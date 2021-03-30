«Любой копеечке буду рада!»: У бывшей ведущей прогноза погоды на Тверском ГТРК рак лёгких

У бывшей ведущей прогноза погоды на Тверском ГТРК обнаружили рак лёгких четвёртой стадии. Фото: принтскрин видео Ютуб/Вести Тверь/Прогноз погоды в Тверской области на 23 февраля 2018 года.

«Здравствуйте, в студии с прогнозом погоды Юлия Филиппова», – так с 2011 по 2018 год приветствовала зрителей «ГТРК-Тверь» улыбчивая девушка, которая рассказывала, какой сюрприз готовит погода жителям региона. Помимо этого, Юлия работала на сайте областного телевидения и с 2012 года практиковалась как семейный фотограф, принимая заказы на фотосессии.

У Юли счастливый брак. Они с мужем воспитывают дочь-пятиклассницу. Сейчас супруг и родители всеми силами помогают Юлии справится с нагрянувшей бедой.

29 марта у себя на странице в социальных сетях Юлия сообщила, что у неё рак лёгких четвёртой стадии. Чтобы бороться с заболеванием, предстоят дорогостоящие анализы, обследования, препараты и процедуры. Месяц назад почувствовала недомогание, и врачи огорошили страшным диагнозом.

– Друзья! Никогда не просила так громко о помощи, но сейчас именно тот случай, - обратилась в своём аккаунте в соцсетях Юлия. – Прошу помочь! Любой копеечке буду рада!

На странице в соцсетях Юлия Филиппова попросила о помощи в борьбе с раком. Фото: ВК/Юлия Филиппова.

Информацию подтвердили работники Тверского областного телевидения. Они разместили у себя в социальных сетях призыв помочь бывшей коллеге.

Чтобы удостовериться, что всё сказанное выше правда, с тверичанкой можно связаться по номеру +7-904-025-51-55. Или написать личное сообщение в ВК или Инстаграм. А также узнать, как перевести финансовую помощь.

– Если вам кажется, что это неправда, напишите мне в вотсап или позвоните. Мне бы тоже хотелось, чтобы ничего этого не происходило со мной... – констатировала Юлия. – Спасибо каждому.

«Смиритесь с тем, что жизнь прекрасна!» написано на странице в социальных сетях 32-летней Юлии, она не теряет присутствия духа.

На лечение девушка отправится в Москву.