побывала на Красной Поляне. Путешествие помогло отвлечься и перезагрузиться. Фото: VK/filippova_tver